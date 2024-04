Giải chạy tiếp sức Quảng Bình - Điện Biên mang ý nghĩa tự hào đặc biệt

Trước đó, đoàn VĐV đã dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong hành trình, đoàn mang theo lá cờ Quyết chiến - Quyết thắng cùng bức tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới Quảng Bình.



Sau khi kết thúc hành trình, hai kỷ vật trên sẽ được ban tổ chức trao tặng cho nơi thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Mường Phăng, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Dự kiến, 10 VĐV sẽ hoàn thành quãng đường gần 900 km trong vòng 70 giờ, tương ứng với 70 năm kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đoàn VĐV dự giải dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp BTC

Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó tổng biên tập Báo Giao thông, Phó trưởng ban tổ chức giải THACO Marathon vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ năm 2024 cho biết, chạy tiếp sức tới Điện Biên giống như hình ảnh những đoàn quân năm xưa đổ về chiến trường làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

"Sự kiện càng có ý nghĩa hơn khi các VĐV xuất phát từ mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa", ông Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, giải THACO Marathon vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ năm 2024 do Báo Giao thông, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức với sự tài trợ của công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và tổ chức GHAI.

Giải chạy tiếp sức Quảng Bình - Điện Biên mang đến cho các VĐV những cảm xúc tự hào đặc biệt BTC

VĐV Nông Văn Chuyền, đại diện cho nhóm chạy bày tỏ niềm tự hào khi được lựa chọn thực hiện một hành trình đặc biệt: "Chúng tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành mục tiêu. Đây không chỉ là cuộc chạy thông thường mà còn mang ý nghĩa to lớn, như lời tri ân gửi tới thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do".





Tổng giải thưởng của giải lên đến 100 triệu đồng BTC

Trong năm thứ 3 tổ chức, THACO Marathon vì an toàn giao thông được mở rộng quy mô, hứa hẹn quy tụ khoảng 1.300 VĐV trong nước lẫn quốc tế tham dự ở 5 cự ly gồm: 5 km, 10 km, 21 km, 42 km, 70 km.

Giải diễn ra trong ngày 14.4, cự ly 70 km xuất phát lúc 4 giờ sáng, cự ly 42 km xuất phát lúc 6 giờ sáng, cự ly 21 km xuất phát lúc 7 giờ 30 và hai cự ly còn lại xuất phát lúc 10 giờ. Đường chạy sẽ đóng lúc 21 giờ cùng ngày.

Ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, ba ở mỗi cự ly, cả nội dung nam và nữ với tổng giải thưởng lên tới gần 100 triệu đồng.