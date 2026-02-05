Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Tối nay 5.2, người Việt có thể nhìn thấy mưa sao băng lạ ít người biết

Cao An Biên
Cao An Biên
05/02/2026 20:39 GMT+7

Nhìn lên bầu trời tối nay 5.2, người Việt có thể may mắn nhìn thấy những vệt sao băng α-Centaurids. Đây là trận mưa sao băng lạ lẫm với nhiều người Việt, không phải ai cũng biết tới.

Theo chuyên trang In-The-Sky.org, mưa sao băng α-Centaurids hoạt động từ ngày 28.1 đến ngày 21.2, đạt đỉnh điểm vào khoảng ngày 8.2, tức 2 ngày tới. Trong khoảng thời gian này, người quan sát sẽ có cơ hội quan sát thấy sao băng α-Centaurids bất cứ khi nào tâm điểm của trận mưa sao băng.

Tối nay 5.2, người Việt có thể nhìn thấy mưa sao băng lạ ít người biết- Ảnh 1.

Mưa sao băng α-Centaurids hoạt động từ ngày 28.1 đến ngày 21.2

ẢNH MINH HỌA: THANH TÙNG

Tâm điểm này nằm trong chòm sao Centaurus nằm trên đường chân trời, với số lượng sao băng có thể nhìn thấy tăng lên khi tâm điểm càng ở vị trí cao hơn trên bầu trời.

Ở thời điểm cực đại, trận mưa sao băng dự kiến sẽ tạo ra khoảng 6 sao băng mỗi giờ trong điều kiện quan sát lý tưởng. Tuy nhiên, trên thực tế, bất kỳ địa điểm quan sát nào cũng khó lòng đạt được những điều kiện lý tưởng này. Do đó, số lượng sao băng bạn có thể nhìn thấy sẽ thấp hơn con số này.

Hướng dẫn quan sát mưa sao băng

Từ Hà Nội, tâm điểm của trận mưa sao băng sẽ xuất hiện ở độ cao cực đại 9° so với đường chân trời của bạn, và dựa trên điều này, các nhà nghiên cứu ước tính rằng người quan sát chỉ có thể nhìn thấy khoảng 1 sao băng mỗi giờ, ngay cả vào thời điểm cực đại của trận mưa sao băng, vì tâm điểm sẽ ở vị trí tương đối thấp trên bầu trời.

Mưa sao băng sẽ không thể nhìn thấy trước 1 giờ 17 phút hằng đêm, khi điểm tỏa sáng của nó mọc lên trên đường chân trời phía đông. Sau đó, nó sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi bình minh ló dạng vào khoảng 6 giờ 5 phút.

Tối nay 5.2, người Việt có thể nhìn thấy mưa sao băng lạ ít người biết- Ảnh 2.

Mưa sao băng hình thành khi trái đất đi qua các luồng mảnh vụn còn sót lại sau khi sao chổi và tiểu hành tinh va chạm

ẢNH: THANH TÙNG

Như vậy, trận mưa sao băng này có khả năng tạo ra những màn trình diễn đẹp nhất ngay trước bình minh, khi điểm tỏa sáng của nó ở vị trí cao nhất. Mặt trăng, nằm trong chòm sao Xử Nữ, sẽ ở giai đoạn cuối trăng khuyết vào thời điểm cực đại của trận mưa sao băng, gây nhiễu đáng kể trên bầu trời trước bình minh.

Mưa sao băng hình thành khi trái đất đi qua các luồng mảnh vụn còn sót lại sau khi sao chổi và tiểu hành tinh va chạm. Theo thời gian, các mảnh vụn nhỏ li ti trong các luồng này phân bố dọc theo quỹ đạo của vật thể mẹ quanh hệ mặt trời. Sao băng được nhìn thấy mỗi khi một trong những mảnh vụn này va chạm với khí quyển trái đất, thường bốc cháy ở độ cao khoảng 70 km đến 100 km.

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bạn có thử vận may ngắm trận mưa sao băng thú vị này? Hãy chia sẻ trải nghiệm quan sát ở phần bình luận bên dưới.

Khám phá thêm chủ đề

mưa sao băng sao băng ngày 5/2 α-Centaurids mưa sao băng α-Centaurids
