Giải bóng bàn quốc gia: Nhà vô địch SEA Games 32 vào chung kết

Trận đấu được chờ đợi nhất giải bóng bàn vô địch quốc gia Báo Nhân Dân 2023 là trận đội nam Hà Nội T&T gặp đương kim á quân Hải Dương. Nhờ được tập luyện với tay vợt số 3 Nhật Bản Ryoichi Yoshiyama trong đợt tập huấn tại Mỹ cách đây gần 3 tuần, hai tay vợt trẻ của đội T&T là Đinh Anh Hoàng và Lê Đình Đức thể hiện hiệu quả các cú đánh rất nhanh và mạnh.

Lê Tấn Đạt trong trận thắng Nguyễn Đức Tuân DUY LINH

Nhờ vậy, Đinh Anh Hoàng bất ngờ áp đảo đối thủ đàn anh Đoàn Bá Tuấn Anh và thắng 3-0 (11/6, 11/2 và 11/8). Còn Đình Đức đụng độ với tay vợt chuyên cắt Bùi Hữu Huy (Hải Dương) không còn lúng túng nữa. Có vẻ như lâu lâu khi bị mất điểm trước Hữu Huy, Đình Đức lại sực nhớ đến những buổi tập với Ryoichi. Và từ đó, anh lại tăng tốc "theo nhịp tập luyện ở Texas" và cuối cùng cũng thắng dễ Hữu Huy 3-0 (11/5, 11/4 và 11/7).

Ở trận còn lại giữa Hà Nội T&T và Hải Dương, khán giả còn thích thú hơn khi á quân đơn nam SEA Games năm 2013 Lê Tiến Đạt (Hà Nội T&T) lại bất ngờ lội dòng nước ngược để thắng được vô địch đơn nam SEA Games năm 2022 Nguyễn Đức Tuân. Đức Tuân tận dụng sức trẻ khởi đầu thắng liền hai ván với tỷ số 11/6 và 13/11. Từ ván 3, Tiến Đạt thật cố gắng và dần bắt nhịp được trận đấu sau một thời gian ít thi đấu đỉnh cao. Bằng những cú lắc cổ tay và bỏ nhỏ quá khéo vào những "điểm chết" của Tuân, tay vợt của Hà Nội T&T thắng liền nhiều điểm.

Đức Tuân cố gắng đuổi theo nhưng ngay sau đó chấn thương đốt sống cổ và xương chậu tái phát đã làm cho phong độ của Tuân sút giảm dần. Sau đó, Tiến Đạt thắng liền 3 ván còn lại (11/5, 11/8 và 11/8) để thắng Đức Tuân trận này 3-2. Kết quả cuối cùng đội nam T&T thắng Hải Dương 3-0, vào thi đấu chung kết với đội đương kim vô địch Hà Nội (thắng đội Quân Đội 3-0) vào tối nay 7.7.

Lê Đình Đức trong trận thắng Bùi Hữu Huy DUY LINH

Thi đấu nội dung bán kết đồng đội nữ với đội T&T, đội đương kim vô địch TP.HCM dễ dàng vào đấu trận chung kết giải bóng bàn VĐQG vào tối nay 7.7 với Mai Hoàng Mỹ Trang vẫn còn thi đấu tốt (thắng Trần Mai Ngọc 3-1), đương kim vô địch đơn nữ Nguyễn Khoa Diệu Khánh thắng Phương Linh 3-1 và Nguyễn Bạch Thanh Thư thắng Bảo Linh 3-0. Ở trận bán kết đồng đội còn lại, đội nữ Công an thắng đội Hải Dương 3-1, trong đó Phan Hoàng Tường Giang (Công an) thắng 2 trận trước Mai Phương và Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Thùy Kiều My (Công an) thắng trận còn lại trước Bùi Ngọc Lan.