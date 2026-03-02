Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Cực hiếm trăng máu Tết Nguyên tiêu: Năm 2028 người Việt mới gặp lại nguyệt thực toàn phần!

Cao An Biên
Cao An Biên
02/03/2026 20:00 GMT+7

Nếu bỏ lỡ trăng máu đêm Tết Nguyên tiêu ngày mai 3.3, phải chờ tới giao thừa năm 2028 - 2029 người Việt mới được chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực toàn phần này.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), tối mai 3.3 nhằm ngày rằm tháng giêng Tết Nguyên tiêu, người Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực toàn phần hay còn gọi là trăng máu mọc lên từ đường chân trời.

Cực hiếm trăng máu Tết Nguyên tiêu: 2028 người Việt mới gặp lại nguyệt thực toàn phần! - Ảnh 1.

Nguyệt thực toàn phần sẽ xuất hiện vào đêm Tết Nguyên tiêu 2026 tại Việt Nam

ẢNH: HỨA CHẤN HƯNG

"Mặt trăng sẽ có một màn “biến hình” cực kỳ ấn tượng, thay vì sắc vàng thông thường, vệ tinh này sẽ nhuộm lên mình một màu đỏ đồng. Một cảnh tượng vừa ma mị vừa ngoạn mục mà bạn không nên bỏ lỡ!", HAS giới thiệu.

Đây là lần nguyệt thực toàn phần duy nhất của năm 2026 và cũng là lần nguyệt thực toàn phần duy nhất trong vòng gần 3 năm tới. Nếu bỏ lỡ, bạn sẽ phải chờ đến khoảnh khắc chuyển giao giữa năm 2028 và 2029 để một lần nữa thấy sắc đỏ nhuộm lên mặt trăng.

Sự kiện ngoạn mục này sẽ có thể được quan sát bởi gần 2,5 tỉ người trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Chuyên gia cho biết nguyệt thực toàn phần là hiện tượng thiên văn rất ấn tượng, đẹp mắt và dễ quan sát, trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Trăng máu Tết Nguyên tiêu có gì đặc biệt?

Ai sẽ chiêm ngưỡng được trọn vẹn nhất? Theo chuyên gia, những người quan sát tại Bắc Mỹ, khu vực Thái Bình Dương, Châu Úc và Đông Á sẽ có vị trí xem đẹp nhất chứng kiến trăng tròn tháng 3, được gọi là "Trăng Giun" đi qua vùng bóng của trái đất, chuyển sang màu đỏ đồng trong 58 phút đầy mê hoặc.

"Tuy nhiên, một khi mặt trăng thoát khỏi vùng bóng tối của trái đất, phần sâu nhất của bóng trái đất, sẽ không có thêm nguyệt thực toàn phần nào trong gần 3 năm tới. Một giai đoạn lặng của mặt trăng sẽ bắt đầu và sẽ không kết thúc cho đến khi xảy ra một nguyệt thực toàn phần vào đêm giao thừa năm 2028 - 2029", Space.com thông tin.

Theo số liệu của Timeandate.com, tại vị trí TP.HCM, nguyệt thực này bắt đầu vào lúc 15 giờ 44 phút và kết thúc vào lúc 21 giờ 23 phút.

Cực hiếm trăng máu Tết Nguyên tiêu: 2028 người Việt mới gặp lại nguyệt thực toàn phần! - Ảnh 2.

Nhiều người Việt hẹn nhau quan sát nguyệt thực tối mai

ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, người yêu thiên văn Việt Nam không thể quan sát được pha nửa tối và pha một phần ban đầu, khi mặt trăng chưa mọc lên từ đường chân trời. May mắn, chúng ta vẫn có thể quan sát pha toàn phần, khi mặt trăng chuyển sang màu đỏ như máu từ đường chân trời.

Vì sao nguyệt thực đặc biệt? Trong pha toàn phần, mặt trăng không biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, khí quyển trái đất bẻ cong ánh sáng mặt trời, đặc biệt là ánh sáng đỏ chiếu lên bề mặt mặt trăng, nhuộm nó trong sắc đỏ đồng huyền ảo. Đó chính là tổng hòa ánh sáng của khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn trên trái đất, được phản chiếu trở lại chúng ta cùng một lúc.

Trong bài viết tiếp theo Báo Thanh Niên sẽ có hướng dẫn chi tiết để quan sát nguyệt thực toàn phần vào ngày mai 3.3.

Khám phá thêm chủ đề

nguyệt thực toàn phần trăng máu trăng máu tết nguyên tiêu Tết Nguyên tiêu nguyệt thực toàn phần 3/3 nguyệt thực 3/3 ngày 3/3 cách xem nguyệt thực 3/3
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
