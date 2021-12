Giải bóng chuyền vô địch quốc gia: Sanest Khánh Hòa đánh rơi vương miện

Cách đây 8 tháng, đội Sanest Khánh Hòa thi đấu thành công ở Cúp Hùng Vương khi thắng đội Tràng An Ninh Bình 3-1 ở trận chung kết. Không lâu sau đó dịch Covid -19 bùng phát tại Khánh Hòa nên việc tập luyện của đội bóng giàu truyền thống này gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, với 8 trận toàn thắng trong 2 vòng giải VĐQG, đội bóng miền Trung vẫn được xem là ứng cử viên nặng ký đăng quang mùa này.

Trong trận chung kết giải VĐQG năm 2012 tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM) đội Tràng An Ninh Bình thắng đội Đức Long Gia Lai (có các VĐV xuất sắc thời kỳ đó là Nguyễn Hữu Hà và Nguyễn Văn Hạnh) với tỷ số 3-2 để đoạt chức vô địch. Trong danh sách VĐV trong đội hình vô địch năm đó có chủ công Bùi Trung Thảo và chuyền hai Giang Văn Đức (hiện là HLV trưởng và đội trưởng đội Tràng An Ninh Bình hiện nay). Từ đó đến nay, đội Tràng An Ninh Bình chưa lần nào được đấu trận chung kết. Với mong ước đội bóng quê mình sớm trở lại vị trí cao nhất, rất đông người hâm mộ đã đến nhà thi đấu ủng hộ đội nhà.

Có được sự “tiếp lửa” mạnh mẽ này, đội bóng cố đô Hoa Lư thi đấu hứng khởi suốt trận đấu với đội Sanest Khánh Hòa. Duy Phúc và Văn Huynh thay nhau bắt bước 1 chắc chắn, chuyền 2 Giang Văn Đức điều bóng ăn ý, còn chủ công Lâm Văn Sanh được xây dựng để trở thành người dứt điểm thường trực. Nhờ vậy, Văn Sanh trở thành VĐV tỏa sáng nhất trên sân khi giành rất nhiều điểm trong tấn công lẫn kết hợp chắn đôi với Cù Văn Hoàn (cao 2m). Quản Trọng Nghĩa và Nguyễn Thanh Tùng ở những trận trước còn có lúc hiệu quả chưa thật cao nhưng khi Hồ Hữu Tiến làm vai trò “cầu nối” nhịp nhàng thì hiệu quả đến rõ ràng.





Trước lối đánh dũng mãnh của đối phương, các chàng trai phố biển không phối hợp tốt để bám chắn; nhất là không bám chắn được mũi nhọn Lâm Văn Sanh nên bị mất điểm nhiều và phải thua nhanh hai hiệp đầu 20/25 và 16/25. Thi đấu ổn định hơn ở hiệp 3, đội Sanest Khánh Hòa giành lại hiệp thắng 25/23 và hy vọng sẽ thắng thêm hiệp 4 để còn đi tiếp đến hiệp 5 quyết định.

Thế nhưng mong muốn đó không thành vì trong khi đội Tràng An Ninh Bình vẫn thi đấu đúng sức và hiệu quả thì thể lực và tinh thần thi đấu ở hiệp 4 của đội Sanest Khánh Hòa dần đi xuống. Đội Tràng An Ninh Bình thắng tiếp hiệp này 25/22 để thắng chung cuộc 3-1 và giành quyền vào đấu trận chung kết giải VĐQG (sau 9 năm chờ đợi) với đội Thể Công vào lúc 20g ngày 25.12.

Kết quả các trận đấu trong ngày 24.12: nam VLXD Bình Dương thắng Bến Tre 3-0 (tranh hạng 8 và 9) – nam Hà Nội thắng TP.HCM 3-1 (tranh hạng 6 và 7) – nữ Than Quảng Ninh thắng Doveco Ninh Bình 3-2 (tranh hạng 3 và 4).