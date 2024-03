Giải hạng nhất: Các chân sút quá vô duyên, 4 đội đầu bảng đều không ghi nổi một bàn thắng

Chân sút tệ làm sao lên chơi V-League



Những trận trước đó, các chân sút của 4 đội bóng đang dẫn đầu giải hạng nhất là Đà Nẵng, PVF-CAND, Huế và Bà Rịa-Vũng tàu đều có thể ghi bàn vào lưới những đội bóng khác. Nhưng khi đối đầu trực tiếp với nhau, các đấu thủ này lại chơi quá tệ đến mức không còn ai nhận ra đó là những ứng viên có thể lên chơi ở V-League mùa sau.

Phan Văn Long mờ nhạt ngay trên sân nhà Hòa Xuân Viết Định

Đà Nẵng FC đang dẫn đầu giải hạng nhất, từng ghi đến 23 bàn trong 10 trận trước đó, được xem là đội có hiệu suất ghi bàn khủng nhất so với các đối thủ, lại được chơi trên sân nhà Hòa Xuân mà lại tịt ngòi khó hiểu, không ghi nổi một bàn trước đối thủ Bà Rịa-Vũng Tàu!

Các cơ hội được tạo ra rất nhiều nhưng từ Hà Minh Tuấn đến Phan Văn Long, từ Phạm Văn Hữu đến Nguyễn Phi Hoàng đều vô duyên một cách khó hiểu. Ngay những quân bài thay thế khác vào sân từ giữa hiệp 2 như Phạm Đình Duy, Nguyễn Minh Quang hay Giang Trần Quách Tân cũng không thể xuyên thủng được mành lưới đối phương.

Cứ cho là do đã tạo khoảng cách điểm an toàn với nhóm sau trong cuộc đua thăng hạng nên đội bóng do HLV Trương Việt Hoàng dẫn dắt chơi không thật tập trung ở trận này. Nhưng như thế không có nghĩa họ dễ dàng lơi chân, phụ lòng người hâm mộ hò hét, kèn trống suốt trận để cổ vũ. Cần có sự thay đổi mạnh mẽ để nâng cao hơn hiệu quả ghi bàn, nếu không đội bóng sông Hàn sẽ khó thuyết phục được khán giả nếu quay lại với sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Lương Thanh Ngọc Lâm của Bà Rịa-Vũng Tàu cũng xoay trở khó khăn trước hàng thủ Đà Nẵng Viết Định

Bà Rịa-Vũng Tàu ghi tới 18 bàn thắng từ đầu mùa nhưng đến vòng 12 cũng tịt ngòi. Dù hòa 0-0 trước Đà Nẵng trên sân khách là một thành công, nhưng việc các chân sút chơi bế tắc và khi có cơ hội lại xử lý kém cho thấy đội bóng của HLV Nguyễn Minh Phương cũng phải "chỉnh đốn" lại thước ngắm cho các chân sút. HLV Minh Phương là "người quen" của sân Hòa Xuân, hiểu rất rõ Đà Nẵng nhưng không tìm ra giải pháp cho học trò phá lưới đối thủ thì rõ ràng hỏa lực của đội bóng "Ó biển" đang trục trặc.

Hà Minh Tuấn bế tắc trước hàng thủ Bà Rịa-Vũng Tàu Viết Định

Thất vọng tiếp theo vẫn là Huế và PVF-CAND. Đội bóng cố đô đá sân nhà nhưng thành tích rất phập phù, thiếu ổn định. Sau thất bại trước Long An, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng vùng lên hạ đẹp Bình Phước, những tưởng sẽ lên tinh thần đòi nợ PVF-CAND. Vậy mà Trần Thành, Văn Tú, Hữu Tiệp cứ như va vào bức tường của đội bóng đến từ Hưng Yên. Thậm chí "voi rừng" Hồ Thanh Minh vào sân ở nửa cuối hiệp 2 cũng vuột cơ hội đáng tiếc trước khung thành trống. Tỷ số 0-0 nói lên sự bế tắc, vô duyên của đội chủ sân Tự Do, hệt như cách họ bị đội cuối bảng Phú Thọ từng cầm hòa 0-0 ở lượt đi.

"Voi rừng" Hồ Thanh Minh (11) vào sân giữa hiệp 2 cũng tịt ngòi Kim Phụng

Còn PVF-CAND lại gây thất vọng khi ghi bàn rất hạn chế. Đến giờ chỉ mới có 9 bàn sau 12 trận và rất nhiều trận là con số 0 trên bảng tỷ số. Sở hữu nhiều chân sút vào loại tốt như Lê Minh Bình, Trần Đức Nam, Lê Quốc Nhật Nam, Thái Bá Đạt, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Thanh Nhàn và cả Lê Văn Đô trước đó, nhưng khả năng ghi bàn của thầy trò ông Mauro Jeronimo quá yếu. Ngay lượt về có tăng cường tinh bình từ đội Công an Hà Nội là Nguyễn Xuân Nam, đội PVF-CAND vẫn tiếp tục gây thất vọng khi toàn để cơ hội trôi qua trước mũi giày. Tình hình này nếu không cải thiện, dù có giành suất nhì bảng chơi play-off thì cũng không có sức thuyết phục.

Xuân Bắc, Bảo Long đều không hỗ trợ được hàng công PVF-CAND để Văn Tú (88) nhiều lần khuấy đảo Kim Phụng

Phú Thọ thắng trận đầu tiên

Lẹt đẹt ở cuối bảng chỉ với 2 điểm và kỷ lục thẻ đỏ sau khi kết thúc lượt đi, đội Phú Thọ đã có sự vùng lên ở đầu lượt về khi quật ngã Đồng Nai 1-0 bằng bàn thắng sớm của Bùi Huy Hoàng. Chiến thắng này giúp đội bóng quê hương đất Tổ có 5 điểm, thu hẹp khoảng cách với Hòa Bình FC của HLV Phạm Thành Lương, trước khi đội bóng Tây Bắc ra sân vào 17 giờ chiều nay gặp Long An. Nếu tiếp tục phát huy sự quyết tâm, gắn kết và chơi tập trung hơn, đừng sa đà vào những pha phạm lỗi và tranh cãi, phản ứng trọng tài thì chắc chắn Phú Thọ sẽ cải thiện được tình hình.

Phú Thọ (áo trắng) đã vượt qua Đồng Nai, có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải VPF

Hy vọng HLV Nghiêm Xuân Mạnh sẽ biết cách đưa đội bóng vượt lên, nhất là vòng tiếp theo sẽ trực tiếp gặp đối thủ chung tốp dưới là Đồng Tháp tại Cao Lãnh. Đội bóng của HLV Nguyễn Minh Dũng và Phan Thanh Bình sẽ làm khách trên sân Trường Tươi Bình Phước cũng vào 18 giờ chiều nay. Đây là chuyến đi lành ít dữ nhiều vì Đồng Tháp thường khó chơi tốt khi gặp các đối thủ trong khu vực phía nam. Trận vừa qua, họ thua Long An 0-1, trước đó nữa thua Bà Rịa-Vũng Tàu 0-2 và Đồng Nai 0-1. Thế nên có được điểm trên sân Bình Phước đã là điều may mắn cho đại diện miền Tây.