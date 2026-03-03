Trăng máu xuất hiện, người dân TP.HCM đổ về bến Bạch Đằng xem nguyệt thực toàn phần

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 18 giờ chiều tối nay 3.3, nhiều người ở TP.HCM mang theo kính thiên văn, ống nhòm, máy ảnh… ra Công viên bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) để quan sát, chụp ảnh nguyệt thực toàn phần (trăng máu).
CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) liệt kê các mốc đáng chú ý (giờ địa phương) diễn ra hiện tượng nguyệt thực tối nay mà người quan sát cần nắm rõ:
- 17 giờ 58 phút: Trăng mọc, lúc này trăng đã gần vào pha toàn phần.
- 18 giờ 4 phút: Bắt đầu nguyệt thực toàn phần.
- 18 giờ 33 phút: Cực đại (trăng đỏ nhất).
- 19 giờ 2 phút: Kết thúc pha toàn phần.
- 20 giờ 17 phút: Kết thúc nguyệt thực một phần, vào pha nguyệt thực nửa tối (trăng chỉ tối hơn bình thường).
- 21 giờ 23 phút: Kết thúc hoàn toàn nguyệt thực nửa tối.
Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về hiện tượng nguyệt thực toàn phần tối nay. Mời quý độc giả theo dõi.
