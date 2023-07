Giải bóng rổ VBA 2023: Saigon Heat nhận thất bại đầu tiên

Trận đấu thứ 24 của VBA 2023 giữa CLB Danang Dragons gặp CLB Thang Long Warriors sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 ngày mai (11.7) tại sân Nhà thi đấu đa năng Trung tâm VH-TT quận Sơn Trà (Đà Nẵng). Trận đấu này được trực tiếp trên kênh ON Sports News, ON Sports Action và app ON Plus, VTVcab.