Trăng máu xuất hiện, người dân TP.HCM đổ về bến Bạch Đằng xem nguyệt thực toàn phần

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 18 giờ chiều tối nay 3.3, nhiều người ở TP.HCM mang theo kính thiên văn, ống nhòm, máy ảnh… ra Công viên bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) để quan sát, chụp ảnh nguyệt thực toàn phần (trăng máu).

Từ 17 giờ chiều, nhiều người đam mê thiên văn đã mang nhiều thiết bị quan sát, háo hức chuẩn bị ngắm trăng máu mọc lên từ đường chân trời ẢNH: CAO AN BIÊN

Giờ tan tầm, đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn) đông nghẹt người đi làm về. Nhiều người nhìn vào Công viên bến Bạch Đằng, nơi có nhiều người đang chuẩn bị quan sát nguyệt thực toàn phần ẢNH: CAO AN BIÊN

Chuyên gia cho biết không cần kính chuyên dụng, nhìn bằng mắt thường có thể quan sát hiện tượng này. Người quan sát chọn nơi hướng đông thoáng đãng, tránh nhà cao tầng, trong đó sân thượng, ban công cao, ven sông là vị trí lý tưởng. Đó là lý do nhiều người chọn Công viên bến Bạch Đằng, khu Thủ Thiêm làm nơi quan sát ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay, hơn 40 thành viên của CLB Thiên văn USAC - CLB thiên văn nghiệp dư trực thuộc khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM quan sát nguyệt thực tại Công viên bến Bạch Đằng với nhiều thiết bị thiên văn. "Tụi mình sẽ quan sát, livestream cũng như chia sẻ thêm kiến thức về nguyệt thực tới mọi người", Phan Ngọc Trâm (20 tuổi) đại diện CLB chia sẻ ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Trương Thanh Long sống ở phường An Đông (TP.HCM) cùng nhiều người bạn có niềm đam mê thiên văn cũng ra trung tâm TP.HCM, sẵn sàng quan sát nguyệt thực toàn phần tối nay ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo dự báo, mặt trăng mọc lúc khoảng 17 giờ 58 phút và khi vừa nhô lên khỏi đường chân trời phía đông, trăng đã gần như chìm trong bóng tối của trái đất và có màu đỏ sẫm đặc biệt. Chỉ vài phút sau, từ 18 giờ 4 phút, nguyệt thực toàn phần bắt đầu mặt trăng chuyển sang màu đỏ sẫm huyền ảo (trăng máu). Tuy nhiên ghi nhận tại TP.HCM, vì trời nhiều mây, tới 18 giờ 10 phút mặt trăng vẫn chưa "ló dạng" ẢNH: CAO AN BIÊN

Đội kỹ thuật của Mạng lưới Thiên văn Nghiệp dư Việt Nam (VAAN) đang phụ trách livestream và quan sát nguyệt thực tại bến Bạch Đằng chiều tối 3.3 do anh Nhật Minh - Thư ký mạng lưới trực tiếp điều phối tại đầu cầu TP.HCM. ẢNH: CAO AN BIÊN

CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) liệt kê các mốc đáng chú ý (giờ địa phương) diễn ra hiện tượng nguyệt thực tối nay mà người quan sát cần nắm rõ: - 17 giờ 58 phút: Trăng mọc, lúc này trăng đã gần vào pha toàn phần. - 18 giờ 4 phút: Bắt đầu nguyệt thực toàn phần. - 18 giờ 33 phút: Cực đại (trăng đỏ nhất). - 19 giờ 2 phút: Kết thúc pha toàn phần. - 20 giờ 17 phút: Kết thúc nguyệt thực một phần, vào pha nguyệt thực nửa tối (trăng chỉ tối hơn bình thường). - 21 giờ 23 phút: Kết thúc hoàn toàn nguyệt thực nửa tối.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về hiện tượng nguyệt thực toàn phần tối nay. Mời quý độc giả theo dõi.