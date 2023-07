Saigon Heat toàn thắng, sao Việt kiều 2,03 m xuất sắc nhất với kỷ lục ném 3

Trước khi trận đấu diễn ra, Saigon Heat đứng đầu bảng xếp hạng với thành tích bất bại. Nếu vượt qua Cantho Catfish tại trận cuối cùng của giai đoạn thi đấu tập trung VBA 2023, đội bóng có biệt danh "Ông 30" sẽ có thành tích 6 trận toàn thắng. Về phía Cantho Catfish, việc thách thức Saigon Heat không chỉ nhằm cải thiện thành tích mà còn là "phép thử" hoàn hảo cho đẳng cấp của Brachon Griffin, ngôi sao giải bóng rổ Indonesia (IBL 2022).



Hassan Thomas (0) là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu VBA

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Saigon Heat đã dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ khi tập trung vào phòng ngự. Trên mặt trận tấn công, Saigon Heat chủ yếu luân chuyển bóng ngoài vạch 3 điểm và tung ra nhiều cú ném thăm dò rổ đối thủ. Nhờ cảm giác bóng tốt từ mọi thành viên trong đội hình xuất phát, chỉ trong 2 hiệp đầu tiên, đại diện của TP.HCM đã thực hiện 10 pha ném 3 thành công để thường xuyên duy trì thế dẫn trước với cách biệt lớn.

Hassan Thomas và cú ném 3 ấn định chiến thắng cho Saigon Heat trước Cantho Catfish VBA

Ở quãng cuối của trận đấu, Cantho Catfish vươn lên mạnh mẽ và có lúc đã rút ngắn cách biệt xuống còn 83-85. Vào thời khắc quyết định, hậu vệ từng nhiều lần khoác áo đội tuyển bóng rổ quốc gia Dư Minh An có pha đột phá từ vòng ngoài thu hút sự chú ý của 3 cầu thủ Cantho Catfish rồi bất ngờ phát bóng ra vòng ngoài cho Hassan Thomas. Có quá nhiều khoảng trống ở vạch 3 điểm, tay ném gốc Việt cao 2,03 m dứt điểm chính xác và chấm dứt mọi hy vọng bám đuổi của Cantho Catfish. Pha ném này là tình huống then chốt giúp Saigon Heat ấn định chiến thắng 89-83.

Cantho Catfish (áo xanh) đã rất nỗ lực nhưng không thể cản bước Saigon Heat VBA

Theo đó, Hassan Thomas lần đầu giành được danh hiệu Player of the Game (Cầu thủ xuất sắc nhất trận) khi ghi tổng cộng 34 điểm vào rổ Cantho Catfish. Ngoài ra, cầu thủ gốc Việt này còn tái hiện thành công kỷ lục 8 lần ném 3 thành công trong một trận đấu do Võ Kim Bản thực hiện ở chung kết VBA 2020.