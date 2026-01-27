'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Nhiều người từ TP.HCM vượt hàng trăm km để thưởng ngoạn

Biết tới trại thiên văn "Zoo in the Sky" thông qua giới thiệu của một người bạn thân, chị Hoàng Nga đã cùng gia đình gồm cha mẹ U.70 và con gái Mina (12 tuổi) gác lại công việc để "hẹn hò với trăng sao" tại Lâm Đồng. "Đây là lần đầu tiên mình và gia đình tham gia một hội trai về thiên văn. Thực sự, mình cảm thấy thú vị và quá bất ngờ, không chỉ con gái mình mà cả mình và cha mẹ đều học hỏi được rất nhiều kiến thức thú vị về bầu trời. Hơn hết, mình cảm nhận được chuyến đi tuyệt vời vì mọi người trong đoàn giống như người thân, BTC dễ thương, chu đáo và năng lượng tích cực khiến sau chuyến đi, mình có cảm giác được "chữa lành", nạp năng lượng cho tháng đầu trong năm", chị chia sẻ thêm