Giá xăng tiếp tục 'đi ngang', giá dầu tăng cao nhất 146 đồng/lít

Liên Bộ Công thương - Tài chính vừa công bố thông tin điều hành giá xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 15 giờ hôm nay 21.6.

Giá xăng giữ nguyên; giá dầu tăng, giảm nhẹ tùy loại trong kỳ điều hành ngày 21.6 PHAN HẬU

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 20.878 đồng/lít, giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành. Giá xăng RON 95 không cao hơn 22.015 đồng/lít, giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 18.174 đồng/lít, tăng 146 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.956 đồng/lít, tăng 133 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 14.587 đồng/kg, giảm 132 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 12.6 - 21.6) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như việc cắt giảm nguồn cung từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+); xuất khẩu và sản lượng dầu của Iran tăng bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ; Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất trong kỳ điều chỉnh tháng 6, sau 10 lần tăng liên tiếp trước đó; những lo ngại nhu cầu năng lượng giảm do tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu…

Các yếu tố này tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng, giảm tùy loại nhưng nhìn chung là tăng.

Trong kỳ điều hành này, Bộ Công thương thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON 92 ở mức 191 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 139 đồng/lít, dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít, dầu mazut ở mức 100 đồng/kg; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.