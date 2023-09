Giải đáp thiên văn học: Trái đất tự quay có ảnh hưởng tới các chuyến bay?

Chuyển động của một điểm trên mặt trái đất

Theo nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA), với câu hỏi này, chúng ta tạm bỏ qua chuyển động của trái đất trên quỹ đạo quanh mặt trời và chuyển động của toàn bộ hệ mặt trời quanh trung tâm của thiên hà Milky Way, hay thậm chí còn nhiều chuyển động phức tạp khác với vận tốc lớn hơn nhiều lần nữa của thiên hà, quần và siêu quần thiên hà trong vũ trụ mà chỉ xét chuyển động tự quay của trái đất.

Theo đó, xét một điểm trên bề mặt trái đất, trước hết ta cần xét tới một điểm nằm trên xích đạo của trái đất. Bán kính của trái đất là 6.378 km, tức là chu vi của nó hơn 40.000 km.

Sự tự quay của trái đất có ảnh hưởng tới các chuyến bay? VACA

Ta biết rằng trái đất quay đúng một vòng gần hết 24 giờ, điều này có nghĩa là mỗi điểm trên xích đạo trái đất di chuyển 40.000 km trong vòng 24 giờ, tương đương với khoảng 464 m mỗi giây. Vận tốc này giảm dần khi đi theo các đường kinh tuyến về phía 2 cực của hành tinh. Tại 2 điểm cực nơi có trục quay của trái đất đi qua, vận tốc này là 0.

“Một chiếc máy bay như chiếc Boeing 747 được đánh giá là có tốc độ cao trong số các máy bay chở khách chỉ có thể đạt tốc độ trên dưới 250 m/s. Như vậy, nếu như máy bay này bay theo đường xích đạo của trái đất và vận tốc của máy bay bị cộng trừ vận tốc do sự tự quay của trái đất, thì khi bay ngược chiều quay của trái đất vận tốc sẽ tăng lên rất ghê gớm.

Ngược lại nếu bay cùng chiều thì thậm chí máy bay còn bị tụt lại phía sau chứ không thể tới đích vì mặt đất bên dưới có vận tốc nhanh hơn và sẽ bỏ xa máy bay”, nhà nghiên cứu cho biết. Việc này giống như khi trong trận bóng đá, quả bóng thường xuyên được chuyền hoặc sút lên không nhưng không bao giờ các cầu thủ bảo vệ khung thành phía đông lại có lợi thế hơn cả.

Không ảnh hưởng tới các chuyến bay

Từ đó, có thể thấy rằng, máy bay cũng như mọi vật chuyển động trên không: chim chóc, quả bóng hay viên sỏi được ném đi... thực tế không hề chuyển động ngoài phạm vi của trái đất mà là chuyển động trong khí quyển vốn là một phần của hành tinh. Lực hấp dẫn của trái đất giống như sợi dây níu chặt khí quyển không cho nó thoát khỏi trái đất, và nó luôn chuyển động cùng với mọi chuyển động của trái đất.

Sự tự quay của trái đất về cơ bản không hề ảnh hưởng tới vận tốc và thời gian của các chuyến bay. T.N

Một số người có thắc mắc rằng có phải sự tự quay của trái đất sinh ra gió, bão như chúng ta vẫn thấy. Theo chuyên gia, điều này là không đúng. Gió trên hành tinh của chúng ta sinh ra do sự chênh lệch áp suất khí quyển giữa các vùng khác nhau, và chênh lệch áp suất này sinh ra do sự khác biệt về nhiệt độ, mật độ, thành phần không khí... chứ không phải do sự tự quay của trái đất.

Như vậy có thể thấy rằng sự tự quay của trái đất về cơ bản không hề ảnh hưởng tới vận tốc và thời gian của các chuyến bay. Có thể dễ dàng kiểm chứng điều này qua thời gian bay của các chuyến bay hiện nay.