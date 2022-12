Giải điện ảnh 'Ngôi Sao Xanh' sôi động với hạng mục Phim ngắn trên nền tảng TikTok

Lần thứ 2 góp mặt trong giải thưởng Ngôi Sao Xanh, hạng mục Đồng hành với sự dự thi của các phim ngắn trên nền tảng TikTok tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng và quan tâm của các nhà làm phim trẻ khi có sự cạnh tranh nhiệt tình từ các đề cử, cũng như thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Hạng mục này phần nào tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ đến gần hơn với ước mơ phim ảnh và có cơ hội được sự công nhận từ giới làm phim chuyên nghiệp.

Hạng mục bao gồm 2 giải: Phim ngắn trên nền tảng TikTok hay nhất (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn) và Phim ngắn trên nền tảng TikTok được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn).

Các phim ngắn lọt vào danh sách đề cử Ngôi Sao Xanh được đầu tư về ý tưởng, thông điệp, kỹ thuật quay dựng và xoay quanh đề tài gia đình. Nhà biên kịch Châu Thổ - giám khảo Ngôi Sao Xanh 2022 chia sẻ: "Làm phim ngắn chỉ có 2 đến 4 phút mà để lột tả được tâm lý, thông điệp câu chuyện, tính nghệ thuật qua cách quay dựng... là điều vô cùng khó chứ không dễ; và ban giám khảo sẽ chọn ra những phim hay nhất dựa trên những tiêu chí này".

Trên “khoảng sân” của chủ đề về sự mâu thuẫn và hối hận của các thành viên trong gia đình, các nhà làm phim đã mang đến những góc nhìn mới và giàu tính nghệ thuật qua các câu chuyện được truyền tải như Đuốc, Sự ồn ào của mẹ phần 2 "THOÁT", Nội, Chuyến đi của ba, Miền ký ức, Mẹ xin lỗi, Dùi...

Tác phẩm Đuốc của tác giả Mai Tường Vy là điển hình cho các tác phẩm khai thác ý tưởng mới lạ, có cách dựng phim đa chiều. Việc tập trung vào yếu tố kịch tính và cảm động góp phần tác động đến cảm xúc người xem ở cuối phim. Miền ký ức của tác giả Nguyễn Minh Quang sử dụng yếu tố giả tưởng để kể một câu chuyện rất đời, xoáy sâu vào hiểu lầm giữa người cha và con trai qua sự ra đi của người mẹ.





Phim ngắn My dad is a Rô Bố, but that's okay của tác giả Nguyễn Thiên Ân thực hiện lối kể chuyện phi truyền thống, tận dụng tối đa khung hình dọc để xây dựng các thước phim qua hai điểm nhìn của người cha và con gái. Và còn nhiều tác phẩm xuất sắc khác lọt vào top đề cử giải thưởng tại hạng mục năm nay.

Tính đến ngày 21.12, dẫn đầu đề cử đang thuộc về Một bữa cơm, sát theo sau là Có ông già tui gọi là Ba và hạng 3 là tác phẩm Đuốc. Ngay sau ngày đầu mở cổng bình chọn, đại diện tác phẩm Có ông già tui gọi là Ba đã nhanh chóng kêu gọi sự ủng hộ của khán giả.

Về phía tác phẩm Chiếc rèm - tác giả Võ Mộng Chiêu cũng bày tỏ niềm hân hoan khi góp mặt tại họp báo công bố danh sách đề cử Ngôi Sao Xanh (đã diễn ra vào 6.12) và chụp ảnh ảnh cùng các nghệ sĩ khác có mặt tại sự kiện.

Với thông điệp sáng tạo cùng những thước phim ngắn nhưng đầy cảm xúc, hạng mục này đang được chờ đợi để xướng tên tác giả xứng đáng tại Gala Ngôi Sao Xanh 2022 (diễn ra lúc 19 giờ ngày 6.1.2023 tại Nhà hát TP.HCM). Vòng bình chọn của các hạng mục sẽ khép lại vào 15 giờ ngày 3.1.2023.