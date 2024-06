Giải Long An Half Marathon 2024 đóng góp 22.000 cây xanh trồng rừng nguyên sinh

Theo đó, Long An Half Marathon 2024 diễn ra vào ngày 24.8 tới tại Cần Giuộc (Long An) dự kiến thu hút 4.000 VĐV, tranh tài 3 cự ly là 5 km, 10 km và 21 km. Phần thưởng đặc biệt dành cho người chiến thắng ở giải nam và nữ cự ly 21 km là vé tham dự Laguna Phuket Marathon tại Thái Lan năm sau.

Công bố giải Long An Half Marathon 2024 BTC

Đại diện ban tổ chức cho biết Long An Half Marathon mang đến cho các VĐV trải nghiệm khác biệt với đường chạy độc đáo - xuyên qua cảng biển quốc tế Long An, chiêm ngưỡng cột cờ cao nhất Đông Dương với tầm nhìn đón gió trên luồng sông Soài Rạp... VĐV còn được chạy trên những cung đường quê thanh bình với những rặng dừa nước, vuông tôm.

VĐV trải nghiệm thi đấu trên cung đường xanh tại Long An BTC

Long An Half Marathon 2024 tiếp tục kế thừa tầm nhìn xanh của 2 mùa giải trước đó, tiếp tục tái sử dụng các thiết bị tại công trường, huy chương làm từ vật liệu tái chế và áo chạy cũng là chất liệu thân thiện với môi trường. Song song đó, ban tổ chức cam kết đóng góp khoảng 22.000 cây xanh, trồng rừng nguyên sinh tại tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình sau giải chạy. Đồng thời, giải cũng đồng hành với tỉnh Long An trong các hoạt động chăm lo cho trẻ em thông qua các hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Giải Long An Half Marathon 2024 đóng góp 22.000 cây xanh trồng rừng ở Quảng Trị, Quảng Bình BTC

Long An Half Marathon 2024 do Công ty cổ phần xây dựng Coteccons phối hợp cùng Báo Tuổi trẻ, Sở VH-TT-DL tỉnh Long An và Công ty cổ phần Đồng Tâm tổ chức với thông điệp duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe, lan tỏa lối sống xanh đến với cộng đồng thông qua hình ảnh những bước chân hướng về tương lai tươi đẹp, bền vững.