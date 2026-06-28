Giấc mơ sen - Thơ của Nam Thanh

minh họa: Văn Nguyễn

Khi em nhìn bùn đen

Có thấy hoa sen nở

Khi em nhìn đóa sen trắng trong thắm đỏ

Có thấy bùn đã hóa thành sen





Khi em nhìn giọt sương đêm có thấy giọt nước mắt sen

Trong làn hương thơm em có nghe tiếng thở dài của Phật

Vắt qua đất trời

Vắt qua cõi đời bể khổ

Hoa! Phật! Người! Dìu nhau qua!





Anh yêu cánh sen tàn, anh yêu bông sen nở!

Như yêu cuộc đời buồn vui đau khổ

Em trong anh nền nã dáng sen

Sen bước ra từ bùn đen

Rạng ngời hương sắc…

Những cánh sen dịu dàng thanh khiết

Mơ về môi em!





Đôi môi em nuôi những giấc mơ sen

Nơi buồn vui nở đóa bình an

Nơi đắng ngọt đời sen tắm trong tình người tình trời đất





Từ thẳm sâu sen cất lên tiếng hát…