Đời sống Cộng đồng

Tối nay nguyệt thực toàn phần xuất hiện ở Việt Nam: Mẹo quan sát trăng máu

Cao An Biên
Cao An Biên
03/03/2026 05:30 GMT+7

Làm sao để quan sát hiện tượng nguyệt thực toàn phần, còn gọi là trăng máu xuất hiện ở Việt Nam tối nay 3.3? Dưới đây là hướng dẫn chi tiết.

Theo CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC), người yêu bầu trời đêm ở TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần xuất hiện chiều tối nay 3.3.

Tối nay nguyệt thực toàn phần xuất hiện ở Việt Nam: Mẹo hay quan sát trăng máu - Ảnh 1.

Nguyệt thực toàn phần là hiện tượng thiên văn kỳ thú

ẢNH: ĐẠT NGUYỄN

Điểm đặc biệt, mặt trăng sẽ mọc lúc khoảng 17 giờ 58 phút và khi vừa nhô lên khỏi đường chân trời phía đông, trăng đã gần như chìm trong bóng tối của trái đất và có màu đỏ sẫm đặc biệt. Chỉ vài phút sau, từ 18 giờ 4 phút, nguyệt thực toàn phần bắt đầu mặt trăng chuyển sang màu đỏ sẫm huyền ảo (trăng máu).

HAAC liệt kê các mốc đáng chú ý (giờ địa phương) diễn ra hiện tượng nguyệt thực tối nay mà người quan sát cần nắm rõ:

- 17 giờ 58 phút: Trăng mọc, lúc này trăng đã gần vào pha toàn phần.

- 18 giờ 4 phút: Bắt đầu nguyệt thực toàn phần.

- 18 giờ 33 phút: Cực đại (trăng đỏ nhất).

- 19 giờ 2 phút: Kết thúc pha toàn phần.

- 20 giờ 17 phút: Kết thúc nguyệt thực một phần, vào pha nguyệt thực nửa tối (trăng chỉ tối hơn bình thường).

- 21 giờ 23 phút: Kết thúc hoàn toàn nguyệt thực nửa tối.

Quan sát nguyệt thực toàn phần hay trăng máu thế nào?

HAAC cho biết không cần kính chuyên dụng, nhìn bằng mắt thường có thể quan sát hiện tượng này. Người quan sát chọn nơi hướng đông thoáng đãng, tránh nhà cao tầng, trong đó sân thượng, ban công cao, ven sông là vị trí lý tưởng.

Tối nay nguyệt thực toàn phần xuất hiện ở Việt Nam: Mẹo hay quan sát trăng máu - Ảnh 2.

Nếu có thể bạn nên sử dụng ống nhòm để quan sát nguyệt thực, sẽ ấn tượng hơn nhiều

ẢNH: CAO AN BIÊN

"Nếu có thể bạn nên sử dụng ống nhòm để quan sát, sẽ ấn tượng hơn nhiều. Đặc biệt lưu ý, do khi trăng mọc đã gần như vào pha toàn phần, trăng có thể sẽ rất tối rất khó nhận thấy trên bầu trời. Nếu có điện thoại thông minh bạn nên cài các ứng dụng mô phỏng bầu trời như Stellarium, Starwalk, SkySarari để tìm vị trí của trăng ở hướng đông", HAAC hướng dẫn.

Nếu thời tiết thuận lợi, khoảnh khắc trăng máu mọc lên từ đường chân trời TP.HCM sẽ là một trong những hình ảnh thiên văn đáng nhớ nhất của năm 2026. CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM khuyến khích người quan sát không quên chuẩn bị máy ảnh, tripod (chân máy ảnh/quay phim) và hẹn nhau cùng ngắm trăng tối nay.

Sau lần nguyệt thực toàn phần này phải đến 31.12.2028, người yêu thiên văn mới có dịp quan sát lại. Bạn có quan sát hiện tượng nguyệt thực toàn phần tối nay? Hãy chia sẻ trải nghiệm trong phần bình luận bên dưới.

Khám phá thêm chủ đề

