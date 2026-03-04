Nguyệt thực toàn phần tối 3.3 xuất hiện hiện tượng selenelion hiếm gặp

Đúng như dự báo, hiện tượng nguyệt thực toàn phần hay còn gọi là trăng máu xuất hiện trên bầu trời Việt Nam chiều tối 3.3 trong sự thích thú của nhiều người yêu thiên văn ở TP.HCM, Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên, không phải nơi nào thời tiết cũng thuận lợi để quan sát hiện tượng này. Tối qua khi quan sát nguyệt thực, bạn có thấy "hiện tượng lạ"?

Nguyệt thực là hiện tượng thiên văn kỳ thú, thu hút sự quan tâm của nhiều người ẢNH: HỨA CHẤN HƯNG

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), ở những nơi bầu trời quang đãng cùng đường chân trời rộng thoáng, người quan sát nguyệt thực toàn phần chiều tối 3.3 có thể nhìn thấy hiện tượng selenelion hiếm gặp.

"Khi mặt trăng mọc lên từ đường chân trời màu đỏ máu, cùng lúc này, mặt trời bắt đầu lặn dần ở hướng tây tạo nên cảnh tượng "đồng hiện" của bộ đôi thiên thể này. Hiện tượng này được gọi với cái tên thú vị là selenelion và vô cùng hiếm gặp", HAS cho biết.

Selenelion là hiện tượng gì?

Selenelion là thuật ngữ dùng để chỉ một lần nguyệt thực toàn phần xảy ra khi mặt trăng và mặt trời cùng lúc xuất hiện phía trên đường chân trời ở vị trí gần như đối diện nhau.

"Nghe có vẻ vô lý vì nếu đã đối diện nhau thì phải có một cái ở phía trên, một cái ở phía dưới đường chân trời? Tuy nhiên, khúc xạ khí quyển đã tạo nên hiện tượng thú vị này khi nó nâng mỗi thiên thể cao hơn so với vị trí thực sự của nó. Nghĩa là những gì bạn đang nhìn thấy thực tế không phải vị trí hình học thực sự của nó", các nhà nghiên cứu cho biết.

Khách Tây hào hứng quan sát nguyệt thực toàn phần cùng người Việt tối 3.3 ở công viên bến Bạch Đằng (TP.HCM) ẢNH: CAO AN BIÊN

Selenelion được nhìn thấy ngay trước hoàng hôn hoặc sau bình minh và chỉ trong thời gian rất ngắn, do đó không phải ai quan sát hiện tượng nguyệt thực toàn phần tối qua cũng nhìn thấy vì điều kiện thời tiết, vị trí quan sát.

Tiếp ngay sau khoảnh khắc selenelion kì diệu nói trên, pha toàn phần của nguyệt thực bắt đầu vào lúc 18 giờ 4 phút, đây là lúc toàn bộ đĩa sáng của mặt trăng được nhuộm một màu đỏ máu vô cùng huyền bí và ma mị.

Theo chuyên gia, những người quan sát tại Bắc Mỹ, khu vực Thái Bình Dương, Châu Úc và Đông Á vừa có vị trí xem đẹp nhất chứng kiến trăng tròn tháng 3, được gọi là Trăng Giun đi qua vùng bóng của trái đất, chuyển sang màu đỏ đồng trong 58 phút đầy mê hoặc.

"Tuy nhiên, sẽ không có thêm nguyệt thực toàn phần nào trong gần 3 năm tới. Một giai đoạn lặng của mặt trăng sẽ bắt đầu và sẽ không kết thúc cho đến khi xảy ra một nguyệt thực toàn phần vào đêm giao thừa năm 2028 - 2029", Space.com thông tin.