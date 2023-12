Giải hạng nhất: Đá phạt đẹp như Messi, cầu thủ xuất sắc nhất giải U.21 tỏa sáng

3 tháng trước Thái Bá Đạt đã chơi vô cùng ấn tượng để giúp đội nhà lên ngôi vô địch U.21 quốc gia và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải. Bắt đầu từ vòng 4 giải bóng đá hạng nhất 2023 - 2024, anh được HLV Mauro Jeronimo sắp chơi trong đội hình chính của PVF-CAND. Ngay lập tức chân sút này đã nổi bật với 2 bàn thắng vào lưới Long An để giúp đội nhà không những có thêm trận hòa trên sân khách mà quan trọng là khai thông thế bế tắc khi trước đó 3 trận đều hòa không bàn thắng.



Cú sút phạt quá đẹp của Thái Bá Đạt Minh Tú

Cái duyên ghi bàn của Thái Bá Đạt lại đến với anh vào chiều 16.12 và lần này là một pha đá phạt quá hay, hệt như Messi thường hay sút ghi bàn vào lưới các đối thủ. Từ khoảng cách 20 m, Thái Bá Đạt đã sút cực đẹp như vẽ một đường cong đưa bóng đi xoáy bay lượn qua đầu hàng rào của Trường Tươi Bình Phước. Thủ môn Đoàn Huy Hoàng dù rất nỗ lực cứu bóng vẫn không thể ngăn được cú sút quá hiểm hóc và đẳng cấp này của cầu thủ hay nhất giải U.21.

Nhờ bàn thắng duy nhất này, PVF-CAND đã có bàn thắng đầu tiên và cũng là trận thắng đầu tiên trên sân nhà. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp đều với cách biệt sít sao (lượt trước thắng Phú Thọ 1-0) để có 10 điểm vươn lên tốp 3, chỉ sau 2 đội Đà Nẵng (14 điểm) và Huế (13 điểm). Nếu tìm lại được sự gắn kết và chơi tập trung tốt như các trận gần đây, thầy trò HLV Mauro Jeronimo sẽ sống lại hy vọng đua thăng hạng V-League.

Niềm vui sau khi ghi bàn của Thái Bá Đạt Minh Tú

Trong khi đó SHB Đà Nẵng đã củng cố ngôi đầu bảng của mình khi có chiến thắng đậm trên sân Long An với tỷ số 5-2 dù chỉ chơi có 10 người cả hiệp 2. Đội bóng sông Hàn đã thể hiện đúng đẳng cấp của một đội bóng từng chơi ở V-League mùa trước khi nhanh chóng tạo ra hàng loạt cơ hội và đã có đến 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1.

Phan Văn Long là người đã mở tỷ số và sút thắng quả phạt đền để ghi bàn thứ 3 cho đội bóng sông Hàn. Giữa 2 bàn thắng này là pha lập công của Phạm Văn Hữu.

Phạm Văn Hữu sút bóng trước sự truy cản của hậu vệ Long An (áo đỏ) Tuấn Trần

Dù vậy Long An cũng tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ Đà Nẵng sau các bàn thắng để ghi 2 bàn rút ngắn cách biệt đều do Lê Thanh Phong thực hiện. Đáng nói cuối hiệp 1, hậu vệ từng được gọi vào đội tuyển U.23 Việt Nam Liễu Quang Vinh đã bị thẻ vàng thứ 2 rời sân. Trong tình thế 10 chống 11 suốt cả hiệp 2 nhưng Đà Nẵng dù bị ép sân liên tục vẫn giữ được thế trận. Thậm chí ở những phút bù giờ tận dụng việc Long An nôn nóng tràn lên, lần lượt Nguyễn Minh Quang và Đặng Anh Tuấn đã ghi thêm 2 bàn để ấn định kết quả 5-2.

Niềm vui ghi bàn của Phan Văn Long (11) và đồng đội Tuấn Trần

Đây cũng là trận nhiều bàn thắng nhất từ đầu giải (các vòng trước trận đấu nhiều nhất chỉ tổng cộng có 4 bàn thắng như Bà Rịa-Vũng Tàu thắng Đồng Nai, Đà Nẵng thắng Phú Thọ hay Long An hòa PVF-CAND). Nhưng trận đấu tại Long An đã diễn ra quá hay, sôi nổi từ đầu đến cuối khi không những 2 đội đã chơi cống hiến mà còn tạo nên cuộc rượt đuổi quyết liệt, hào hứng. Một chiến thắng xứng đáng đưa thầy trò HLV Trương Việt Hoàng xây chắc ngôi đầu.

Tương tự đội bóng cố đô Huế đã giữ vững ngôi thứ nhì sau khi thắng Đồng Tháp 1-0 với bàn thắng duy nhất của người hùng U.19 Việt Nam tại vòng chung kết U.19 châu Á 2016 ở Bahrain là Trần Thành. Chân sút này đã tận dụng sai lầm chuyền về rất bất cẩn của trung vệ Phạm Hoàng Lâm để sút hạ thủ môn Thanh Tuấn ở phút 37.

Tiền đạo Trần Thành (10) ghi bàn duy nhất cho Huế trước Đồng Tháp Kim Phụng

Chiều 17.12 sẽ diễn ra 2 trận còn lại của vòng 7 giữa Phù Đổng Ninh Bình gặp Đồng Nai (16 giờ) và Bà Rịa-Vũng Tàu gặp Hòa Bình (18 giờ).