Giải golf gây quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Toàn cảnh buổi họp báo sáng ngày 10.12 ẢNH: THANH ĐÔNG

Ông Nguyễn Viết Khim, Trưởng Ban tổ chức giải đấu, chia sẻ: "Tiếp nối thành công của các giải golf thường niên lần trước, giải golf thường niên lần thứ 5 cũng nhằm mục đích tri ân hội viên, tăng cường giao lưu kết nối những người con Quảng Ngãi đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM. Ngoài ra, các golfer còn được giao lưu học hỏi về golf và kết nối giao thương với các golfer là doanh nhân, chủ doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, các tỉnh lân cận cũng như các câu lạc bộ (CLB) golf khác".

Ông Nguyễn Viết Khim, Trưởng Ban tổ chức thông tin về giải golf thường niên lần thứ 5 ẢNH: THANH ĐÔNG

Cũng theo ông Khim, năm nay, giải golf dự kiến quy tụ gần 250 golfer tham gia, chia làm 4 bảng A,B,C, bảng Nữ với các giải Bestgross, Nhất, Nhì, Ba mỗi bảng, Nearest to the pin, Longest drive, Near line… và giải HIO với giải thưởng lên đến 5 tỉ đồng.

Ông Trần Văn Tánh, Chủ tịch CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM thông tin thêm: "Điểm đặc biệt của giải đấu lần này là thông qua giải đấu, Ban tổ chức kêu gọi những người con quê hương, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp… tham gia ủng hộ cho quỹ vì người nghèo của CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM. Dự kiến, số tiền ủng hộ có thể lên đến 1,5 tỉ đồng. Từ đó, CLB sẽ chung tay cùng tỉnh Quảng Ngãi, hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư tỉnh Quảng Ngãi trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 với số tiền 900 triệu đồng, tương ứng với việc xóa 15 căn nhà tạm, nhà dột tại quê nhà. Số tiền còn lại, CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM sẽ chăm lo tết cho bà con nghèo, trao học bổng cho học sinh sinh viên, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh…".

Ông Trần Văn Tánh, Chủ tịch CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM thông tin về việc quyên góp ủng hộ người nghèo thông qua giải đấu lần này. ẢNH: THANH ĐÔNG

Được biết, hiện nay, theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 2.500 căn nhà cần xây mới, 1.400 căn nhà cần sửa chữa trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tổng kinh phí dự kiến cho chương trình này là 162 tỉ đồng.

"Không chỉ thỏa đam mê chơi thể thao sau những giờ làm việc căng thẳng, những người con quê hương tỉnh Quảng Ngãi còn dành chút tấm lòng của mình hướng về quê nhà, chăm lo cho bà con còn khó khăn, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, phát triển. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi, những golfer luôn hướng đến", ông Phạm Thành Viên, Phó Ban tổ chức giải đấu nhấn mạnh.

Ban tổ chức giải, đại diện CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM và các golfer tham dự họp báo cùng chụp ảnh lưu niệm. ẢNH: THANH ĐÔNG

Golfer tham gia giải hoặc đăng ký tài trợ cho giải đấu ý nghĩa này xin vui lòng liên hệ: ông Trần Văn Tánh, điện thoại: 0918 880880; bà Lê Thị Hồng Đạo, điện thoại: 0934196639.