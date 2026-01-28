Nguyệt thực toàn phần xuất hiện đầu năm Bính Ngọ, người Việt quan sát được trăng máu

Ngay lúc này trên mạng xã hội, người yêu thiên văn đang chia sẻ nhiều bài viết bày tỏ sự háo hức trước hiện tượng nguyệt thực toàn phần sắp diễn ra ở Việt Nam.

Nguyệt thực toàn phần ẢNH: THANH TÙNG

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), năm mới Bính Ngọ sẽ khởi đầu bằng cảnh tượng vô cùng ma mị, với hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Cụ thể, trong lần trăng tròn đầu tiên của năm Bính Ngọ, mặt trăng sẽ đi hoàn toàn vùng bóng tối của trái đất và nhuộm lên mình một màu đỏ máu rực rỡ.

Sự kiện ngoạn mục này sẽ có thể được quan sát bởi gần 2,5 tỉ người trên khắp thế giới. Chuyên gia cho biết nguyệt thực toàn phần là hiện tượng thiên văn rất ấn tượng, đẹp mắt và dễ quan sát, trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Trong quá trình nguyệt thực, mặt trời, trái đất và mặt trăng tạo thành một đường thẳng trong không gian. Do đó, bóng của trái đất phủ lên mặt trăng. Toàn bộ bán cầu trái đất có thể quan sát được nguyệt thực. Thực tế, toàn bộ phần trái đất, nơi diễn ra nguyệt thực vào ban đêm, đều có thể quan sát được.

Nguyệt thực đầu năm Bính Ngọ, Việt Nam quan sát thế nào?

Ai sẽ chiêm ngưỡng được trọn vẹn nhất? Những người quan sát tại Bắc Mỹ, khu vực Thái Bình Dương, Châu Úc và Đông Á sẽ có vị trí xem đẹp nhất. Việt Nam có thể quan sát được hiện tượng này.

Theo số liệu của Timeandate.com, tại vị trí TP.HCM, nguyệt thực này bắt đầu vào lúc 15 giờ 44 phút và kết thúc vào lúc 21 giờ 23 phút.

Tuy nhiên, người yêu thiên văn Việt Nam không thể quan sát được pha nửa tối và pha một phần ban đầu, khi mặt trăng chưa mọc lên từ đường chân trời. May mắn, chúng ta vẫn có thể quan sát pha toàn phần, khi mặt trăng chuyển sang màu đỏ như máu từ đường chân trời.

Người Việt đừng bỏ lỡ nguyệt thực toàn phần lần này ẢNH: THANH TÙNG

Diễn biến của nguyệt thực tại Việt Nam:

- Nguyệt thực một phần bắt đầu: 16 giờ 50 phút ngày 3.3

- Nguyệt thực toàn phần bắt đầu: 18 giờ 4 phút ngày 3.3

- Cực đại nguyệt thực: 18 giờ 33 phút ngày 3.3

- Nguyệt thực toàn phần kết thúc: 19 giờ 2 phút ngày 3.3

- Nguyệt thực một phần kết thúc: 20 phút 17 phút ngày 3.3

Vì sao nguyệt thực đặc biệt? Trong pha toàn phần, mặt trăng không biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, khí quyển trái đất bẻ cong ánh sáng mặt trời, đặc biệt là ánh sáng đỏ chiếu lên bề mặt mặt trăng, nhuộm nó trong sắc đỏ đồng huyền ảo. Đó chính là tổng hòa ánh sáng của khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn trên trái đất, được phản chiếu trở lại chúng ta cùng một lúc.