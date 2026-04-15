Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Mưa sao băng Lyrids xuất hiện từ tối nay: Cách ngắm bằng mắt thường

Cao An Biên
15/04/2026 19:45 GMT+7

Mưa sao băng Lyrids bắt đầu xuất hiện từ tối 15.4 và đạt cực điểm vào ngày 21 – 22.4. Người xem có thể quan sát bằng mắt thường nếu chọn vị trí tối và ít ánh đèn.

Theo Timeanddate.com, trận mưa sao băng Lyrids hoạt động từ khoảng ngày 14.4 đến ngày 26.4.2026 với cực điểm vào đêm ngày 21.4, rạng sáng 22.4. Điều này đồng nghĩa từ tối nay 15.4, người Việt có thể "săn" các vệt sao băng Lyrids này. Trong điều kiện lý tưởng vào đêm cực đại, có thể có tới 18 sao băng rơi mỗi giờ.

Lyrids là mưa sao băng rực rỡ nhất tháng 4

Trận mưa sao băng Lyrids có nguồn gốc từ sao chổi C/1861 G1 (Thatcher), được phát hiện từ năm 1861. Sao chổi C/1861 G1 (Thatcher) là một sao chổi chu kỳ dài với quỹ đạo khoảng 422 năm dự kiến sẽ quay trở lại vào khoảng năm 2283. Nó được phát hiện bởi A.E.Thatcher.

Khi sao chổi này di chuyển gần mặt trời, nó để lại nhiều mảnh vụn là các thiên thạch nhỏ, trải dài trong không gian và cắt qua quỹ đạo trái đất. Trong quá trình di chuyển quanh mặt trời, trái đất sẽ cắt ngang qua khu vực của đám tàn dư này vào những thời điểm nhất định trong năm. Khi các mảnh vụn này lao vào bầu khí quyển của trái đất với tốc độ rất cao, chúng ma sát với không khí, nóng lên và bốc cháy, tạo thành vệt sáng ta gọi là sao băng.

Hướng dẫn cách ngắm sao băng

Trận mưa sao băng này được quan sát tốt nhất nếu bạn kiên nhẫn và quan sát từ sau nửa đêm đến trước bình minh tại nơi tối, xa ánh đèn đô thị. Bạn không cần đến thiết bị chuyên dụng như kính thiên văn hay ống nhòm, chỉ cần quan sát bằng mắt thường với thời tiết lý tưởng. Tâm điểm trận mưa sao băng này tại chòm sao Thiên Cầm (Lyra), nhưng cũng có thể xuất hiện tại bất cứ vị trí nào trên bầu trời.

Timeanddate.com chỉ ra 4 mẹo để ngắm mưa sao băng bằng mắt thường:

1. Hãy tìm một địa điểm quan sát yên tĩnh, tránh xa ánh đèn thành phố. Khi đến nơi, mắt bạn có thể cần 15 - 20 phút để quen với bóng tối.

2. Hãy mặc trang phục phù hợp với thời tiết và đảm bảo bạn cảm thấy thoải mái, đặc biệt nếu bạn định ở ngoài trời lâu. Mang theo chăn hoặc ghế để thoải mái khi quan sát, việc ngắm sao băng có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Cách quan sát mưa sao băng thú vị nhất là bằng mắt thường

3. Khi đã tìm được vị trí quan sát lý tưởng, hãy nằm xuống đất và nhìn lên bầu trời. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng ngắm sao để tìm điểm tỏa sáng của mưa sao băng.

4. Chú ý, điểm tỏa sáng càng cao so với đường chân trời, bạn càng có nhiều khả năng nhìn thấy nhiều sao băng hơn. Mưa sao băng dường như xuất phát từ tâm điểm, nhưng sao băng có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên bầu trời.

Tối nay 3.1, người Việt xem siêu trăng và mưa sao băng cực đại đầu tiên 2026

Ngay trong kỳ nghỉ tết dương lịch 2026, ngay tối nay 3.1, người Việt có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng đầu tiên 2026 xuất hiện cùng cực đại mưa sao băng đầu tiên của năm. Có gì thú vị?

Sao chổi 170.000 năm mới xuất hiện: Nếu bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội thứ hai

Lịch âm hôm nay: Ngày 15.4 là ngày gì?

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận