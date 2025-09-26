Giải cứu người đàn ông khóa kín phòng với 3 bình gas đã mở van

Ngày 26.9, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này vừa giải cứu thành công một người đàn ông có ý định tự tử bằng khí gas.

Trước đó, chiều ngày 25.9, Công an P.Tây Hiếu (Nghệ An) nhận được tin báo có một người đàn ông 43 tuổi, ngụ ở phường này mang 3 bình gas vào phòng ngủ với ý định tự tử.

Ngay sau đó, Công an P.Tây Hiếu đã báo cáo sự việc với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3 để phối hợp xử lý.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc ẢNH: CHU MINH

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, người đàn ông này đang ở trong phòng ngủ, cửa chốt từ bên trong, tâm lý không ổn định. Cả 3 bình gas đều đã được mở van khóa khiến khí gas nồng nặc, gây nguy hiểm cho người đàn ông này và cả khu vực dân cư xung quanh.

Lực lượng cảnh sát đã cắt nguồn điện, thực hiện các biện pháp trấn an tâm lý cho người đàn ông này, sau đó dùng xà beng phá cửa phòng ngủ, nhanh chóng tiếp cận và đưa người đàn ông ra ngoài.

Sau khi vào phòng ngủ, lực lượng chức năng vô hiệu hóa 3 bình gas đang mở van, giải phóng khí gas trong phòng và xử lý an toàn nguy cơ gây cháy nổ.

Nguyên nhân xảy ra sự việc được xác định do mâu thuẫn trong gia đình. Công an đã tổ chức hòa giải và lập hồ sơ vụ việc để xử lý.