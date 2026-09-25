'Giải cứu quán vắng' hàng trăm lần, cô gái tiết lộ cách giúp họ tự tìm khách

Từ một video viral đến hành trình “giải cứu quán vắng”

Trần Khánh Mỹ, 31 tuổi, quê Trà Vinh, hiện sống và làm việc tại TP.HCM, là người sáng tạo nội dung và nhiếp ảnh gia. Trước khi được biết đến qua những video hỗ trợ quán ăn khó khăn, Mỹ đã có hơn 10 năm làm nghề chụp ảnh.

Bước ngoặt đến khi Mỹ bắt đầu làm nội dung trên TikTok. Trong một lần tình cờ quay hình cho một quán ăn, video bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm, giúp quán đông khách hơn. “Mình thấy được niềm vui của người mình giúp. Mình nghĩ mình có thể giúp bằng công sức của mình thì cứ giúp thôi”, Mỹ kể.

Trần Khánh Mỹ đã duy trì những dự án thiện nguyện của mình trong nhiều năm ẢNH: NVCC

Cơ duyên với “giải cứu quán vắng” cũng đến theo cách rất tình cờ. Một lần đi ăn tại quán sushi gần nhà, Mỹ nhận thấy quán gần như không có khách. Cô ăn thử, quay video và đăng lên mạng xã hội. Video bất ngờ lan tỏa, khách tìm đến đông kín.

Từ đó, Mỹ bắt đầu chú ý đến những quán ăn vừa khó khăn vừa có chất lượng món ăn tốt để thực hiện các video giới thiệu.

Ban đầu, Mỹ không có kế hoạch xây dựng một dự án lớn. “Lúc mà mình làm thì mình không nghĩ gì to tát hết. Cũng không có kế hoạch hay định hướng gì. Mình cứ làm thôi, từ cái tâm của mình muốn giúp đỡ người khác”, cô nói.

Cứ thế, việc “giải cứu quán vắng” trở thành công việc gần như hằng ngày. Có những ngày Mỹ đi quay 2-3 quán, thậm chí 4-5 quán. Sau nhiều năm làm nội dung cá nhân, số video hỗ trợ các quán ăn, hoàn cảnh khó khăn đã lên đến hàng trăm.

Không chỉ dừng ở những video về quán ăn, Mỹ còn thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng như buổi trình diễn thời trang dành cho người khiếm khuyết, dự án “Bún đậu tử tế” tại TP.HCM và Trà Vinh.

“Bún Đậu Tử Tế” là một trong những hoạt động cộng đồng mà Mỹ thực hiện, trao những phần ăn và món quà nhỏ đến người có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM và Trà Vinh ẢNH:: NVCC

Gần đây, cô phát triển dự án “Truyền thông tử tế” như một hướng hoạt động riêng, tập trung dùng kỹ năng truyền thông để hỗ trợ những người cần giúp đỡ.

Qua các video, không ít hoàn cảnh nhận được sự chú ý của cộng đồng, kéo theo khách hàng, những người làm nội dung khác và các mạnh thường quân tìm đến.

Mỹ kể có những gia đình từng không đủ tiền chữa bệnh cho người thân, lo cho con cái nhưng sau khi được giới thiệu, hướng dẫn xây kênh, họ có thêm thu nhập, trả được nợ và ổn định cuộc sống. Một số người sau khi cuộc sống tốt hơn còn quay lại hỗ trợ những hoàn cảnh khác.

Tuy nhiên, không phải hoàn cảnh khó khăn nào cũng được Mỹ đưa lên mạng. Một trong những nguyên tắc cô đặt ra là món ăn phải ngon, sạch và đảm bảo vệ sinh. Nếu nhận thấy chất lượng chưa đạt, Mỹ sẽ góp ý để chủ quán thay đổi rồi mới cân nhắc quay lại.

“Hoàn cảnh người ta khổ thiệt nhưng đồ ăn không chất lượng, không hợp vệ sinh thì quay lên mình là người mất uy tín, mà cũng tội nghiệp khán giả của mình”, Mỹ chia sẻ.

Có những quán cô phải từ chối dù hoàn cảnh rất khó khăn. Với Mỹ, sự thương cảm không thể thay thế chất lượng sản phẩm.

