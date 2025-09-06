Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Giải độc đắc xổ số Mỹ lên đến 1,8 tỉ USD, lớn thứ hai lịch sử

Vi Trân
Vi Trân
06/09/2025 10:04 GMT+7

Giải độc đắc xổ số Powerball tại Mỹ đã tăng lên thành 1,8 tỉ USD, giải độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử.

Sau nhiều kỳ quay số nhưng không có người trúng, giải độc đắc xổ số Powerball tại Mỹ đã được tích lũy lên thành 1,8 tỉ USD (47.487 tỉ đồng), giải thưởng lớn thứ hai trong lịch sử, theo đài WSB ngày 6.9.

- Ảnh 1.

Bảng thông báo số tiền thưởng giải độc đắc xổ số Powerball tại một cửa hàng ở bang California (Mỹ) ngày 5.9

ẢNH: AP

Tính đến nay, giải độc đắc Powerball giá trị nhất lịch sử được quay vào ngày 7.11.2022, giải thưởng lên đến 2,04 tỉ USD và người trúng mua vé số ở bang California.

Nếu trúng giải lần này, chủ nhân giải thưởng có thể nhận một lần với số tiền 826,4 triệu USD, hoặc nhận đầy đủ số tiền 1,8 tỉ USD, chia làm 30 đợt trong 29 năm. Cả hai khoản thưởng này đều chưa trừ thuế.

Lần gần nhất có người trúng độc đắc trò Powerball là vào hôm 31.5. Từ đó đến nay, sau hơn 40 kỳ quay số, vẫn chưa có ai trúng tiếp.

Vé số Powerball có giá 2 USD một tờ, được bán tại 45 bang, Đặc khu Columbia và các vùng lãnh thổ Puerto Rico, Quần đảo Virgin Mỹ. Các kỳ quay số diễn ra vào thứ hai, thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Xác suất trúng độc đắc là 1 trong 292,2 triệu.

Ông Matt Strawn, Chủ tịch Powerball Product Group và là Tổng giám đốc Xổ số Iowa nói vào hôm 5.9: "Sự phấn khích đang gia tăng khi người chơi trông chờ vào kỳ quay số tối mai cho giải độc đắc lịch sử".

Đài CBS News dẫn lời kế toán viên Dan Geltrude tại bang New Jersey trao lời khuyên cho chủ nhân tiềm năng của giải thưởng. "Cá nhân tôi sẽ nhận tiền một lần vì tôi thấy thoải mái về cách tôi có thể đầu tư tiền của mình. Tuy nhiên, sở hữu số tiền lớn như thế đối với nhiều người lại là điều nguy hiểm", ông Geltrude nói.

Ông cho rằng nhiều người thường chi tiêu quá mức khi đột ngột có được số tiền lớn và nhiều người trúng độc đắc sau cùng lại bị phá sản. "Nếu bạn chọn nhận tiền theo từng năm, bạn sẽ sử dụng số tiền đó từ từ, nên đó là cách an toàn", ông Geltrude đưa lời khuyên.

Tin liên quan

Giải độc đắc Powerball 1,3 tỉ USD đang chờ chủ

Giải độc đắc Powerball 1,3 tỉ USD đang chờ chủ

Giải độc đắc Powerball ngày 3.9 đã chạm đến con số đáng kinh ngạc 1,3 tỉ USD, sau khi không có người thắng trong kỳ quay hôm 1.9.

Khám phá thêm chủ đề

giải độc đắc xổ số Powerball Mỹ XỔ SỐ MỸ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận