Tối nay người dân TP.HCM xem trăng máu ở đâu? Nơi nào thấy nguyệt thực sớm nhất?

Thông tin mới nhất từ Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), nguyệt thực toàn phần tối nay 3.3 là màn trình diễn vũ trụ hiếm gặp, diễn ra khi trái đất "chen ngang" giữa mặt trời và mặt trăng, nuốt trọn ánh trăng trong chiếc bóng khổng lồ của mình.

Đừng bỏ lỡ trăng máu tối nay ẢNH: QUANG MINH

Chỉ trong chốc lát, mặt trăng quen thuộc sẽ đổi màu sang đỏ đồng rực rỡ, tạo nên hiện tượng trăng máu huyền ảo. Đây là nguyệt thực toàn phần đầu tiên của năm 2026 và cũng là lần cuối cùng bạn được chứng kiến cho tới tận đêm giao thừa năm 2028.

Tin vui cho người yêu thiên văn Việt Nam, khi chúng ta nằm trong vùng quan sát đẹp của nguyệt thực toàn phần lần này. Ngay đầu giờ tối, khi mặt trăng vừa ló lên từ chân trời đông, "màn hóa thân đỏ máu" gần như đã bắt đầu.

Nơi nào nguyệt thực xảy ra sớm nhất?

Tại Hà Nội, mặt trăng mọc lúc 17 giờ 57, chỉ khoảng 7 phút trước khi pha toàn phần mở màn - thời gian gần như hoàn hảo cho những ai muốn bắt trọn khoảnh khắc kịch tính nhất.

Tuy nhiên, một số khu vực như Điện Biên, Lai Châu, phía tây Sơn La, Cà Mau và An Giang sẽ thấy mặt trăng mọc muộn hơn, tức là khi pha toàn phần đã diễn ra được vài phút. Nếu bạn ở những nơi này, hãy chuẩn bị tinh thần "vào trận hơi trễ", theo HAS.

Trên đất liền, mặt trăng mọc sớm nhất lúc 17 giờ 46 phút tại Gia Lai và muộn nhất lúc 18 giờ 11 phút tại Điện Biên. Tại đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) mặt trăng mọc vào lúc 17 giờ 26 phút và tại đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng) vào lúc 17 giờ 27 phút.

Trong khi đó tại TP.HCM, thông tin từ CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC), mặt trăng sẽ mọc lúc khoảng 17 giờ 58 phút và khi vừa nhô lên khỏi đường chân trời phía đông, trăng đã gần như chìm trong bóng tối của trái đất và có màu đỏ sẫm đặc biệt. Chỉ vài phút sau, từ 18 giờ 4 phút, nguyệt thực toàn phần bắt đầu mặt trăng chuyển sang màu đỏ sẫm huyền ảo (trăng máu).

HAAC khuyến cáo người quan sát chọn nơi hướng thông thoáng, tránh nhà cao tầng, trong đó sân thượng, ban công cao, ven sông là vị trí lý tưởng. Ở TP.HCM khu vực phía đông như công viên bến Bạch Đằng, khu Thủ Thiêm... có thể là các địa điểm quan sát lý tưởng.

Công viên bến Bạch Đằng là một trong những địa điểm lý tưởng quan sát trăng máu ẢNH: CAO AN BIÊN

Tối nay, nhiều thành viên của CLB Thiên văn USAC - CLB thiên văn nghiệp dư trực thuộc khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ quan sát nguyệt thực tại Công viên bến Bạch Đằng với nhiều thiết bị thiên văn. Người yêu thiên văn có thể đến nơi này cùng chiêm ngưỡng nguyệt thực.

Trong khi đó, anh Trương Thanh Long, sinh viên một trường đại học y ở TP.HCM quyết định chọn một quán cà phê có tầm nhìn thoáng về hướng đông để quan sát, chụp ảnh nguyệt thực. Em Trần Gia Thiều, một học sinh cấp 3 dự kiến sẽ theo dõi nguyệt thực từ sân thượng nhà mình ở TP.HCM.

