Mây ngũ sắc rực rỡ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời TP.HCM vào Ngày của mẹ

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 16 giờ 45 phút chiều nay 10.5, trên bầu trời TP.HCM hướng mặt trời lặn bất ngờ xuất hiện một đám mây ngũ sắc rực rỡ như cầu vồng. Hiện tượng nhanh chóng được nhiều người dân phát hiện và hào hứng ghi lại.

Mây ngũ sắc trên bầu trời TP.HCM được chụp từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn ẢNH: NGUYỄN BÁ TUYÊN

Anh Trương Thanh Long (21 tuổi) hiện đang sống ở phường An Đông (TP.HCM) cho biết chiều nay, vô tình nhìn lên bầu trời hoàng hôn, anh bất ngờ phát hiện ra hiện tượng mây ngũ sắc.

Là người yêu thích các hiện tượng thiên văn, anh hào hứng chụp lại ảnh và chia sẻ trong các hội nhóm về thiên văn cũng như bạn bè, rủ mọi người cùng ngắm. Dù không phải là lần đầu tiên quan sát mây ngũ sắc, tuy nhiên với anh Long, việc được ngắm nhìn những dải mây nhiều màu trong khoảnh khắc hoàng hôn buông ngày cuối tuần mang tới cho anh trải nghiệm thú vị.

Anh Trương Thanh Long hào hứng chụp lại vẻ đẹp của mây ngũ sắc trên bầu trời TP.HCM chiều nay ẢNH: TRƯƠNG THANH LONG

Đang ở nhà nấu cơm chiều, chị Thảo Phan (28 tuổi) sống ở phường Bình Đông (TP.HCM) bất ngờ nhận được tin nhắn của bạn thân, cho biết trên bầu trời đang có đám mây ngũ sắc rất đẹp.

"Ngay lập tức, tôi ra ban công nhìn về phía mặt trời lặn và thấy hiện tượng này. Đúng là đẹp thật. Tôi cũng quay một số clip, chụp ảnh để lưu lại. Trước đó, tôi cũng từng quan sát thấy hiện tượng này nhưng mây không rực rỡ như hôm nay. Điều bất ngờ là đám mây này xuất hiện vào đúng Ngày của mẹ, như một món quà để dành tặng cho mẹ", cô gái chia sẻ.

Lý giải khoa học về mây ngũ sắc

Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, cựu Chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC), mây ngũ sắc là hiện tượng nhiễu xạ do các giọt nước hoặc tinh thể băng nhỏ riêng lẻ tán xạ ánh sáng.

Theo đó, đây là sự xuất hiện của màu sắc trong một đám mây tương tự như những gì chúng ta được nhìn thấy trên các màng dầu trong một vũng nước, nằm trong vùng gần vị trí biểu kiến của mặt trời hoặc mặt trăng.

Theo các tài liệu, sự phát ngũ sắc của mây do các giọt nước rất đồng đều nhiễu xạ ánh sáng (trong phạm vi 10 độ từ mặt trời) và do các hiệu ứng giao thoa bậc nhất (ngoài phạm vi 10 độ từ mặt trời). Nó có thể mở rộng tới 40 độ từ mặt trời.

Nếu các phần của mây chứa các giọt nước nhỏ hoặc các tinh thể băng có kích thước tương tự, thì hiệu ứng tích lũy của chúng được nhìn thấy như là các màu. Mây phải mỏng về mặt quang học để hầu hết các tia sáng chỉ gặp một giọt duy nhất.

Mây ngũ sắc là sự xuất hiện của màu sắc trong một đám mây tương tự như những gì chúng ta được nhìn thấy trên các màng dầu trong một vũng nước ẢNH: CAO AN BIÊN

Đám mây ngũ sắc từng gây sốt khi xuất hiện ở TP.HCM vào tháng 5.2024 ẢNH: NGUYỄN ANH TUẤN

Do đó, ngũ sắc chủ yếu được nhìn thấy ở rìa đám mây hoặc trong những đám mây gần trong suốt, trong khi những đám mây mới hình thành tạo ra ngũ sắc sáng nhất và nhiều màu sắc nhất. Khi các hạt nước hay băng trong một đám mây mỏng có tỷ lệ lớn kích thước giống nhau thì ngũ sắc có dạng cấu trúc của quầng sáng, một đĩa tròn sáng xung quanh mặt trời hoặc mặt trăng, với một hoặc nhiều vòng màu bao quanh.

Ngày 12.5.2024, một đám mây ngũ sắc có hình thù lạ cũng xuất hiện trên bầu trời TP.HCM lúc hoàng hôn gây xôn xao mạng xã hội. Chuyên gia thời tiết cho biết đây chỉ là quang hiện tượng trong khí tượng, không nói lên bất kỳ dấu hiệu nào về diễn biến thời tiết sắp xảy ra.