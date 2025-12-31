Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa đón năm mới 2026

H À N ỘI

Hồ Hoàn Kiếm lung linh với nghệ thuật trình diễn ánh sáng dịp Tết Dương lịch ẢNH: BTC

Chương trình Countdown 2026 - Opening Real Connection 2 diễn ra từ 19 giờ ngày 31.12.2025 - 0 giờ ngày 1.1.2026, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Đại tiệc âm nhạc - ánh sáng ngoài trời này đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, mang thông điệp kết nối, sẻ chia và lan tỏa năng lượng tích cực trong không gian di sản trung tâm thủ đô; quy tụ dàn nghệ sĩ nổi bật trong nước và quốc tế gồm: Alan Walker, Văn Mai Hương, Karik, Hòa Minzy, Hà Lê, Low G, tlinh, Quân A.P…

Q UẢNG T RỊ

Poster quảng bá đại nhạc hội và pháo hoa chào đón năm mới tại Quảng Trị ẢNH: QUANG TRỊ TOURISM

Đại nhạc hội và pháo hoa countdown diễn ra đồng loạt tối 31.12 tại 3 vị trí: Phong Nha Countdown Party (xã Phong Nha), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (P.Nam Đông Hà); Khu đô thị Bảo Ninh 1 - Regal Legend (P.Đồng Hới).

Tại trung tâm xã Phong Nha từ 15 - 21 giờ ngày 31.12 cũng diễn ra chương trình Xuân về miền di sản, mang đến không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật đặc sắc.

H UẾ

Hue Countdown 2026 chủ đề Tết tưng bừng - Mừng gắn kết diễn ra tại Quảng trường Văn hóa TP.Huế, địa điểm vừa được đầu tư hàng trăm tỉ đồng. Countdown 2026 tại Huế sẽ là bức tranh âm nhạc đa sắc màu, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như: Đông Nhi, Khắc Việt, Will, Xuân Định K.Y, 7dnight, DJ Huy DX…; do MC Hoàng Phi dẫn dắt.

Đ À N ẴNG

Lễ hội chào năm mới Đà Nẵng 2026 diễn ra từ tối 30.12 tại công viên biển bờ đông cầu Rồng,

với chương trình biểu diễn nghệ thuật sôi động, quy tụ các nhóm flashmob, zumba, dancesport và ban nhạc trẻ. Điểm nhấn của lễ hội là hệ thống không gian check-in Chào năm mới 2026 với 4 mô hình trang trí tại bờ đông - bờ tây cầu Rồng, vườn tượng An Hội và quảng trường 24/3 cùng 5 mô hình check-in biển đặt tại công viên Biển Đông cùng các bãi biển du lịch lân cận.

Đặc biệt, đại nhạc hội đếm ngược Chào năm mới 2026 diễn ra tối 31.12 tại công viên Biển Đông, với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, ban nhạc, DJ, nhóm nhạc, kết hợp pháo hoa nghệ thuật, hứa hẹn mang đến khoảnh khắc bùng nổ trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Bên cạnh đó, TP.Đà Nẵng còn tổ chức 3 chương trình nghệ thuật lớn: Hòa âm tỏa sáng tại quảng trường biển Tam Thanh; Hội An - Chào năm mới 2026 tại vườn tượng An Hội, kéo dài đến 0 giờ 30 ngày 1.1.2026; Da Nang Concert 2026 - Dòng chảy bất tận tại Bảo tàng Đà Nẵng tối 1.1.2026.

K HÁNH H ÒA

Bắn pháo hoa tầm cao kết hợp âm nhạc tại đảo Hòn Tre ẢNH: VINWONDERS NHA TRANG

Tại Quảng trường 2 Tháng 4 (P.Nha Trang), chương trình diễn ra từ 19 giờ ngày 31.12.2025 - 0 giờ 30 ngày 1.1.2026 có sự góp mặt của rapper Hieuthuhai, bộ đôi DJ quốc tế W&W và các ca sĩ Erik, Dương Domic, Orange... với sân khấu thiết kế hoành tráng, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng màn pháo hoa tầm thấp đón chào năm mới kéo dài 15 phút.

Tại Quảng trường 16 Tháng 4 (P.Phan Rang), chương trình Khánh Hòa - Chào năm mới 2026 diễn ra từ 20 giờ 30 ngày 31.12 với 28 tiết mục ca múa nhạc giàu bản sắc văn hóa địa phương.

Ngoài ra, vào giờ khắc chuyển giao năm mới, Vinpearl Nha Trang sẽ có màn pháo hoa tầm cao kết hợp với âm nhạc kéo dài 8 phút tại đảo Hòn Tre.

