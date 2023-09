Giải đáp thiên văn học: Vì sao nhật thực và nguyệt thực luôn xảy ra theo cặp?

Nguyệt thực xảy ra nhiều hơn nhật thực?

Bạn cũng thường thấy rằng nguyệt thực dường như diễn ra nhiều hơn khá nhiều so với nhật thực, dù sự thật là tỷ lệ xảy ra nguyệt thực chỉ nhiều hơn nhật thực một chút - số lần chênh lệch đó nằm chính ở những bộ ba 2 nguyệt thực và 1 nhật thực.

Theo chuyên gia, việc này là do đĩa sáng biểu kiến của mặt trăng chỉ có thể che vừa khít mặt trời khiến nhật thực diễn ra rất nhanh và chỉ quan sát được ở một khu vực nhỏ trên trái đất, trong khi vùng bóng tối của trái đất rất lớn so với mặt trăng, nhất là khi tính cả vùng nửa tối. Do đó, nguyệt thực diễn ra dài và khu vực quan sát rộng hơn rất nhiều so với nhật thực.