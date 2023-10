Giải hạng nhất 2023 - 2024: Duy Cương cứu đội Đà Nẵng, Bình Phước hòa đáng tiếc

Mặc dù đá sân nhà Hòa Xuân và đã có vốn lận lưng với 2 chiến thắng trước Huế và Đồng Tháp, nhưng đội bóng với nhiều cầu thủ đẳng cấp và kinh nghiệm của HLV Trương Việt Hoàng lại thi đấu có phần lép vế trước đội bóng suýt xuống hạng mùa trước là Trường Tươi Bình Phước. Cả trận Đà Nẵng tấn công không mạnh mẽ, thi đấu có phần rời rạc khiến người hâm mộ cảm thấy dường như chỉ cần đội hình có một vài thiếu vắng thì hỏa lực của họ không còn quá đáng sợ.



Bàn mở tỷ số cho Đà Nẵng của Hà Minh Tuấn Viết Định

Thiếu vắng đáng nói chính là tuyển thủ U.23, tiền vệ trái Nguyễn Phi Hoàng, làm cho các pha lên bóng dọc biên mất đi sắc sảo. Trong tình hình vắng thủ lĩnh Đặng Anh Tuấn ở giữa sân cộng với Nguyễn Minh Quang không được bố trí đá từ đầu (thay bằng Trần Vương) nên các pha tổ chức của đội bóng sông Hàn thiếu sắc sảo. Hai biên chơi kém linh hoạt nên lối chơi của Đà Nẵng thiếu đi sự đột biến và bất ngờ.

Niềm vui gỡ hòa của Bình Phước Viết Định

Chính vì vậy Đà Nẵng trông chờ vào tình huống cố định và bản lĩnh của chân sút từng một thời được gọi vào đội tuyển quốc gia là Hà Minh Tuấn. Tiền đạo này đã có cú đánh đầu điệu nghệ ở phút 29 mở tỷ số. Và đó cũng là những gì tốt nhất mà đội chủ sân Hòa Xuân làm được trong hầu hết thời gian còn lại. Bởi sau bàn thắng đó, đội bóng sông Hàn gần như không còn là chính mình khi thế trận được Trường Tươi Bình Phước triển khai mạch lạc hơn. Các pha lên bóng của đội khách nhiều lúc có độ sát thương cao hơn.

Hạnh phúc sau gỡ hòa phút bù giờ của Đà Nẵng Viết Định

Dưới bàn tay HLV Nguyễn Anh Đức, đội bóng Đông Nam bộ thực sự đã lột xác qua từng trận. Nếu trận hòa Hòa Bình ở vòng đầu chỉ mới là hiện tượng và chưa được đánh giá cao thì chiến thắng 3-0 trước Phú Thọ ở vòng 2 đã cho thấy tham vọng của đội bóng đang được đầu tư tốt vào loại "khủng" của bóng đá hạng nhất này. Và thực tế chứng minh, họ đã chơi không hề lép vế trước dàn sao của Đà Nẵng và nếu may mắn đã có 3 điểm ra về.

Phạm Văn Hữu của Đà Nẵng không cản được pha đi bóng của Bình Phước Viết Định

Bàn gỡ hòa của Bình Phước cũng từ tình huống cố định ở phút 36 khi hàng thủ Đà Nẵng lúng túng để bóng đá phạt của đội khách dội ra và ngay lập tức Điểu Quy đã sút hạ thủ môn Phan Văn Biều. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 75, hậu vệ Trần Văn Hòa, cựu tuyển thủ U.19 từng được đào tạo ở lò PVF đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Bình Phước. Tưởng như niềm vui này sẽ được đội khách giữ cho đến hết trận thì chỉ vì việc ra đấm bóng không chính xác của thủ môn Đoàn Huy Hoàng ở phút bù giờ 90+2 đã giúp tuyển thủ U.23 Lương Duy Cương tham gia tấn công có bóng trống trải từ ngoài vòng 16,50 m. Anh đã có pha xử lý vô cùng đẳng cấp, vuốt bóng bay thẳng vào góc cao gỡ hòa 2-2.

