'Giải cứu' 500 container chè xuất khẩu Afghanistan tắc ở cảng Pakistan

Ngay sau khi nhận được kiến nghị khẩn cấp của Hiệp hội Chè Việt Nam và các doanh nghiệp xuất khẩu về gần 500 container chè xuất khẩu sang thị trường Afghanistan nhưng đang bị ách tắc tại cảng trung chuyển Karachi (Pakistan), Bộ Công thương đã chỉ đạo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Cục Xuất nhập khẩu phối hợp chặt chẽ với Thương vụ Việt Nam tại Pakistan nắm tình hình, làm rõ nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý.

Gần 500 container chè xuất khẩu của Việt Nam đang bị ách tắc tại cảng Karachi (Pakistan) ẢNH: P.H

Theo Thương vụ Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ách tắc hiện nay là do đứt gãy vận chuyển đường bộ giữa Pakistan và Afghanistan, trong bối cảnh Pakistan áp dụng các biện pháp kiểm soát mới đối với vận tải quá cảnh. Trong khi phần lớn các lô chè của Việt Nam được doanh nghiệp ký hợp đồng xuất khẩu sang Afghanistan thông qua trung chuyển tại Karachi.

Cũng theo Thương vụ Việt Nam tại Pakistan, tình trạng ùn tắc hàng hóa ở Karachi hiện nay là bất khả kháng, không chỉ xảy ra đối với hàng hóa của Việt Nam mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất nhập khẩu và trung chuyển của Pakistan.

Tại cảng Karachi đang tồn đọng khoảng 11.000 container hàng trung chuyển sang Afghanistan bị tắc; khoảng 25.000 container hàng nhập khẩu và 15.000 container hàng xuất khẩu của Pakistan chưa thể giải phóng.

Nguyên nhân là do các hiệp hội vận tải Pakistan tạm dừng hoạt động nhằm phản đối chính sách mới liên quan đến xử phạt phương tiện và lái xe, khiến chuỗi cung ứng nội địa Pakistan cũng bị đình trệ nghiêm trọng.

Bộ Công thương đánh giá, việc ùn ứ kéo dài khiến doanh nghiệp xuất khẩu chè của Việt Nam phải chịu chi phí lưu container, lưu bãi rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ giảm chất lượng hàng hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền, khả năng trả nợ ngân hàng và sinh kế của người trồng chè.

Cũng theo Bộ Công thương, các phương án tháo gỡ đang được phía Việt Nam tích cực trao đổi với Pakistan gồm: cho phép chuyển tiếp các container chè đang kẹt tại cảng Karachi sang Afghanistan khi điều kiện an ninh, vận tải cho phép; trường hợp không thể chuyển tiếp, xem xét cho phép tái xuất sang thị trường thứ ba; phương án cuối cùng là cho phép tái nhập hàng về Việt Nam nhằm giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp.

Bộ Công thương cũng đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu chè, chủ động phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Chè Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Pakistan, cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến lô hàng; chủ động rà soát điều khoản hợp đồng, phương án logistics thay thế và năng lực tài chính để cùng cơ quan quản lý nhà nước lựa chọn phương án xử lý tối ưu.

Trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần tăng cường đánh giá rủi ro thị trường, đa dạng hóa tuyến vận chuyển và điều kiện giao hàng, hạn chế phụ thuộc vào các tuyến trung chuyển có rủi ro cao.