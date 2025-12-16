Hảo Hảo Concert - Đại tiệc âm nhạc chào mừng 25 năm

Sự kiện được xem là điểm hội tụ của chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm, đồng thời khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của thương hiệu thông qua cách kể chuyện giàu cảm xúc, trẻ trung và đầy tính biểu tượng.

Đêm nhạc được thiết kế theo mạch cảm xúc liền mạch: mở đầu sôi nổi, bùng nổ như lễ hội, rồi dẫn dắt khán giả đến những khoảnh khắc sâu lắng, cuối cùng là cảm giác tự hào và gắn kết.

Mỗi "trạm dừng" trên sân khấu là một câu chuyện nhỏ gắn liền với hành trình 25 năm của Hảo Hảo - từ những kỷ niệm tuổi trẻ đến hình ảnh gia đình Việt, từ sắc màu văn hóa vùng miền đến tinh thần vươn lên của thế hệ mới.

Sau TP.HCM, "chuyến tàu cảm xúc" tiếp tục ra Bắc với đêm diễn tại Hoàng Thành Thăng Long vào 14.12.2025.

Với không gian giàu dấu ấn văn hóa và sự hưởng ứng mạnh mẽ từ giới trẻ Hà Nội, sự kiện tiếp tục lan tỏa tinh thần Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự từ Nam ra Bắc.

Hảo Hảo Concert cho thấy cách Acecook Việt Nam và thương hiệu Hảo Hảo vượt khỏi khuôn mẫu truyền thông quen thuộc, chọn âm nhạc - trải nghiệm - cảm xúc làm "ngôn ngữ" mới để kết nối với người tiêu dùng.

Không chỉ là lễ tri ân và kỷ niệm, sự kiện phản ánh hành trình Hảo Hảo đồng hành cùng người Việt từ bữa ăn hằng ngày đến những lúc cộng đồng cần được sẻ chia. Chính sự hiện diện ấy khẳng định tinh thần "Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự," nơi Hảo Hảo không chỉ là món ăn mà còn là ký ức và cảm xúc gắn bó với nhiều thế hệ.