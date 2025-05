Hàng ngàn người dân, du khách vui cùng 'Non sông thống nhất' tại Đà Lạt

Tối 30.4, hàng ngàn người dân và du khách đến tham dự chương trình nghệ thuật "Non sông thống nhất" tại quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975-30.4.2025).

Chương trình nghệ thuật "Non sông thống nhất" tại quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Chương trình do Sở VH-TT-DL Lâm Đồng tổ chức, mở cửa tự do để người dân và du khách đến tham dự. Khu vực khán đài của quảng trường Lâm Viên với hơn 10.000 ghế ngồi gần như kín chỗ.

Khu vực khán đài của quảng trường Lâm Viên với hơn 10.000 chỗ ngồi ẢNH: LÂM VIÊN

Với chủ đề "Non sông thống nhất", chương trình chia thành 4 chương với những ca khúc, cảnh diễn tái hiện con đường dẫn đến đại thắng mùa xuân năm 1975.

Chương trình có sự tham gia trình diễn của các nghệ sĩ: NSND Quốc Hưng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Phạm Thế Vĩ, ca sĩ Bùi Lê Mận, Đông Quân, Nguyễn Hải Yến cùng các nhóm nhạc Fly, Song Nhi, TS Band… đã đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau từ giai điệu hào hùng của ca khúc cách mạng như: Dậy mà đi, Bước chân trên dải Trường Sơn, Tiến về Sài Gòn… hay ca khúc về quê hương đất nước như: Câu hò bên bờ Hiền Lương, Từ làng Sen, Đất nước trọn niềm vui… Đặc biệt, với sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật, xây dựng các hình tượng cùng với thiết bị âm thanh, ánh sáng và công nghệ hiện đại đã góp phần chuyển tải nội dung, mang lại cảm xúc thẩm mỹ cho khán giả.

Tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật "Non sông thống nhất" ẢNH: LÂM VIÊN

Cảnh diễn ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam ẢNH: LÂM VIÊN

Theo lãnh đạo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, chương trình nghệ thuật "Non sông thống nhất" nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam nói chung, quân và dân Lâm Đồng nói riêng; đồng thời để ghi nhớ công ơn to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.