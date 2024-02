Giải hạng nhất: Đội Đà Nẵng 'một mình một ngựa', bóng đá miền Tây bừng sáng

CLB Đà Nẵng quá mạnh so với phần còn lại



Nếu chỉ nhìn tỷ số 1-0 trước đội Đồng Nai vào chiều 18.2 thì có thể cho rằng chiến thắng của đội bóng sông Hàn cũng đâu có gì ghê gớm vì cách biệt sít sao, nếu không muốn nói là khá nhọc nhằn.

Nhưng thực tế dù là chỉ một bàn thắng nhưng cục diện trận đấu cho thấy sự hơn hẳn về bản lĩnh và đẳng cấp thi đấu của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng so với đối thủ. Có thể có những thời điểm Đà Nẵng hơi lỏng chân hoặc còn phung phí vài cơ hội, nhưng việc họ chủ động lối chơi và không để cho đối thủ giành lại thế trận là cũng đủ nói lên sự dày dặn trong cách đá của cựu binh V-League.

Niềm vui của Đà Nẵng với các tài năng Hà Minh Tuấn, Phạm Văn Hữu, Phan Văn Long, Lương Duy Cương và Liễu Quang Vinh (từ phải sang)

Chỉ riêng bề dày lực lượng thôi, đội Đà Nẵng dễ dàng áp đặt được sức mạnh trước bất cứ đối thủ nào. Họ có quá nhiều tinh binh từ Hà Minh Tuấn, Nguyễn Phi Hoàng, Phan Văn Long, Phạm Văn Hữu, Lương Duy Cương, Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Dũng, Liễu Quang Vinh, Trịnh Hoa Hùng rồi sau đó là Nguyễn Minh Quang, Giang Trần Quách Tân vào sân từ ghế dự bị. Đội chủ nhà thể hiện sự lấn lướt trước Đồng Nai rất cố gắng, chơi tập trung nhưng chưa đủ khả năng để gây sốc. Cách đá kiểm soát khôn ngoan của Đà Nẵng ở một bậc hơn hẳn nếu nhìn các đối thủ cạnh tranh như PVF-CAND, Huế hay Trường Tươi Bình Phước hầu như không ai có thể làm được như đội bóng sông Hàn.

Phan Văn Long ghi bàn duy nhất cho Đà Nẵng Viết Định

Vì thế dù chỉ 1 bàn thắng duy nhất của Phan Văn Long đánh đầu đẹp mắt từ một tình huống đá phạt cố định cũng đủ cho đội Đà Nẵng có 3 điểm để vươn lên 20 điểm, bỏ xa đội xếp thứ nhì là PVF-CAND 6 điểm. Kết quả này xem như đã giúp thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã nắm chắc ngôi vô địch lượt đi. Trong 2 trận còn lại của vòng 10 và 11, chỉ cần hòa 1 trận trước Hòa Bình hoặc Phù Đổng Ninh Bình là đội bóng sông Hàn chắc chắn xếp thứ nhất. Nhưng nếu họ có kết quả còn tốt hơn vậy nữa thì cơ hội về đích sớm để thăng hạng trực tiếp là trong tầm tay.

Bóng đá miền Tây bừng sáng

Niềm vui của Long An trên sân Tự Do Kim Phụng

Cả Long An và Đồng Tháp vốn là những cựu binh V-League từ nhiều thập kỷ qua, nhưng do tình hình kinh tế và sự chảy máu tài năng một thời gian dài nên rớt hạng và phải đi từng bước trở lại. Thật ra mùa này tham vọng của 2 đội bóng miền Tây Nam bộ này cũng chỉ là trụ hạng thôi chứ cũng không đủ sức tranh đua mong trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng dù chỉ là quyết tâm giữ hạng, cũng đã có thời điểm trước vòng 9 cả 2 đội này bị tuột lại gần áp chót bảng xếp hạng, chỉ đứng trên đội cuối bảng giải hạng nhất là Phú Thọ.

Hồ Thanh Minh bị khóa chặt, Huế không thể giành điểm trước Long An Kim Phụng

Nhưng chỉ cần 1 trận thắng ngay trên sân khách chiều 18.2 cả Long An và Đồng Tháp đã bật sáng trở lại. Đội của HLV Ngô Quang Sang đã phá dớp toàn hòa và thua trước đội trong tốp 3 là Huế trên sân Tự Do khi giành chiến thắng ấn tượng 2-1. Cù Nguyễn Khánh là người mở tỷ số, sau đó Ngọc Toàn bằng cú sút xa đẹp mắt gỡ hòa 1-1. Nhưng Dương Anh Tú đã ghi bàn ấn định kết quả 2-1 qua đó giúp Long An nhảy tam cấp từ hạng 9 lên hạng 6 bảng xếp hạng. Đây là trận mà Long An chơi biết mình biết ta, tập trung phòng ngự tốt, khóa chặt mũi nhọn Hồ Thanh Minh và chia cắt tuyến giữa của đội Huế. Làm được điều đó rồi thông qua vai trò của Phạm Trọng Hóa và Ngô Hoàng Anh, các cầu thủ Long An tổ chức phản công nhanh để khai thác hiệu quả các cơ hội.

Niềm vui của Đồng Tháp sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Bình Phước và Phú Thọ Dương Thu

Còn với Đồng Tháp sự lóe sáng đã có từ chiến thắng 1-0 trước Bình Phước ở vòng 8 nên khi gặp chủ nhà Phú Thọ trong trận đấu 6 điểm, các học trò của HLV Bùi Văn Đông - Phan Thanh Bình đã chơi hết sức tập trung và đầy nỗ lực để thực sự bừng sáng. Hậu vệ Lê Nhựt Huy đánh đầu mở tỷ số trong hiệp 1 từ quả phạt góc. Sau khi Anh Tuấn gỡ hòa thì tiền đạo vào thay người Dương Vũ Linh ấn định kết quả 2-1 vừa đủ giúp đại diện Đồng bằng sông Cửu Long bứt lên với 10 điểm tạo cách biệt quá an toàn đến 9 điểm so với Phú Thọ, xem như đã sáng cửa trụ hạng.

Thất bại trên sân nhà dù mới thay tướng cho thấy đội Phú Thọ sẽ khó lòng trụ hạng mùa này bởi khoảng cách với nhóm trên quá xa. HLV Vũ Như Thành quay trở lại đội bóng mà ông từng dẫn dắt trước đây cũng chưa thể một sớm một chiều mang lại hiệu quả. Như vậy dù mới 9 vòng thi đấu cục diện giải hạng nhất ở 2 đầu bảng xếp hạng đã thấy rõ một đội nhiều khả năng thăng hạng V-League trực tiếp (Đà Nẵng) và một đội nhiều khả năng cầm chắc vé xuống hạng nhì (Phú Thọ).

Bảng xếp hạng sau 9 vòng