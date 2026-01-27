Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Nhiều người từ TP.HCM vượt hàng trăm km để thưởng ngoạn

Cao An Biên
Cao An Biên
27/01/2026 20:00 GMT+7

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đông người ở TP.HCM, từ những em nhỏ đến các ông bà cụ cùng hẹn nhau vượt 200 km tìm đến vùng núi Lâm Đồng đầy mộng mơ để quan sát 'vườn thú lớn nhất bầu trời'.

Đây là hoạt động thiên văn cộng đồng đầu tiên năm 2026 do CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) và tổ chức giáo dục thiên văn Saigon Astrokids thực hiện. Với chủ đề "Zoo in the Sky" (tạm dịch: Sở thú trên bầu trời), đông người ở nhiều độ tuổi tại TP.HCM cũng như các tỉnh thành khác đã hẹn nhau cùng tham gia hoạt động này. Có gì thú vị?

'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Trước tết, nhiều người TP.HCM vượt hàng trăm km để ngắm - Ảnh 1.

Theo BTC trại thiên văn "Zoo in the Sky", hoạt động nhằm mục đích kết nối mọi người, đặc biệt là những người yêu thích thiên văn, trao đổi, học hỏi kiến thức thiên văn, quan sát bầu trời. Trong đó, người tham gia có thể tìm hiểu về các hành tinh, mặt trăng, tinh vân, các ngôi sao và chòm sao trên bầu trời đêm tháng 1.2026

ẢNH: NGUYỄN BÁ TUYÊN

'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Trước tết, nhiều người TP.HCM vượt hàng trăm km để ngắm - Ảnh 2.

Cách xa TP.HCM náo nhiệt khoảng 200 km, bầu trời đêm ở phường 2 Bảo Lộc (xã ĐamBri, TP.Bảo Lộc cũ) trời trong vắt, đầy sao về đêm khiến nhiều người vô cùng thích thú. "Ở TP.HCM, vì ô nhiễm ánh sáng cũng như các tòa nhà cao tầng, mình chưa bao giờ thấy bầu trời nhiều sao đến vậy", một thành viên trong đoàn chia sẻ

ẢNH: NGUYỄN BÁ TUYÊN

'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Trước tết, nhiều người TP.HCM vượt hàng trăm km để ngắm - Ảnh 3.

Màn đêm buông xuống, "bữa tiệc" thiên văn chính thức bắt đầu. Không chỉ ngắm bằng mắt thường, BTC còn giúp các trại viên "soi rõ" các hành tinh, mặt trăng, tinh vân và thiên hà qua các thiết bị quan sát, chụp ảnh thiên văn tạo nên trải nghiệm thú vị với bầu trời đêm

ẢNH: NGUYỄN BÁ TUYÊN

'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Trước tết, nhiều người TP.HCM vượt hàng trăm km để ngắm - Ảnh 4.

'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Trước tết, nhiều người TP.HCM vượt hàng trăm km để ngắm - Ảnh 5.

Anh Đặng Tuấn Duy, Chủ nhiệm CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) cùng các thành viên BTC hỗ trợ trại viên quan sát trực tiếp bầu trời đêm cũng như tìm hiểu nhiều kiến thức thiên văn thú vị

ẢNH: HOÀNG THẾ NHIỆM

'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Trước tết, nhiều người TP.HCM vượt hàng trăm km để ngắm - Ảnh 6.
'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Trước tết, nhiều người TP.HCM vượt hàng trăm km để ngắm - Ảnh 7.
'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Trước tết, nhiều người TP.HCM vượt hàng trăm km để ngắm - Ảnh 8.

'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Trước tết, nhiều người TP.HCM vượt hàng trăm km để ngắm - Ảnh 9.

Thông qua việc khám phá các chòm sao mùa đông - xuân, cụm sao, tinh vân theo mùa như Thợ Săn, Kim Ngưu, Song Tử, Song Ngư, Sư Tử, Chó Lớn, Chó Nhỏ, Thất Nữ, tinh vân Orion, thiên hà Tiên Nữ... từ đó nhiều người biết được sự thật đằng sau cách ví von "vườn thú lớn nhất trên bầu trời"

ẢNH: HOÀNG THẾ NHIỆM

'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Trước tết, nhiều người TP.HCM vượt hàng trăm km để ngắm - Ảnh 10.

Giữa vùng núi mộng mơ, trong tiết trời se lạnh những ngày trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các trại viên được tận hưởng cảm giác nằm giữa thiên nhiên ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm không chỉ là khoa học, đó còn là thần thoại, là những câu chuyện và ký ức của loài người

ẢNH: HOÀNG THẾ NHIỆM

'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Trước tết, nhiều người TP.HCM vượt hàng trăm km để ngắm - Ảnh 11.
'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Trước tết, nhiều người TP.HCM vượt hàng trăm km để ngắm - Ảnh 12.
'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Trước tết, nhiều người TP.HCM vượt hàng trăm km để ngắm - Ảnh 13.

Không chỉ được quan sát bầu trời, người tham gia trại thiên văn còn được hòa mình với thiên nhiên, hóa thân thành những "nhà địa chất" đi tìm tinh thể

ẢNH: CAO AN BIÊN

'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Trước tết, nhiều người TP.HCM vượt hàng trăm km để ngắm - Ảnh 14.
'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Trước tết, nhiều người TP.HCM vượt hàng trăm km để ngắm - Ảnh 15.
'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Trước tết, nhiều người TP.HCM vượt hàng trăm km để ngắm - Ảnh 16.
'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Trước tết, nhiều người TP.HCM vượt hàng trăm km để ngắm - Ảnh 17.

Biết tới trại thiên văn "Zoo in the Sky" thông qua giới thiệu của một người bạn thân, chị Hoàng Nga đã cùng gia đình gồm cha mẹ U.70 và con gái Mina (12 tuổi) gác lại công việc để "hẹn hò với trăng sao" tại Lâm Đồng. "Đây là lần đầu tiên mình và gia đình tham gia một hội trai về thiên văn. Thực sự, mình cảm thấy thú vị và quá bất ngờ, không chỉ con gái mình mà cả mình và cha mẹ đều học hỏi được rất nhiều kiến thức thú vị về bầu trời. Hơn hết, mình cảm nhận được chuyến đi tuyệt vời vì mọi người trong đoàn giống như người thân, BTC dễ thương, chu đáo và năng lượng tích cực khiến sau chuyến đi, mình có cảm giác được "chữa lành", nạp năng lượng cho tháng đầu trong năm", chị chia sẻ thêm

ẢNH: NVCC

'Vườn thú lớn nhất bầu trời': Trước tết, nhiều người TP.HCM vượt hàng trăm km để ngắm - Ảnh 18.

CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) dự kiến sẽ còn nhiều hoạt động cộng đồng trong năm 2026 dành cho những người có niềm đam mê với bầu trời

ẢNH: BTC

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
