Tối nay 4.3, cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng ít người biết sau nguyệt thực toàn phần

Cao An Biên
Cao An Biên
04/03/2026 19:45 GMT+7

Một trận mưa sao băng ít người biết đang diễn ra trên bầu trời. Sau nguyệt thực toàn phần, người Việt có thể 'săn' tìm mưa sao băng này.

Theo trang Inthesky.org, mưa sao băng γ-Normids hoạt động từ ngày 25.2 đến ngày 28.3, đạt đỉnh điểm vào khoảng ngày 15.3 tới đây. Sau hiện tượng nguyệt thực toàn phần đáng chú ý tối 3.3, đây là sự kiện thiên văn tiếp theo người Việt có thể chiêm ngưỡng.

Tối nay 4.3, người Việt xem mưa sao băng ít người biết sau nguyệt thực toàn phần - Ảnh 1.

Mưa sao băng là hiện tượng thiên văn kỳ thú được nhiều người quan tâm

ẢNH: THANH TÙNG

Trong giai đoạn trên, người yêu thiên văn sẽ có cơ hội quan sát thấy sao băng γ-Normids bất cứ khi nào điểm tỏa sáng của trận mưa sao băng, trong chòm sao Norma nằm trên đường chân trời, với số lượng sao băng có thể nhìn thấy tăng lên khi điểm phát xạ càng ở vị trí cao hơn trên bầu trời.

Nhìn từ Việt Nam, trận mưa sao băng sẽ không thể nhìn thấy trước khoảng 0 giờ 11 phút mỗi đêm, trước khi điểm tỏa sáng của nó mọc lên trên đường chân trời phía đông của bạn. Sau đó, mưa sao băng sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi bình minh ló dạng vào khoảng 5 giờ 42 phút.

Nguồn gốc mưa sao băng thế nào?

Tại Việt Nam, tâm điểm của trận mưa sao băng này sẽ xuất hiện ở độ cao cực đại 18° so với đường chân trời và dựa trên điều này, các nhà nghiên cứu ước tính rằng người quan sát có thể nhìn thấy khoảng 1 sao băng mỗi giờ, ngay cả vào thời điểm cực đại của trận mưa sao băng, vì tâm điểm sẽ ở vị trí tương đối thấp trên bầu trời.

Trận mưa sao băng sẽ đạt đỉnh gần thời điểm trăng non, do đó ánh trăng sẽ không gây cản trở nhiều cho việc quan sát. Dự kiến trận mưa sao băng sẽ đạt đỉnh điểm vào khoảng đêm 14.3, rạng sáng 15.3. Vì vậy những cảnh tượng đẹp nhất có thể được quan sát trước bình minh ngày 15.3.

Mưa sao băng hình thành khi trái đất đi qua các luồng mảnh vụn còn sót lại sau khi sao chổi và tiểu hành tinh va chạm. Theo thời gian, các mảnh vụn nhỏ li ti trong các luồng này phân bố dọc theo quỹ đạo của vật thể mẹ quanh hệ mặt trời.

Tối nay 4.3, người Việt xem mưa sao băng ít người biết sau nguyệt thực toàn phần - Ảnh 2.

Hãy quan sát mưa sao băng γ-Normids trước lúc bình minh ló dạng

ẢNH: THANH TÙNG

Sao băng được nhìn thấy mỗi khi một trong những mảnh vụn này va chạm với khí quyển trái đất, thường bốc cháy ở độ cao khoảng 70 - 100 km. Vào một số ngày nhất định trong năm, quỹ đạo của trái đất đi qua những luồng vật chất đặc biệt dày đặc, liên quan đến các sao chổi hoặc tiểu hành tinh đã phóng ra một lượng lớn vật chất rắn vào không gian, và điều này tạo ra hiện tượng mưa sao băng hằng năm.

Những trận mưa sao băng như vậy tái diễn mỗi năm, bất cứ khi nào trái đất đi qua điểm cụ thể trên quỹ đạo nơi nó giao cắt với luồng vật chất cụ thể đó. Vậy, tối nay bạn có dành thời gian để “săn” mưa sao băng γ-Normids ít người biết tới?

