Rạng sáng mai 15.3, mưa sao băng ít người biết cực đại: Người Việt lưu ý gì?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), mưa sao băng ít người biết γ-Normids (Gamma Normids) mang đến cho người yêu thiên văn cơ hội săn sao băng hiếm hoi trong tháng 3.

Mưa sao băng γ-Normids là một trận mưa sao băng diễn ra hằng năm và thường đạt cực điểm vào đêm 14.3, rạng sáng 15.3. Tuy nhiên, đây là một hiện tượng khá khó quan sát và chủ yếu dành cho những người yêu thiên văn ở Nam bán cầu.

Mưa sao băng này hoạt động từ ngày 25.2 - 28.3 và vào thời điểm cực đại chỉ tạo ra khoảng 6 sao băng mỗi giờ trong điều kiện bầu trời tối hoàn toàn và lý tưởng. Trong thực tế, số sao băng có thể nhìn thấy thường ít hơn đáng kể.

Người Việt quan sát thế nào?

Chuyên gia cho biết tâm điểm của mưa sao băng γ-Normids nằm trong chòm sao Norma ở bầu trời phía nam, nghĩa là nó sẽ được quan sát tốt hơn từ các quốc gia nằm về phía nam của đường xích đạo.

Đối với những người quan sát ở Bắc bán cầu, đặc biệt tại các vĩ độ cao trên 30° gần như sẽ không thể quan sát được vì tâm điểm không mọc cao quá 10° so với đường chân trời.

Tại Việt Nam, bạn có thể săn tìm những vệt sao băng phương nam này khoảng vài giờ trước khi mặt trời mọc vào rạng sáng ngày 15.3 sắp tới ở ngay phía trên đường chân trời phía nam.

"Một thử thách tuy sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng thành quả mang đến chắc chắn không làm bạn thất vọng!", HAS thông tin.

Giống như mọi trận mưa sao băng khác, γ-Normids được tạo ra khi trái đất đi qua dòng mảnh vỡ do một sao chổi hoặc tiểu hành tinh để lại trên quỹ đạo quanh mặt trời. Những mảnh vật chất này có kích thước từ hạt bụi nhỏ đến những viên sỏi và phân tán dọc theo quỹ đạo của thiên thể mẹ.

Khi trái đất cắt ngang dòng vật chất này, các mảnh vỡ lao vào khí quyển với tốc độ khoảng 201.000 km/giờ, nhanh gấp khoảng 85 lần tốc độ của tiêm kích F-16. Phần lớn các mảnh vỡ sẽ bốc cháy ở độ cao khoảng 70 - 100 km so với bề mặt trái đất, tạo nên những vệt sáng rực trên bầu trời, đôi khi những mảnh lớn hơn có thể tạo thành quả cầu lửa sáng rực.

Nếu bỏ lỡ γ-Normids, người yêu thiên văn vẫn có thể chờ đợi mưa sao băng Lyrids vào ngày 22.4 sắp tới với tần suất khoảng 18 sao băng mỗi giờ, cao hơn đáng kể so với γ-Normids.