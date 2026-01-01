Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lịch thiên văn tháng 1 năm 2026: Ngoài sao băng cực đại, còn hiện tượng kỳ thú nào?

Cao An Biên
Cao An Biên
01/01/2026 20:45 GMT+7

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới 2026. Tháng này, người yêu thiên văn Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều hiện tượng thiên văn kỳ thú trên bầu trời. Đó là gì?

Câu lạc bộ Thiên văn học Đà Nẵng (Danang Astronomy Club - DAC) thông tin về lịch thiên văn tháng 1, năm mới 2026 với nhiều hiện tượng kỳ thú.

1. Mưa sao băng đầu tiên năm 2026 Quadrantids (ngày 3.1)

Trận mưa sao băng Quadrantids có nguồn gốc từ tiểu hành tinh 2003 EH1, được phát hiện từ năm 1825. Trận mưa sao băng Quadrantids hoạt động từ khoảng 26.12.2025 đến 16.1.2026 với cực điểm vào ngày 3 - 4.1.2026 với tần suất có thể lên đến 120 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng.

Xem lịch thiên văn tháng 1, năm mới 2026: Sao băng cực đại, hiện tượng kỳ thú - Ảnh 1.

Ngắm mưa sao băng đầu tiên 2026

ẢNH: THANH TÙNG

Chòm sao Quadrans Muralis là một chòm sao do nhà thiên văn học người Pháp Jérôme Lalande đặt tên vào năm 1795. Trận mưa sao băng này có tâm điểm nằm trong chòm sao này nên được đặt tên là Quadrantids.

Tuy nhiên, đến năm 1922, Hiệp hội Thiên văn Quốc tế (IAU) đã loại bỏ chòm sao này trong danh sách các chòm sao của thiên văn học hiện đại, nhưng tên gọi Quadrantids thì vẫn được sử dụng rộng rãi.

Trận mưa sao băng này được quan sát tốt nhất nếu bạn kiên nhẫn và quan sát từ sau nửa đêm đến trước bình minh tại nơi tối, xa ánh đèn đô thị. Bạn không cần đến thiết bị chuyên dụng như kính thiên văn hay ống nhòm, chỉ cần quan sát bằng mắt thường với thời tiết lý tưởng. Tâm điểm trận mưa sao băng này tại chòm sao Mục Phu (Boötes), nhưng cũng có thể xuất hiện tại bất cứ vị trí nào trên bầu trời.

2. Trăng tròn đầu tiên năm 2026 (ngày 3.1)

Mặt trăng sẽ nằm ở vị trí xung đối. Lúc này bề mặt của mặt trăng sẽ phản xạ tối đa ánh sáng mặt trời về phía trái đất. Mặt trăng trong giai đoạn này mọc vào lúc hoàng hôn, đạt đỉnh cao nhất vào nửa đêm và lặn vào lúc bình minh.

Vì vậy, trăng tròn hiện diện trọn vẹn suốt cả đêm, từ khi trời vừa tối cho đến khi mặt trời mọc. Do được mặt trời chiếu sáng trực tiếp ở phía đối diện, trăng tròn rất sáng và dễ quan sát bằng mắt thường, kể cả trong điều kiện có một chút mây mù.

Xem lịch thiên văn tháng 1, năm mới 2026: Sao băng cực đại, hiện tượng kỳ thú - Ảnh 2.

Ngắm trăng tròn đầu tiên năm 2026 vào ngày 3.1

ẢNH: NGUYỄN BÁ TUYÊN

Tuy nhiên, cũng chính vì ánh sáng quá rực rỡ này, trăng tròn thường làm lu mờ các thiên thể mờ như tinh vân hay thiên hà, khiến thời điểm này không lý tưởng cho việc quan sát chúng. Lần trăng tròn này được các bộ lạc bản địa đầu tiên ở Mỹ gọi là trăng sói, vì đây là thời điểm những con sói đói thường hú bên ngoài các khu trại.

3. Sao Mộc ở vị trí xung đối (ngày 10.1)

Vào thời điểm xung đối, sao Mộc, trái đất và mặt trời sẽ gần như thẳng hàng theo thứ tự đó. Điều này khiến hành tinh lớn nhất hệ mặt trời này trở thành một trong những mục tiêu thú vị nhất để quan sát trong năm.

Tại thời điểm này, toàn bộ bề mặt đối diện với trái đất sẽ được mặt trời chiếu sáng. Nhờ vậy, hành tinh này sẽ sáng hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong năm và sẽ hiện diện trên bầu trời suốt cả đêm, mọc khi mặt trời lặn, lên cao nhất vào nửa đêm và lặn khi mặt trời mọc.

4. Trăng non (ngày 19.1)

Vào thời điểm trăng non, mặt trăng nằm gần đường thẳng nối giữa trái đất và mặt trời. Lúc này, phần được chiếu sáng của mặt trăng hướng hoàn toàn về phía mặt trời, trong khi phần tối lại quay về phía trái đất.

Xem lịch thiên văn tháng 1, năm mới 2026: Sao băng cực đại, hiện tượng kỳ thú - Ảnh 3.

Trăng non, mặt trăng "biến mất" trên bầu trời

ẢNH: HHT TRAN

Mặt trăng trong giai đoạn này mọc cùng lúc với mặt trời vào buổi sáng và lặn vào lúc hoàng hôn, chỉ hiện diện trên bầu trời ban ngày. Tuy nhiên, việc quan sát mặt trăng vào ban ngày trong kỳ trăng non là cực kỳ khó khăn.

Do nằm rất gần mặt trời trên bầu trời, ánh sáng chói của mặt trời làm lu mờ hoàn toàn sự hiện diện của mặt trăng. Bên cạnh đó, phần mặt trăng quay về phía trái đất không được chiếu sáng, nên không phản xạ đủ ánh sáng để được nhìn thấy bằng mắt thường.

Chính vì sự vắng mặt hoàn toàn của ánh sáng mặt trăng vào ban đêm, thời kỳ trăng non được xem là thời điểm tối ưu nhất trong tháng để quan sát các thiên thể mờ trên bầu trời như các thiên hà, hay các cụm sao.

Tin liên quan

Hôm nay ngày cuối cùng 2025: Nơi nào đón năm mới 2026 sớm nhất, muộn nhất?

Hôm nay ngày cuối cùng 2025: Nơi nào đón năm mới 2026 sớm nhất, muộn nhất?

Hôm nay ngày 31.12 là ngày cuối cùng 2025, Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới sắp đón năm mới 2026 với nhiều hy vọng. Vậy, nơi nào trên thế giới sẽ đón giao thừa sớm nhất và nơi nào đón năm mới muộn nhất?

Đêm giao thừa đón năm mới 2026, người Việt ngắm 'pháo hoa vũ trụ' bí ẩn

Mưa sao băng kéo dài từ năm 2025 tới… 2026: Người Việt ngắm ngay tối nay

Khám phá thêm chủ đề

năm mới 2026 lịch thiên văn tháng 1 Lịch thiên văn lịch âm hôm nay ngày âm mưa sao băng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận