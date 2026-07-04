Giải lân sư rồng Khánh Hòa khiến quảng trường Nha Trang chật kín người

Tối 3.7, tại quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang), Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa khai mạc giải lân sư rồng Khánh Hòa 2026 dành cho các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa - thể thao nổi bật hưởng ứng Festival Biển Khánh Hòa 2026, thu hút đông đảo người dân, du khách theo dõi.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao cờ lưu niệm cho 17 đội lân sư rồng tham dự giải ẢNH: VĂN CHIẾN

Giải diễn ra từ ngày 3 - 5.7 với sự tham gia của 180 vận động viên thuộc các đội lân, sư, rồng đến từ 17 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các đội tranh tài ở nhiều nội dung gồm múa lân truyền thống, múa rồng truyền thống, lân và rồng tốc độ, lân lên mai hoa thung.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh Khánh Hòa, cho biết lân sư rồng là loại hình nghệ thuật truyền thống mang ý nghĩa cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đồng thời là nét đẹp văn hóa được nhiều thế hệ gìn giữ và phát huy.

Theo ông Cường, việc tổ chức giải lân sư rồng Khánh Hòa 2026 không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo sân chơi để các câu lạc bộ giao lưu, học hỏi, nâng cao chuyên môn, qua đó lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng.

Giải lân sư rồng Khánh Hòa 2026 thi đấu tại quảng trường 2 Tháng 4 ở Nha Trang, phục vụ người dân và du khách ẢNH: VĂN CHIẾN

Ngay sau lễ khai mạc, các đội thi lần lượt mang đến những tiết mục có độ khó cao với các động tác bật nhảy mạnh mẽ, giữ thăng bằng trên cao và phối hợp nhịp nhàng theo tiếng trống, tiếng chiêng. Mỗi màn biểu diễn đều nhận được những tràng pháo tay cổ vũ không ngớt từ khán giả.

Tiếng trống lân rộn rã cùng những màn biểu diễn kỹ thuật đẹp mắt thu hút hàng nghìn người dân và du khách đứng kín khu vực quảng trường theo dõi trong đêm khai mạc. Không khí tại.quảng trường 2 Tháng 4 trở nên sôi động khi nhiều tiết mục liên tục khuấy động khán giả, tạo điểm nhấn cho chuỗi hoạt động của Festival Biển Khánh Hòa 2026.

Múa mai hoa thung là một trong những nội dung hấp dẫn nhất tại giải lân sư rồng các câu lạc bộ tỉnh Khánh Hòa 2026 ẢNH: VĂN CHIẾN

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Vân (phường Nam Nha Trang), các đội thi đấu sôi động, tiếng trống, tiếng chiêng cùng những màn leo cột đã tạo sức hút đặc biệt đối với trẻ nhỏ.

"Đây không chỉ là một cuộc tranh tài mà còn là dịp để các bé hiểu hơn về nghệ thuật lân sư rồng và văn hóa dân tộc", bà Vân chia sẻ.

Người dân và du khách chăm chú theo dõi các đội lân sư rồng thi đấu tại Nha Trang ẢNH: VĂN CHIẾN

Các màn trình diễn lân sư rồng mang đến những trải nghiệm văn hóa đáng nhớ cho du khách nước ngoài khi đến Nha Trang ẢNH: VĂN CHIẾN

Trong khi đó, ông Nguyễn Tú (phường Cam Ranh) đánh giá cao chất lượng chuyên môn của giải ngay trong ngày thi đấu đầu tiên.

Thông qua giải lân sư rồng Khánh Hòa 2026, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục bảo tồn và phát huy nghệ thuật lân sư rồng truyền thống, đồng thời mang đến cho người dân và du khách không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của Nha Trang và Khánh Hòa trong mùa lễ hội.