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Đời sống Cộng đồng

Giải mã 2 hiện tượng nhiều màu sắc bất ngờ xuất hiện ở An Giang hôm nay

Cao An Biên
Cao An Biên
11/06/2026 19:30 GMT+7

Hôm nay 11.6, 2 hiện tượng nhiều màu sắc bất ngờ xuất hiện trên bầu trời An Giang được dân mạng gọi là 'hào quang rực rỡ'. Đó là hiện tượng gì?

Hôm nay 11.6, mạng xã hội ào ạt chia sẻ hình ảnh về 2 hiện tượng gồm vòng hào quang như cầu vồng bao quanh mặt trời cũng như những đám mây nhiều màu sắc xuất hiện trên bầu trời kèm những dòng mô tả thú vị.

'Hào quang rực rỡ chào mừng các sĩ tử' thi tốt nghiệp THPT 2026, hiện tượng gì? - Ảnh 1.

2 hiện tượng nhiều màu sắc bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Việt Nam được dân mạng gọi là "hào quang rực rỡ"

ẢNH: VĂNG KIM ANH

Theo các chủ tài khoản, những hiện tượng trên được cho là xuất hiện ở An Giang sáng và trưa nay thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về nhiều bình luận tò mò, thích thú.

Chia sẻ hình ảnh, clip về vòng hào quang nhiều màu sắc như cầu vồng bao quanh mặt trời, tài khoản Thành Phố Châu Đốc mô tả: "Hào quang rực rỡ chào mừng các sĩ tử sáng nay 11.6". "Bầu trời Long Xuyên trưa nay", tài khoản Lang Thang An Giang có gần 800.000 người theo dõi cũng chia sẻ hình ảnh tương tự.

Bên dưới các bài đăng, nhiều người dân địa phương cũng để lại bình luận khẳng định đã nhìn thấy những hiện tượng trên, bên cạnh đó cũng chia sẻ thêm về hình ảnh về đám mây nhiều màu sắc cũng xuất hiện trên bầu trời ở An Giang sáng nay.

[CLIP]: Quầng mặt trời xuất hiện ở An Giang trưa nay được dân mạng quan tâm

Khoa học lý giải thế nào?

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Văng Kim Anh, một người dân sống ở An Giang cho biết sáng nay khoảng 10 giờ 30 phút, từ Khu đô thị mới Tây Sông Hậu, chị nhìn lên trời thì bất ngờ thấy đám mây nhiều màu sắc như cầu vồng xuất hiện.

Sau đó, chị tiếp tục nhìn thấy vòng hào quang bao quanh mặt trời. Vì thấy 2 hiện tượng này thú vị, là khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên nên đã chụp lại. Những hình ảnh đó sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã được nhiều người quan tâm, chia sẻ.

Quan sát hình ảnh được dân mạng chia sẻ hôm nay, chuyên gia cho biết đây không phải hiện tượng lạ. Đây là hiện tượng mây ngũ sắc và quầng mặt trời không quá hiếm gặp, hoàn toàn có thể lý giải một cách khoa học. 

Theo đó, mây ngũ sắc là hiện tượng nhiễu xạ do các giọt nước hoặc tinh thể băng nhỏ riêng lẻ tán xạ ánh sáng. Đây là sự xuất hiện của màu sắc trong một đám mây tương tự như những gì chúng ta được nhìn thấy trên các màng dầu trong một vũng nước, nằm trong vùng gần vị trí biểu kiến của mặt trời hoặc mặt trăng.

'Hào quang rực rỡ chào mừng các sĩ tử' thi tốt nghiệp THPT 2026, hiện tượng gì? - Ảnh 2.
'Hào quang rực rỡ chào mừng các sĩ tử' thi tốt nghiệp THPT 2026, hiện tượng gì? - Ảnh 3.

Quầng mặt trời xuất hiện xuất hiện ở các tỉnh thành Việt Nam trong tháng 5, tháng 6 hằng năm

ẢNH: VĂNG KIM ANH

Trong khi đó, hiện tượng hào quang bao quanh mặt trời chính là quầng mặt trời, còn có nhiều tên gọi khác nhau như quang mặt trời, halo sun, tán mặt trời… Quầng mặt trời chỉ là hiện tượng thiên văn vật lý bình thường. Đây là hiện tượng tán sắc ánh sáng qua bầu khí quyển, do thời tiết biến đổi nên lượng hơi nước lớn, độ ẩm cao, tương tự cầu vồng sau cơn mưa.

Hiện tượng này thường xảy ra khi tầng cao của khí quyển xuất hiện nhiều mây ti tầng. Những đám mây này là báo hiệu của nhiễu loạn khí quyển, thời tiết thay đổi đột ngột. Việc quầng mặt trời xuất hiện xuất hiện ở các tỉnh thành Việt Nam trong tháng 5, tháng 6 hằng năm không phải là hiện tượng bất thường, bởi hiện tượng này thường xuất hiện khi thời tiết có sự thay đổi đột ngột trong giai đoạn chuyển mùa, khi đến mùa mưa bão.

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