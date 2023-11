Bùi Hoàng Việt Anh 'cất' trái tim ngày trở lại đối đầu đội bóng cũ

Sau khi đáo hạn hợp đồng với Hà Nội FC, nguyện vọng của Bùi Hoàng Việt Anh là được gia nhập Công an Hà Nội. Trung vệ quê Thái Bình mong muốn trở thành chiến sĩ công an sau khi khép lại sự nghiệp cầu thủ. Bản hợp đồng giữa Bùi Hoàng Việt Anh với đội bóng ngành công an là một trong những bản hợp đồng có thời hạn dài nhất của CLB Công an Hà Nội với một cầu thủ. Bùi Hoàng Việt Anh ký hợp đồng 3 năm với đội bóng ngành Công an, kèm mức lương 70 triệu đồng/tháng.



Bùi Hoàng Việt Anh có chiều cao chẳng kém ngoại binh MINH TÚ

Cũng giống như Văn Hậu hay Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh là cái tên tiếp theo trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC gia nhập đội Công an Hà Nội. Trung vệ sinh năm 1999 sẽ có màn tái ngộ đội bóng cũ trong trận derby thủ đô giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC vào ngày 3.11.

Bùi Hoàng Việt Anh đang có sự khởi đầu thuận lợi cùng đội bóng ngành công an. Anh vừa ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới ở cuộc đối đầu gặp HAGL.

Trong 2 vòng đấu đầu tiên tại V-League 2023 - 2024, màn trình diễn của Bùi Hoàng Việt Anh ở trên mức tròn vai. Nhưng có thể tạm khẳng định, Việt Anh hòa nhập khá nhanh với CLB mới. Dù mới chỉ xuất hiện trong 2 trận đấu chính thức cùng đội Công an Hà Nội nhưng tầm ảnh hưởng của Bùi Hoàng Việt Anh đã thể hiện rõ qua 90 phút tại Pleiku. Anh lên công về thủ nhịp nhàng, đóng góp rõ rệt vào mặt trận tấn công. Xử lý cá nhân khéo léo, sở hữu những đường chuyền vượt tuyến nguy hiểm. Bùi Hoàng Việt Anh có lẽ là một trong những trung vệ toàn năng nhất bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Bùi Hoàng Việt Anh (68) ở trận đội Công an Hà Nội thắng HAGL

Bùi Hoàng Việt Anh (số 72) trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Pha bóng ở phút thứ 17 trong trận tranh Siêu cúp quốc gia giữa Công an Hà Nội và Thanh Hóa là ví dụ điển hình. Bùi Hoàng Việt Anh thực hiện pha ngoặt bóng không khác gì những tiền vệ, sau đó tung ra dứt điểm khiến thủ thành Thanh Diệp phải vất vả cản phá.

Bùi Hoàng Việt Anh trong màu áo đội Công an Hà Nội được cho phép chơi nhô cao như một hậu vệ cánh có thiên hướng tấn công, đôi khi cũng xuất hiện bất ngờ ở khu vực trung lộ. Đây là điều chúng ta thường thấy ở các trung vệ hiện đại ngày nay, cách Việt Anh đang chơi tại đội Công an Hà Nội khiến giới chuyên môn liên tưởng đến những mẫu trung vệ đa năng như Fabian Schar của Newcastle hay Lewis Dunk của Brighton.

Trận gặp Hà Nội FC tới đây sẽ là trận đấu đong đầy cảm xúc của Bùi Hoàng Việt Anh. Mất đi trung vệ sinh năm 1999 là một mất mát rất lớn của đội bóng thủ đô. Thậm chí điều này phần nào đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc cựu thuyền trưởng Bandovic bị "bay ghế" sau 2 trận thất bại ở AFC Champions League. Bởi rõ ràng, thiếu vắng Việt Anh, HLV Bandovic cũng mất đi một trung vệ có khả năng xoay xở và phát triển bóng từ phần sân nhà. Trong khi, ngoại binh Damien De Tallec hay Thành Chung đều không giỏi công việc này còn một mình Duy Mạnh là không đủ.

Hãy chờ xem, Bùi Hoàng Việt Anh chiến đấu thế nào với đội bóng cũ. Nhưng hẳn nhiên, anh sẽ "cất" trái tim sang một bên, chỉ để lý trí lên tiếng.