Đời sống Cộng đồng

Tối nay 5.5, mưa sao băng đạt cực đại: Có thể thấy tới 60 sao mỗi giờ

Cao An Biên
05/05/2026 19:30 GMT+7

Một trận mưa sao băng nổi tiếng có nguồn gốc từ sao chổi cổ đại đạt cực đại vào tối nay 5.5 và rạng sáng mai 6.5. Trong điều kiện lý tưởng, sẽ có 40 - 60 sao băng xuất hiện trong 1 giờ, làm thế nào để quan sát?

Theo Space.com, đây là mưa sao băng Eta Aquarids, có nguồn gốc từ sao chổi Halley, được phát hiện từ vào thời cổ đại. Sao chổi Halley (1P/Halley) là sao chổi nổi tiếng nhất và là sao chổi chu kỳ ngắn đầu tiên được xác nhận quay trở lại hệ mặt trời theo chu kỳ.

Sao chổi này được đặt theo tên của nhà thiên văn học người Anh là Edmond Halley. Năm 1705, Halley phát hiện ra rằng 3 sao chổi được báo cáo vào các năm 1531, 1607 và 1682 đều có quỹ đạo tương tự nhau.

Ông đề xuất rằng 3 sao chổi này thực ra là cùng một thiên thể. Cứ khoảng 74 - 76 năm thì sao chổi lại quay trở lại gần mặt trời và được nhìn thấy từ trái đất. Sau đó ông dự đoán rằng nó sẽ lại quay trở lại bầu trời vào năm 1758. Thật không may, Halley đã mất vào năm 1742, trước khi sao chổi này tái xuất hiện.

Trận mưa sao băng Eta Aquarids hoạt động từ khoảng 19.4 đến 28.5.2026 với cực điểm vào đêm 5.5, rạng sáng 6.5 với tần suất có thể lên đến 50 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng.

Hướng dẫn ngắm mưa sao băng

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), mỗi khi tháng 5 đến, trái đất lướt qua phần bụi cổ xưa mà sao chổi Halley để lại và bầu trời lập tức "bùng cháy" với mưa sao băng Eta Aquarids.

Dù sao chổi Halley phải đến năm 2061 mới quay lại, dấu vết của nó vẫn thắp sáng bầu trời 2 lần mỗi năm với sự xuất hiện của 2 trận mưa sao băng rực rỡ, gồm Eta Aquarids vào tháng 5 và Orionids vào tháng 10.

HAS khuyến cáo người yêu thiên văn hãy bắt đầu quan sát từ sau 2 giờ sáng ngày 6.5 ở hướng đông khi tâm điểm nằm trong chòm sao Aquarius (Bảo Bình) mọc lên ở hướng này và tiếp tục ngắm ở vùng trời này cho tới trước bình minh.

Trong điều kiện lý tưởng, mưa sao băng này có thể có tới 40 tới 60 vệt sao băng mỗi giờ vào lúc cực điểm, đôi khi xuất hiện "earthgrazer" - những vệt sao dài, lướt sát chân trời cực kỳ ngoạn mục.

Những vệt sao băng này lao vào khí quyển với tốc độ khoảng 66 km/s, cực nhanh, cực sáng và thường để lại vệt sáng kéo dài sau khi biến mất. Tối nay, ánh trăng sáng sẽ làm mờ các sao băng yếu.

Để quan sát tốt nhất, hãy "che" mặt trăng sau cây, đồi hoặc tòa nhà, quay lưng lại phía trăng và quan sát trong khoảng 2 giờ 30 phút - 4 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương).

Chuyên gia cho biết không cần kính thiên văn, người quan sát chỉ cần tìm một nơi thật tối, nằm ngửa và nhìn lên bầu trời rộng. Đừng chỉ nhìn chằm chằm vào chòm Aquarius - những sao băng xuất hiện xa điểm tỏa sáng thường để lại vệt dài và đẹp hơn.

