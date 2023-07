Trận derby bóng rổ Hà Nội sớm 'cháy vé'

Trận derby bóng rổ Hà Nội giữa CLB Thang Long Warriors với CLB Hanoi Buffaloes diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 16.7 trên sân Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ (Hà Nội). Trận đấu này được trực tiếp trên kênh ON Sports News, ON Sports Action và app ON Plus, VTVcab.