ẢNH: NVCC

ẢNH: NVCC

Khánh Mỹ cùng một số người cô từng hỗ trợ ẢNH: NVCC

Mỗi lần “giải cứu quán vắng” với Khánh Mỹ không chỉ dừng lại ở một video, mà còn mở ra cơ hội để cô đồng hành lâu hơn với những người mình từng giúp ẢNH: NVCC

Không chỉ “giải cứu”, mà còn muốn người được giúp tự đứng vững

Sau hàng trăm lần thực hiện các nội dung “giải cứu quán vắng”, Mỹ nhận ra một video lan tỏa có thể giúp quán đông khách trong một thời gian, nhưng không thể bảo đảm khách sẽ quay lại mãi.

Nếu món ăn ngon, khách có thể trở thành khách quen. Ngược lại, nếu chất lượng không tốt, họ có thể chỉ đến ủng hộ một lần.

Vì vậy, sau một lần “giải cứu quán vắng”, Mỹ thường hướng dẫn chủ quán tự xây dựng kênh của mình, từ cách tạo TikTok, quay video đến làm nội dung và giới thiệu sản phẩm. “Chị không muốn đến quay giải cứu rồi vài ba bữa nó lại vắng. Chị luôn chia sẻ về việc xây kênh, làm truyền thông, giúp người ta tạo kênh TikTok, rồi chỉ cho người ta quay”, Mỹ nói.

Đây cũng là điểm khiến người đồng hành cùng Mỹ trong các dự án cộng đồng đánh giá cao cách cô làm việc.

Tăng Thoại Thiên Thanh, 32 tuổi, thường được biết đến với tên Tăng Phú Bằng, hiện làm quay dựng video. Anh đã đồng hành cùng Mỹ gần 8 năm qua nhiều dự án, trước khi hợp tác trong “Truyền thông tử tế”. Bằng từng cùng Mỹ thực hiện chuyến thiện nguyện “Đưa Trăng Về Nẫu” ở Bình Định và dự án “Bún Đậu Tử Tế” tại TP.HCM, Trà Vinh.

Là người trực tiếp cầm máy quay cho dự án “Truyền thông tử tế”, Bằng nhớ nhất trường hợp một người phụ nữ bán bánh Tacos ở đường Vườn Lài. Theo lời anh, thời điểm đó gia đình chị gặp nhiều khó khăn, quán rất vắng. Sau khi câu chuyện được đăng tải trên TikTok, Facebook, Instagram và Threads, quán nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng và các mạnh thường quân.

Tăng Thoại Thiên Thanh trong buổi triển lãm "Tâm" mà Khánh Mỹ thực hiện ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, với những người làm “Truyền thông tử tế”, việc kể câu chuyện về người khó khăn cũng có một ranh giới cần cân nhắc. Theo Bằng, đôi khi ê kíp bắt gặp những khoảnh khắc rất xúc động, có thể trở thành chất liệu tốt để tạo lan tỏa. Nhưng phía sau đó là những con người vốn đã mang nhiều tổn thương.

Trước khi quay, Mỹ thường dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và tạo cảm giác an toàn để nhân vật tự nguyện chia sẻ. Ê kíp cũng xác nhận lại xem nhân vật có thực sự sẵn sàng đưa câu chuyện lên mạng hay không. “Một sản phẩm truyền thông tử tế không nằm ở việc vắt cạn cảm xúc của nhân vật để lấy views, mà là trao cho họ sự thấu hiểu và sự bình yên ngay cả khi tụi anh đóng máy”, Bằng nói.

Mỹ cũng đặt ra nguyên tắc: không nói dối, không phóng đại. Theo cô, nếu nhân vật kể mình chỉ bị đứt tay thì không thể biến thành câu chuyện chấn thương nghiêm trọng chỉ để tăng lượt xem. Có những chi tiết tiêu cực cô chủ động lược bớt, thay vì tập trung quá sâu vào nỗi khổ. “Chị có thể được phép nói bớt, nhưng không được phép nói thêm”, Mỹ nói.

Mục tiêu cuối cùng vẫn không thay đổi: giúp những người được hỗ trợ biết cách tự làm truyền thông, tự đưa sản phẩm đến khách hàng.

