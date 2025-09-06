Giải độc đắc xổ số Mỹ lên đến 1,8 tỉ USD, lớn thứ hai lịch sử

Sau nhiều kỳ quay số nhưng không có người trúng, giải độc đắc xổ số Powerball tại Mỹ đã được tích lũy lên thành 1,8 tỉ USD (47.487 tỉ đồng), giải thưởng lớn thứ hai trong lịch sử, theo đài WSB ngày 6.9.

Bảng thông báo số tiền thưởng giải độc đắc xổ số Powerball tại một cửa hàng ở bang California (Mỹ) ngày 5.9 ẢNH: AP

Tính đến nay, giải độc đắc Powerball giá trị nhất lịch sử được quay vào ngày 7.11.2022, giải thưởng lên đến 2,04 tỉ USD và người trúng mua vé số ở bang California.

Nếu trúng giải lần này, chủ nhân giải thưởng có thể nhận một lần với số tiền 826,4 triệu USD, hoặc nhận đầy đủ số tiền 1,8 tỉ USD, chia làm 30 đợt trong 29 năm. Cả hai khoản thưởng này đều chưa trừ thuế.

Lần gần nhất có người trúng độc đắc trò Powerball là vào hôm 31.5. Từ đó đến nay, sau hơn 40 kỳ quay số, vẫn chưa có ai trúng tiếp.

Vé số Powerball có giá 2 USD một tờ, được bán tại 45 bang, Đặc khu Columbia và các vùng lãnh thổ Puerto Rico, Quần đảo Virgin Mỹ. Các kỳ quay số diễn ra vào thứ hai, thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Xác suất trúng độc đắc là 1 trong 292,2 triệu.

Ông Matt Strawn, Chủ tịch Powerball Product Group và là Tổng giám đốc Xổ số Iowa nói vào hôm 5.9: "Sự phấn khích đang gia tăng khi người chơi trông chờ vào kỳ quay số tối mai cho giải độc đắc lịch sử".

Đài CBS News dẫn lời kế toán viên Dan Geltrude tại bang New Jersey trao lời khuyên cho chủ nhân tiềm năng của giải thưởng. "Cá nhân tôi sẽ nhận tiền một lần vì tôi thấy thoải mái về cách tôi có thể đầu tư tiền của mình. Tuy nhiên, sở hữu số tiền lớn như thế đối với nhiều người lại là điều nguy hiểm", ông Geltrude nói.

Ông cho rằng nhiều người thường chi tiêu quá mức khi đột ngột có được số tiền lớn và nhiều người trúng độc đắc sau cùng lại bị phá sản. "Nếu bạn chọn nhận tiền theo từng năm, bạn sẽ sử dụng số tiền đó từ từ, nên đó là cách an toàn", ông Geltrude đưa lời khuyên.