Những 'hiện tượng lạ' trên bầu trời Việt Nam từng gây xôn xao năm 2025

Trước khi đón năm mới 2026 với nhiều hiện tượng thiên văn kỳ thú trên bầu trời Việt Nam, hãy cùng nhìn lại những "hiện tượng lạ" trên bầu trời thu hút sự chú ý của nhiều người trong năm 2025 vừa qua.

1. Hành khách chuyến bay TP.HCM - Bình Định bắt gặp "hiện tượng lạ"

Đầu năm 2025, ông Ngô Văn Khánh, một giáo viên tại Bình Định trên chuyến bay từ TP.HCM về lại Phù Cát (Bình Định) ngày 19.1, khi nhìn ra cửa sổ đã vô tình bắt gặp và ghi lại được cảnh một vòng hào quang nhiều màu sắc như cầu vồng bao quanh bóng của máy bay.

Hào quang quanh bóng máy bay ẢNH: NVCC

Hành khách này chụp những bức ảnh lúc 8 giờ 13 phút ngày 19.1 qua cửa sổ máy bay. Điểm chú ý của bức ảnh là một vầng hào quang nhiều màu như cầu vồng bao quanh chiếc bóng này tạo nên cảnh tượng huyền ảo. Khi máy bay di chuyển đến đâu, chiếc bóng này theo đến đó.

Hình ảnh khiến ông cũng như nhiều vị khách khác trên máy bay vô cùng tò mò vì lần đầu tiên trong đời thấy. Trên thực tế, đây là vầng hào quang (glory) bao quanh bóng của một chiếc máy bay, cần một số điều kiện khoa học nhất định mới có thể nhìn thấy được.

2. Cột ánh sáng lạ "đứng yên" trên bầu trời Việt Nam

Những ngày tháng 6.2025, hình ảnh về luồng ánh sáng lạ xuất hiện trên bầu trời Việt Nam khiến dân mạng xôn xao. Ảnh chụp ghi lại khoảnh khắc những cột sáng ngắn nằm san sát nhau, xuất hiện mờ ảo trên bầu trời đêm tại Bình Định cũ. Nhiều tài khoản cũng chia sẻ hình ảnh, mô tả thêm rằng những cột sáng này "đứng im một chỗ, không chuyển động".

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng những người yêu thiên văn. Cư dân mạng bày tỏ sự thích thú, tò mò khi quan sát những cột ánh sáng lạ nói trên. Nhiều người cũng hào hứng để lại bình luận, đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau về hiện tượng này.

Chuyên gia cho biết đây là hiện tượng "light pillars". Theo đó, hiện tượng là sự xuất hiện của những cột sáng trên bầu trời vào ban đêm như trong phim khoa học viễn tưởng. Hiện tượng này rất thường gặp ở các nước xứ lạnh vào mùa đông, nhưng đôi lúc ở các nước gần xích đạo như Việt Nam cũng thấy được.

Những cột sáng gây tò mò ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các cột sáng này hình thành là do các tinh thể băng trong không khí phản xạ ánh sáng nhân tạo hắt lên từ mặt đất và đến mắt ta. Ánh sáng nhân tạo này có thể là đèn đường, tàu cá…

3. Vệt sáng lạ khiến nhiều người tò mò

Tháng 7.2025, mạng xã hội đang ào ạt chia sẻ hình ảnh được cho là hiện tượng lạ xuất hiện trên bầu trời Việt Nam sáng nay, được người dân ở một số tỉnh thành như Đà Nẵng, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ)... chứng kiến. Theo clip và hình ảnh được ghi lại, đó là một vệt sáng lạ, dài di chuyển trên bầu trời và có thể nhìn thấy khá rõ ràng bằng mắt thường.

Quan sát hình ảnh nói trên, nhiều cư dân mạng vừa thích thú, vừa bày tỏ sự tò mò về nguồn gốc của vệt sáng lạ này. Một số người đưa ra những phỏng đoán về vật thể nói trên với những ý kiến khác nhau.

"Vật thể lạ" mà mọi người quan sát thực tế có nguồn gốc từ một vụ phóng tên lửa. Thời điểm người Việt nhìn thấy vệt sáng, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-9 được phóng lên từ bãi phóng Văn Xương ở Hải Nam, miền Nam Trung Quốc sáng sớm nay 15.7 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-7 Y10.

Hiện tượng lạ khiến nhiều người tò mò thực tế là một vụ phóng tên lửa ẢNH: NVCC

4. Cầu vồng hình tròn khác lạ

Mạng xã hội tháng 9.2025 lan truyền ảnh cầu vồng hình tròn 7 sắc rực rỡ, khác với vòng cung quen thuộc. Thông tin bắt nguồn từ một tài khoản khoản có hơn 2 triệu lượt theo dõi chia sẻ hình ảnh được cho là cầu vồng hoàn chỉnh với dòng trạng thái thú vị: "Hôm nay tôi biết là cầu vồng thực sự là một đường tròn hoàn chỉnh, chẳng qua là bị che đi nên chúng ta mới thấy một đoạn be bé thôi".

Bài viết kèm hình ảnh đã nhận về hơn 20.000 lượt thích, bình luận và chia sẻ ào ạt trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, cho biết lần đầu tiên nhìn thấy một cầu vồng hình tròn thế này. Bên cạnh đó, cũng có cư dân mạng hoài nghi về tính xác thực của thông tin trên, đặc biệt về mặt khoa học.

Cầu vồng hình tròn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo chuyên gia, về mặt khoa học, cầu vồng hình tròn trên bầu trời là có, tuy nhiên chúng rất hiếm và thường được nhìn thấy bởi các phi công, những người có tầm nhìn tốt ra bầu trời từ cửa sổ rộng phía trước máy bay.

Bạn còn nhớ những hiện tượng thú vị nào xuất hiện trên bầu trời Việt Nam gây tò mò trong năm 2025? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.