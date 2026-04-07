Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

'Tinh hoa lân sư rồng' lần đầu hội tụ tại quảng trường Lâm Viên

07/04/2026 12:59 GMT+7

Lần đầu tiên, quảng trường Lâm Viên Đà Lạt trở thành sân khấu của những màn tranh tài đỉnh cao khi 16 đội lân sư rồng trên cả nước quy tụ về phố núi tham dự Giải vô địch các đội mạnh lân sư rồng toàn quốc lần thứ II năm 2026.

Ngày 7.3, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam, đồng Trưởng ban giải đấu, cho biết giải diễn ra từ ngày 8 - 10.4 tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương – Đà Lạt). Các nội dung thi đấu đa dạng, gồm: múa lân truyền thống, múa rồng tốc độ, múa rồng tự chọn, đặc biệt là mai hoa thung nam – nữ, lân địa bửu và múa rồng dạ quang, những nội dung đòi hỏi kỹ thuật, sức bền và tính nghệ thuật cao.

Thi đấu lân địa tại giải vô địch năm 2025

Lần đầu có lực lượng quân đội tham gia

Giải có sự tham gia của 300 vận động viên thuộc 16 đội đến từ Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Khánh Hòa, TP.HCM, Đồng Nai, Vĩnh Long và Lâm Đồng, đều là những đại diện xuất sắc, từng vô địch ở các địa phương và khu vực. Đáng chú ý, lần đầu tiên giải có sự góp mặt của đội lân sư rồng thuộc Quân khu 3, tạo điểm nhấn mới mẻ cho giải đấu. Trong khi đó, đội TP.HCM, từng hai lần vô địch châu Á, tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên nặng ký.

Múa rồng truyền thống sẽ diễn ra tại quảng trường Lâm Viên Đà Lạt

Ông Phạm Quang Long, Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam nhấn mạnh: "Lân sư rồng không chỉ là môn thể thao biểu diễn mà còn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Rồng Việt có đặc trưng riêng, từ hình dáng, thần thái đến âm nhạc đi kèm. Trong thi đấu, các đội phải xây dựng cốt truyện gắn với cổ tích Việt Nam, sử dụng trang phục, nhạc cụ Việt như bộ gõ, tiếng trống hội, phách, chiêng và cả đàn đá để làm nổi bật hồn cốt dân tộc", ông Long chia sẻ.

Màn múa rồng dạ quang để lại ấn tượng cho người xem

Cũng theo ông Long, khác với hình ảnh lân sư rồng Trung Quốc thiên về kỹ thuật biểu diễn và yếu tố thị giác, lân sư rồng Việt Nam mang trong mình chiều sâu văn hóa bản địa, gắn với đời sống tinh thần và tín ngưỡng dân gian. Hình tượng rồng Việt có cấu trúc mềm mại, phần mũi đặc trưng, thần thái hiền hòa, biểu trưng cho ước vọng mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Kết hợp văn hóa nghệ thuật – thể thao - du lịch

Không đơn thuần là cuộc tranh tài, giải đấu còn là bữa tiệc nghệ thuật đầy màu sắc, nơi vũ đạo, võ thuật và âm nhạc hòa quyện, mang đến những màn trình diễn mãn nhãn. Tiếng trống rộn ràng, những bước nhảy uyển chuyển trên mai hoa thung hay những màn múa rồng dạ quang lung linh trong đêm hứa hẹn tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách.

Thi đấu mai hoa thung hứa hẹn mang lại sự hấp dẫn với người dân phố núi và du khách

Điểm khác biệt rõ nét còn nằm ở "linh hồn" của bài thi. Mỗi tiết mục không đơn thuần là phô diễn kỹ thuật mà phải có cốt truyện, thường lấy cảm hứng từ truyện cổ tích, truyền thuyết Việt Nam. Từ phục trang đến âm nhạc đều mang đậm dấu ấn dân tộc.

Ban tổ chức cho biết, việc lựa chọn Lâm Đồng đăng cai tổ chức giải lần này được đánh giá là bước đi chiến lược. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng sự kiện văn hóa – thể thao quy mô toàn quốc sẽ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt, thu hút du khách trong và ngoài nước. Xa hơn, địa phương đặt mục tiêu đăng cai giải lân sư rồng quốc tế vào năm 2027.

Chiều 7.4, trước thềm khai mạc, 16 đội lân sư rồng tham gia diễu hành qua các tuyến phố chính của Đà Lạt. Những sắc màu rực rỡ cùng âm thanh trống hội sẽ góp phần khuấy động không khí, lan tỏa sức hấp dẫn của giải đấu. Đại diện Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết địa phương có 3 đội tham gia gồm Long Shen Đà Lạt, Thiên Thành và Style 2D Đà Lạt. Dù còn non kinh nghiệm so với các đội mạnh toàn quốc, các đội chủ nhà đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỳ vọng tạo nên bất ngờ.


Khám phá thêm chủ đề

lân sư rồng Lâm Đồng Quảng trường Lâm Viên nghệ thuật Quân khu 3
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận