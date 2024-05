Giải cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe ben do tai nạn giao thông

Trưa 9.5, ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch UBND H.Phú Hòa (Phú Yên) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ben và xe đầu kéo, lực lượng chức năng đã giải cứu tài xế bị kẹt trong cabin rồi đưa đi cấp cứu.



Lực lượng chức năng giải cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin xe ben sau vụ tai nạn C.T.V.

Theo đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, trên QL1A, đoạn qua thôn Quy Hậu (xã Hòa Trị, H.Phú Hòa), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben BS 78C - 088.58 do ông H.Đ.T. (44 tuổi, trú TP.Tuy Hòa, Phú Yên) điều khiển theo hướng bắc - nam và xe đầu kéo BS 37H - 064.17 kéo theo rơ moóc do ông N.V.Đ. (41 tuổi, ở xã Hương Sơn, H.Tân Kỳ, Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến tài xế H.Đ.T bị thương và mắc kẹt trong cabin xe ben. Phần đầu của 2 xe bị móp méo nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe đầu kéo trên QL1A đoạn qua tỉnh Phú Yên C.T.V.

Nhận được tin báo tai nạn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Yên điều động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 xe cứu nạn cứu hộ và 1 xe chữa cháy đến hiện trường phối hợp với lực lượng CSGT giải cứu tài xế bị mắc kẹt.

Sau 15 phút cứu nạn, lực lượng chức năng đã đưa tài xế bị mắc kẹt ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.