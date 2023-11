Giải hạng nhất 2023 - 2024: Cựu sao HAGL tỏa sáng, Huế gây sốc, PVF-CAND gây thất vọng

Cái tên Hoàng Thanh Tùng từ lâu đã được người hâm mộ biết đến khi anh trưởng thành từ lò HAGL cùng thời với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Đông Triều, Văn Thanh, Hồng Duy. Anh và đồng đội từng thi đấu tưng bừng ở các giải U.19 châu Á, Đông Nam Á; vô địch U.21 quốc tế 2 năm liền 2014, 2015. Anh cũng từng ghi bàn thắng để đời vào lưới U.19 Trung Quốc tại vòng chung kết U.19 châu Á tại Myamar.



Hoàng Thanh Tùng (giữa) đột phá qua hàng thủ đội Bà Rịa - Vũng Tàu Minh Tú

Dù vậy sự nghiệp của Thanh Tùng lại không may mắn như đồng đội do chấn thương dai dẳng. Anh không thể ra sân thường xuyên và đánh mất phong độ. Từ vị trí tấn công chính thức ở hành lang phải, Thanh Tùng không còn xuất hiện trong màu áo HAGL, có lúc phải cho mượn ở một CLB khác. Sau một thời gian, anh buộc phải rẽ ngang, chấp nhận lùi về phía sau để tìm lại niềm vui ở sân chơi hạng nhất. Chính HLV Nguyễn Văn Đàn cũng là người thầy, người anh của Tùng ở HAGL trao cho anh cơ hội ở Phù Đổng Ninh Bình.

Niềm vui của Hoàng Thanh Tùng (17) và đồng đội ghi bàn vào lưới Bà Rịa - Vũng Tàu Minh Tú

Chính sự tin tưởng này giúp Thanh Tùng nỗ lực chứng minh và tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Bà Rịa - Vũng Tàu, trong trận đấu trên sân nhà Ninh Bình ngày 1.11. Cả 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1 đều là những pha xử lý kinh nghiệm, ra chân nhanh và dứt khoát. Cựu sao HAGL khiến cho đối thủ chỉ còn biết "bất động" không thể cản phá. Lẽ ra Thanh Tùng có thể lập hat-trick nếu như cú sút trong tư thế trống trải của anh ở hiệp 2 không vọt xà.

Cho dù đội bóng Đông Nam bộ đã gỡ lại 1 bàn từ chấm 11 m do công của Văn Phong, nhưng Thanh Tùng và đồng đội đã xuất sắc bảo vệ an toàn kết quả 2-1 để có 6 điểm, vượt qua cả Long An và vươn lên tốp 3 chỉ sau Đà Nẵng.

Hồ Thanh Minh (11) trong vai trò làm tường đã thu hút hàng thủ Hòa Bình FC Minh Tú

Trong khi đó đội bóng Huế tiếp tục gây bất ngờ khi vượt qua chủ nhà Hòa Bình FC 2-0. Ít ai nghĩ đội bóng cố đô lại có thể gây sốc khi Hòa Bình đã bất bại 2 trận trước đó với tài dẫn dắt của HLV Phạm Thành Lương. Nhưng thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng đã cho thấy ý chí thi đấu ngoan cường, tinh thần mạnh mẽ.

Trong vai trò "chim mồi", Hồ Thanh Minh đã chơi nổi bật. Anh lôi kéo sự chú ý của hàng thủ Hòa Bình, tạo cơ hội cho các đồng đội khác. Chính sự di chuyển khôn ngoan của anh giúp Huế tạo ra nhiều cơ hội hơn so với chủ nhà, đẩy đối thủ vào thế lúng túng, lộ nhiều khoảng trống và mắc sai sót.

Ngọc Tú ghi bàn thứ 2 cho Huế Minh Tú

Cả 2 bàn thắng của Huế ghi trong hiệp 2 đều đến từ những pha tận dụng như vậy. Bàn đầu tiên ở phút 78 là tình huống phạt góc để Viết Hiếu bật cao đánh đầu trước sự lỏng lẻo của hàng thủ Hòa Bình mở tỷ số. 4 phút sau, từ pha chuyền về bất cẩn của tuyến giữa chủ nhà, Nguyễn Văn Tú - tiền vệ trẻ tăng cường từ Viettel đã chớp thời cơ thoát xuống đoạt bóng ghi bàn nhân đôi cách biệt. Thất bại đầu tiên này là bài học quý giá giúp HLV Lương "dị" sẽ có thêm kinh nghiệm để chuẩn bị đấu pháp tốt hơn cho cuộc chiến đường dài ở giải hạng nhất.

"Người không phổi" Thanh Nhàn (phải)bế tắc trước hàng thủ Đồng Nai Khả Hòa

Khác với Huế thì ứng viên nặng ký PVF-CAND gặp nhiều khó khăn khi chơi trên sân khách. Trước tân binh Đồng Nai thi đấu ngoan cường, đội bóng của HLV Mauro Jeronimo với nhân sự có quá nhiều ngôi sao đang chơi cho các đội tuyển U.23, U.20 lại không thể áp đặt thế trận. So với trận ra quân bị Hòa Bình FC cầm chân, đội khách thay đến 3 vị trí. Đưa cựu hậu vệ Nam Định Hoàng Xuân Tân vào trám cánh phải thay Huỳnh Minh Đoàn, đưa tiền vệ của Hà Nội FC Ngô Đức Hoàng vào thay cho Nguyễn Đức Phú và đưa mũi nhọn Trần Đức Nam thay cho Lê Quốc Nhật Nam.

Khán giả cổ vũ trên sân Đồng Nai Khả Hòa

Những thay đổi này tuy tích cực nhưng vẫn chưa thể mang lại hiệu quả do lối đá của cả đội PVF-CAND còn nhiều lúng túng với các pha xử lý chưa thật sắc sảo. Suốt trận, sự bế tắc hiện rõ trên đôi chân của những Lê Văn Đô, Nguyễn Thanh Nhàn, Huỳnh Công Đến, Lê Minh Bình. Và đây cũng là trận thứ 2 mà họ chơi kém hơn so với chính mình.

Gương mặt thất vọng của HLV Mauro Jeronimo Khả Hòa

Hòa 2 trận, thực sự PVF-CAND đã gây thất vọng lớn so với tư thế của ứng viên vô địch. Tình hình này cho thấy con đường thăng hạng sẽ không còn trải hoa hồng cho thầy trò ông Mauro Jeronimo.

Tân binh Đồng Nai (giữa) chơi tự tin trước hàng thủ kinh nghiệm của PVF-CAND Khả Hòa