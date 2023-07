Giải bóng rổ VBA 2023: Nha Trang Dolphins nhấn chìm Danang Dragons

19 giờ 30 hôm nay (15.7) trên sân nhà thi đấu đa năng Cần Thơ, CLB Cantho Catfish chạm trán Saigon Heat ở trận đấu thứ 27 của VBA 2023. Trận đấu này được trực tiếp trên kênh ON Sports News, ON Sports Action và app ON Plus, VTVcab.