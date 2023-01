Giai đoạn 2 vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Đề nghị truy tố 26 bị can trốn thuế

Hành vi trốn thuế của các bị can nói trên bị phát hiện trong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng do Phan Thanh Hữu (đã bị TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm tuyên phạt 16 năm tù hồi tháng 12.2022) cầm đầu.



Theo đó, quá trình điều tra ở giai đoạn 1 cho thấy bị can Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu 55555 (Đồng Nai), ngoài việc mua xăng trong đường dây của "đại gia" Hữu, còn tiêu thụ xăng không có hóa đơn, chứng từ do bị can Mai Thị Dần (Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc) và chồng là Nguyễn Đức Chuyên cung cấp.

Trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu bị TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm tuyên phạt 16 năm tù T.D.

L ÉN LÚT MUA BÁN TRONG ĐÊM

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH Hà Lộc do vợ chồng Mai Thị Dần và Nguyễn Đức Chuyên đứng tên và là chủ sở hữu chuyên kinh doanh mua bán xăng dầu, vận tải xăng, dầu đường biển và đường bộ. Năm 2018, bị can Nguyễn Đức Dần, là cháu ruột của Nguyễn Đức Chuyên, biết một số người bán xăng dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ với giá rẻ. Từ đó, Nguyễn Đức Dần nảy sinh ý định lợi dụng hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty Hà Lộc để thu mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ rồi bán cho các khách hàng có sẵn của Công ty Hà Lộc để kiếm lời; vợ chồng Mai Thị Dần đồng ý thực hiện.

Thời điểm năm 2018, Nguyễn Đức Dần hẹn những người bán xăng dầu (không rõ lai lịch), sử dụng các tàu nhỏ chở xăng dầu đến cảng xăng dầu Phước An của Công ty Hà Lộc giao dịch. Sau khi nhập xăng dầu lậu của cháu, vợ chồng bị can Mai Thị Dần chỉ đạo kế toán của công ty xuất bán xăng cho các đầu mối như: Công ty TNHH xăng dầu 55555 của Nguyễn Thăng Long; Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Phú Sang (Bình Dương); Trần Trịnh Cường, quản lý Công ty TNHH xăng dầu Cường An (Đắk Lắk)...

Ngày 29.6.2018, Nguyễn Đức Dần và Chuyên góp vốn thành lập Công ty TNHH đầu tư thương mại vận tải Hà Anh (gọi tắt Công ty Hà Anh), trong đó Chuyên đóng góp 80%. Nhằm hợp thức hóa, Công ty Hà Anh mua lại các tàu vận chuyển xăng dầu của Công ty Hà Lộc và tàu V96. Từ đó về sau, khi tìm được nguồn xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ, Nguyễn Đức Dần thống nhất số lượng, chủng loại, số tiền phải thanh toán với đối tượng bán xăng dầu qua ứng dụng mạng xã hội; các đối tượng gửi cho Nguyễn Đức Dần tọa độ điểm hẹn để tàu đến đúng vị trí, vào đêm khuya.

Khi đến nơi, Dần chỉ đạo thuyền trưởng phát tín hiệu bằng cách chớp đèn pha để xác định tàu bán xăng. Thuyền trưởng sau đó điều khiển cho tàu cặp mạn tàu bán xăng để bơm xăng và trả tiền mặt. Trước khi bơm xăng, Dần sẽ cho tiền vào túi, cột vào dây cho phía đối tác kéo lên. Đếm đủ tiền, tàu này sẽ đưa ống xăng xuống bơm qua cho tàu Hà Anh. Sau khi giao dịch xong, tàu của Dần cấp tốc quay về cảng xăng dầu Phước An trước khi trời sáng.

T RỐN THUẾ HƠN 15 TỈ ĐỒNG

Qua kiểm kê, xác định từ ngày 6.7.2020 đến ngày 8.10.2021, các tàu của Công ty Hà Anh đã nhập vào kho xăng dầu của Công ty Hà Lộc hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu. Số lượng xăng dầu trên vợ chồng Dần đã xuất bán cho các đầu mối không có hóa đơn chứng từ.

Giá chiết khấu cho đầu mối khi mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ cao hơn giá nhà nước chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/lít. Kết quả giám định xác định tư pháp ngày 5.9.2022, số lượng xăng dầu có thuế giá trị gia tăng còn phải nộp ngân sách hơn 15 tỉ đồng.

Công an Đồng Nai nhận định, đây là vụ án có tổ chức, trong đó bị can Nguyễn Đức Dần giữ vai trò chủ mưu, Nguyễn Đức Chuyên và Mai Thị Dần được xác định đồng phạm. Để thực hiện hành vi phạm tội, Dần và các bị can là thuyền trưởng, thuyền viên, quản lý kho, nhân viên bán hàng... đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Các hành vi này có mối quan hệ nhân quả với nhau, là nguyên nhân tạo điều kiện cho hành vi trốn thuế.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân để xảy ra vụ án là do các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hàng hải, các lực lượng chống buôn lậu trên biển tại khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động của các tàu biển chở xăng dầu, nhất là vào ban đêm. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp ban ngành liên quan, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động của các tàu biển vận chuyển xăng dầu tại khu vực biển Vũng Tàu, khắc phục những thiếu sót để phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật khác.