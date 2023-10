Giải hạng nhất 2023-2024: Dũng 'già' tái xuất, tân binh Đồng Nai tạo dấu ấn

Cái tên Nguyễn Văn Dũng hay còn gọi là Dũng "già" năm nay vừa đúng 60 tuổi (ông sinh năm 1963) không quá xa lạ với người hâm mộ cả nước. Ông từng nổi lên khi cùng Công nghiệp Hà Nam Ninh vô địch quốc gia năm 1985 và là tiền đạo ghi đến 3 bàn thắng vào lưới chủ nhà Philippines và Myanmar trong lần đầu tiên đội tuyển quốc gia xuất hiện tại SEA Games năm 1991. Ông còn thi đấu đến năm 35 tuổi khi giành huy chương bạc Tiger Cup 1998. Biệt hiệu Dũng "già" vì khuôn mặt ông nhìn già hơn tuổi và có nét khắc khổ. Mới vài năm trước ông còn là HLV trưởng rồi trợ lý cho người em Nguyễn Văn Sỹ ở CLB Nam Định.



HLV Nguyễn Văn Dũng (bìa trái) đã mang lại sức sống trong lối chơi cho Đồng Nai (áo đỏ) Huy Anh

13 năm trước, Nguyễn Văn Dũng từng là HLV trưởng đội Đồng Nai dự giải hạng nhất. Tuy nhiên dù rất nỗ lực cùng toàn đội nhưng do lực lượng không thật mạnh và thi đấu còn thất thường nên đội bóng Đông Nam bộ lẹt đẹt ở cuối bảng, xếp 12/13 đội chỉ trên TP.HCM. Kết quả không tốt này cùng với danh dự nghề nghiệp, Dũng "già" nộp đơn từ chức dù về mặt tình cảm, ông khá được lòng các lãnh đạo cũng như cầu thủ đội bóng khi đó. Nhưng một khi thành tích không như mong muốn, người hâm mộ không vui thì HLV trưởng phải là người chịu trách nhiệm mà từ chức chính là một văn hóa đúng đắn.

HLV Nguyễn Văn Dũng chỉ đạo đội Đồng Nai Huy Anh

Bôn ba khắp nơi khi Đồng Nai lên hạng, Dũng "già" bất ngờ nhận lại được lời mời của đội bóng và ông muốn tìm cho mình sự phiêu lưu, thử thách mới. Bằng kinh nghiệm dày dặn, HLV Nguyễn Văn Dũng một mặt gia cố đội hình, mặt khác xây dựng lại lối chơi phòng ngự phản công sắc nét mà ông từng vận dụng cho Nam Định trước đây.

Đội có bộ khung cũ vừa giành quyền lên hạng hồi tháng 8 như thủ môn Trương Thái Hiếu, trung vệ Bùi Ngọc Thịnh, hậu vệ Đoàn Văn Quý, Đinh Thế Thuận, các tiền vệ và tiền đạo như Hồ Minh Quyền, Cao Hoàng Tú, Cao Quốc Khánh làm nòng cốt. Ông Dũng đã tăng cường thêm các nhân tố trẻ như Nguyễn Hoàng Huy (từ PVF-CAND), Phạm Văn Soạn (từ Nam Định), Lê Khánh Toàn (từ Sông Lam Nghệ An) tạo nên sự đồng đều và chặt chẽ ở 3 tuyến.

Việc ông Dũng mạnh dạn trao băng đội trưởng cho cầu thủ mới 21 tuổi Cao Quốc Khánh (vừa tham dự vòng loại giải U.21 quốc gia tại Đắk Lắk) cho thấy nhà cầm quân đã đặt lòng tin hoàn toàn vào các nhân tố trẻ có sức bật.

Đồng Nai mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Đồng Tháp Huy Anh

Thực tế các cầu thủ Đồng Nai đã chơi rất ấn tượng trước một Đồng Tháp tuy cũng là tân binh nhưng tăng cường còn dữ dội hơn. Trong tay HLV Bùi Văn Đông có rất nhiều cầu thủ chất lượng như Nguyễn Trọng Huy (từ Becamex Bình Dương), Phạm Hoàng Lâm (từ HAGL), Nguyễn Tuấn Em (từ Phù Đổng), Hà Minh Đức, Nguyễn Công Sơn, Trần Quốc Đạt (từ Thành Hóa, từng vô địch U.19 quốc gia), Trịnh Quang Trường (từ PVF-CAND) cùng với số cũ như Nhựt Huy, Hữu Nghĩa, Long Hải, Công Minh, thủ môn Nhật Trường. Đội Đồng Tháp được xem mạnh hơn, nhưng lối đá lại kém hiệu quả so với Đồng Nai.

Đồng Nai cảm ơn người hâm mộ sau chiến thắng trước Đồng Tháp Huy Anh

Bàn thắng duy nhất (1-0) của Cao Hoàng Tú ở phút bù giờ hiệp 1 không chỉ là sự khẳng định chiến thắng xứng đáng mà còn cho thấy HLV Dũng "già" đã biết người biết ta, đưa ra đấu pháp hợp lý, biết nhẫn nhịn và bung ra đúng lúc, tận dụng tốt thời cơ để đánh bật một đối thủ kém sắc sảo. Nếu cách chơi này tiếp tục được mài giũa tốt thì với những gì đã thể hiện, hoàn toàn có thể tin HLV Nguyễn Văn Dũng và Đồng Nai đủ sức để hy vọng trụ lại được ở sân chơi cao thứ nhì của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Nỗi thất vọng của HLV Bùi Văn Đông (Đồng Tháp) Huy Anh

Trong 2 trận đấu hạng nhất còn lại chiều 22.10, Phù Đổng Ninh Bình đã vượt qua Long An 2-1. Cựu tiền đạo đội tuyển U.16 Việt Nam, á quân Đông Nam Á Nguyễn Khắc Khiêm mở tỷ số đầu hiệp 1 và chân sút Nguyễn Chính Đăng nâng lên 2-0. Nỗ lực của Long An chỉ mang về bàn gỡ danh dự 1-2 do đội trưởng Nguyễn Tài Lộc thực hiện. Nếu so với mùa bóng năm 2023 có cảm giác Long An khởi đầu mùa này chưa cho thấy sự sắc sảo của một đội bóng từng giành hạng ba.

Phù Đổng thể hiện niềm vui sau khi ghi bàn Minh Tú

Ngược lại đội bóng suýt đứng chót bảng giải hạng nhất mùa trước Bà Rịa-Vũng Tàu đã có sự khởi đầu tốt trên sân Phú Thọ khi giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Lương Thanh Ngọc Lâm, cựu cầu thủ của Đắk Lắk. Trận này HLV Nguyễn Minh Phương đã sử dụng bộ đôi từ Học viện Nutifood là Nguyễn Thái Quốc Cường (em họ Công Phượng) và Trần Kỳ Anh (con cựu danh thủ Trần Duy Quang) chơi kiểm soát bóng khá hay, nắm giữ thế trận tốt nên đã kiến tạo nhiều pha bóng tốt. Chủ nhà không chỉ thua mà còn nhận thẻ đỏ ở cuối trận của Ngô Sỹ Chinh.

Trung vệ Huỳnh Tuấn Vũ (22) của Bà Rịa-Vũng Tàu truy cản Lê Xuân Hùng (39) của Phú Thọ Minh Tú

Vòng 2 giải bóng đá hạng nhất sẽ thi đấu từ 27.10 với 3 trận: Đồng Tháp gặp Đà Nẵng, Trường Tươi Bình Phước gặp Phú Thọ và Long An gặp Đồng Nai.