G IA L AI

Chương trình Gia Lai Countdown 2026 diễn ra từ 20 giờ 30 - 24 giờ ngày 31.12, tổ chức đồng thời tại 2 điểm cầu: quảng trường Nguyễn Tất Thành (P.Quy Nhơn) và quảng trường Đại Đoàn Kết (P.Pleiku). Mở đầu chương trình là đại cảnh nghệ thuật "Thắp lửa trái tim", được dàn dựng công phu với âm nhạc hiện đại, hệ thống ánh sáng và màn hình led quy mô lớn.

Tại điểm cầu Pleiku, chương trình dành không gian trang trọng để tôn vinh di sản văn hóa Tây nguyên. Âm thanh cồng chiêng, điệu xoang cùng các ca khúc mang âm hưởng đại ngàn vang lên giữa quảng trường, gợi nhắc chiều sâu văn hóa lâu đời của đồng bào các dân tộc tại Gia Lai, đồng thời khẳng định bản lĩnh gìn giữ và sáng tạo.

L ÂM Đ ỒNG

Quảng trường Lâm Viên, điểm chính tổ chức chương trình chào năm mới của tỉnh Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Chương trình chào năm mới 2026 đồng loạt diễn ra tại 3 khu vực: trung tâm Lâm Đồng tổ chức tại quảng trường Lâm Viên, P.Xuân Hương - Đà Lạt; khu vực Đông Lâm Đồng tổ chức tại Nhà hát triển lãm văn hóa nghệ thuật, P.Phan Thiết; khu vực Tây Lâm Đồng tổ chức tại sân vận động P.Nam Gia Nghĩa. Lúc 0 giờ ngày 1.1.2026 cả 3 điểm đều bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng năm mới.

Chương trình chào năm mới điểm chính tại quảng trường Lâm Viên bắt đầu từ 20 giờ 10 gồm các nội dung: Lâm Đồng chào xuân, Sức sống Lâm Đồng, đếm ngược chào năm mới và bắn pháo hoa nghệ thuật lúc giao thừa.

Chương trình ở P.Phan Thiết từ 21 giờ có nội dung: Sắc màu của biển, Lâm Đồng chào xuân, biểu diễn nhạc rock, đếm ngược chào năm mới 2026 và bắn pháo hoa nghệ thuật.

TP.HCM

Đại nhạc hội Tiger Remix 2026 diễn ra tối 31.12 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: BTC

- Chương trình countdown diễn ra tối 31.12 tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ, P.Sài Gòn (dự kiến mở rộng thêm khu vực trục đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn và phía trước Nhà hát Thành phố).

- Bế mạc lễ hội Hozo City Tet Fest 2025 diễn ra tối 31.12 tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: Mỹ Tâm, Vũ Cát Tường, Suboi, Đức Phúc, Hoàng Dũng, Pháp Kiều, Rhyder...

- Đại nhạc hội Tiger Remix 2026 tối 31.12 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Sài Gòn) quy tụ dàn nghệ sĩ: NSƯT Hữu Quốc, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Soobin, Anh Tú, Trọng Hiếu, Phạm Anh Khoa, Quang Hùng MasterD, Kay Trần, Muội…

- Countdown 2026 tại The Global City diễn ra từ 15 giờ đến khuya 31.12, có sự tham gia của các nghệ sĩ Noo Phước Thịnh, JustaTee, Mỹ Mỹ, ban nhạc The Cassette, DJ Serio, MC Vĩnh Phú...

- Chuỗi sự kiện Khơi sóng bình minh diễn ra ngày 31.12 tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, P.Vũng Tàu. Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật Khơi sóng bình minh diễn ra lúc 22 giờ, với sự tham gia của Tùng Dương, Gigi Hương Giang, Thoại Nghi, Haley, rapper Huỳnh Công Hiếu và MC Đỗ Phương Thảo.

- Chương trình nghệ thuật Khúc giao mùa yêu thương từ 18 giờ 30 - 20 giờ 15 ngày 31.12 tại Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh xã Dầu Tiếng. Tham gia biểu diễn có NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Diễm Thanh, Tùng Lâm, Minh Sang, Dương Ngọc Hà, Lưu Hiền Trinh, Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Khởi...

C ẦN T HƠ

Tại TP.Cần Thơ, nhiều hoạt động chào mừng, vui chơi Tết Dương lịch 2026 sẽ diễn ra ở bến Ninh Kiều và rạch Cái Khế ẢNH: THANH DUY

Chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới 2026 với chủ đề Cần Thơ - Vững bước tương lai bắt đầu lúc 20 giờ ngày 31.12.2025 tại công viên sông Hậu. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên như: NSƯT Phạm Thế Vỹ, ca sĩ Hồ Quang Hiếu, ca sĩ Quỳnh Như, nhóm Mắt Ngọc… cùng các đoàn nghệ thuật Khmer, TP.Cần Thơ, Quân khu 9.

A N G IANG

Đặc khu Phú Quốc có đại tiệc ánh sáng Spectacle Countdown 2026 trong đêm 31.12 tại khu vực nhà hàng Sun Bavaria GastroPub và Beach Club - nơi màn pháo hoa được trình diễn bởi nhà vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.