Niềm vui của Lương Duy Cương (20) và đồng đội sau bàn gỡ hòa 2-2 Viết Định

Trận hòa này quả thật đáng tiếc cho Trường Tươi Bình Phước. Ngoài tài cầm quân của Anh Đức thì lối đá, tinh thần của cả đội rất tốt, đầy quyết tâm và hứng khởi. Nhiều gương mặt trẻ chất lượng như Văn Vinh, Ngọc Mỹ, Tự Nhân đã phát huy tốt bên cạnh các lão tướng như Tuấn Tài, Nhật Tân. Trong khi đó trận hòa này, tuy vẫn giúp Đà Nẵng giữ ngôi đầu, nhưng họ đã bắt đầu cảm nhận hơi nóng ngay phía sau. HLV Trương Việt Hoàng chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm khi độ chênh trong đội hình chính và dự bị vẫn còn lớn. Lực lượng cần phải dày và chơi có sự ổn định cao hơn thì mới mong duy trì được thế mạnh đến hết giải.

Ngọc Mỹ thi đấu tự tin, xông xáo trên hàng công của Bình Phước Viết Định

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Anh Đức phát biểu: "Đây là trận hòa đáng tiếc của Bình Phước. Nó bắt nguồn từ việc trung vệ Đoàn Anh Việt bị chuột rút nên thủ môn phải xông ra đấm bóng. Tôi về đây từ ngày 20.9 đến 20.10 với đa số là quân mượn, nhưng các em đã chơi rất cố gắng. Trong điều kiện Bình Phước chỉ mới "làm lại" thời gian trong 1 tháng nhưng các cầu thủ thể hiện tinh thần rất tốt. Tôi về không phải để thay đổi bóng đá Bình Phước mà chỉ hỗ trợ để đội bóng tốt dần lên. Dù lãnh đạo cũng rất muốn giao chỉ tiêu, nhưng chúng tôi không có thời gian chuẩn bị nên mục tiêu chỉ là phấn đấu từng trận. Cả đội sẽ tập trung hoàn thiện cho năm sau cạnh tranh suất lên hạng. Còn về cơ hội lên hạng, tôi đánh giá cao 2 đội. Đà Nẵng vẫn rất mạnh, cầu thủ chinh chiến nhiều ở V-League và PVF-CAND có lối đá rõ nét. Một trong 2 đội này tôi nghĩ sẽ lên hạng".

HLV Nguyễn Anh Đức Viết Định

Còn HLV Trương Việt Hoàng nói: "Thật ra trận đấu này tôi xác định Bình Phước chơi phòng ngự phản công nên không dễ cho Đà Nẵng triển khai lối đá. Nhưng về thế trận và cơ hội thì ngang nhau. Chúng tôi mắc sai sót ở bàn thua thứ 2 nhưng cũng may là tận dụng lại được ở phút bù giờ. Cái khó của Đà Nẵng là có vài trường hợp chấn thương, buổi trưa lại có cầu thủ cảm cúm không thể đăng ký được nên sự chuẩn bị cũng chưa thật tốt, phải đưa vài nhân tố mới lần đầu vào nên cũng có tâm lý chơi chưa thật tốt. Bên cạnh mật độ thi đấu gần đây quá dày vừa đá xong phải di chuyển mất một ngày rồi thi đấu tiếp. Sự hồi phục chưa kịp nên cũng phần nào ảnh hưởng đến thể lực. Đây là vấn đề chúng tôi sẽ phải khắc phục và rút kinh nghiệm để công tác chuẩn bị tốt hơn. Về thời tiết xấu, tôi không đổ lỗi vì ảnh hưởng cho cả 2 đội. Tôi cũng không bình luận gì về công tác trọng tài".

Gương mặt chưa thể vui của HLV Trương Việt Hoàng Viết Định

Ở trận còn lại, Phú Thọ trên sân nhà thua Long An 0-3. Các bàn thắng của đội khách do Lê Thanh Phong (phút 9) Phạm Trọng Hóa (phút 65) và Trần Văn Anh Vũ (phút 90+3). Chiến thắng này giúp Long An vươn lên nhì bảng với 6 điểm sau Đà Nẵng (7 điểm) và xếp trên cả Trường Tươi Bình Phước (5 điểm). Còn Phú Thọ thua trận thứ 3 liên tiếp bị điểm mặt nằm trong tốp có nguy cơ xuống hạng nhì.

Chiều 1.11 sẽ tiếp diễn 3 trận còn lại của vòng 3 giải hạng nhất giữa Hòa Bình - Huế (15 giờ), Phù Đổng Ninh Bình - Bà Rịa-Vũng Tàu (16 giờ) và Đồng Nai - PVF-CAND (17 giờ).