Hiện tượng kỳ thú chỉ xảy ra đúng một lần trong năm Bính Ngọ sắp xuất hiện

Tính từ hôm nay 23.2, nhằm ngày mùng 7 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, còn đúng 8 ngày nữa sẽ xuất hiện nguyệt thực toàn phần ở Việt Nam. Trên các diễn đàn về thiên văn ở Việt Nam thời điểm này, những bài viết đếm ngược tới hiện tượng bắt đầu xuất hiện khiến dân mạng háo hức.

Nhiều người lên lịch ngắm nguyệt thực toàn phần từ hôm nay ẢNH: THANH TÙNG

Với nhiều người, vì nguyệt thực toàn phần là một trong những hiện tượng thiên văn kỳ thú và chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong năm nay nên không thể bỏ lỡ. Nhiều người đã lên lịch, hẹn nhau tìm địa điểm lý tưởng để quan sát.

Timeanddate.com cho biết đây là lần nguyệt thực toàn phần thứ ba trong 3 lần xảy ra trong khoảng thời gian chưa đầy 12 tháng trên toàn thế giới. Lần đầu tiên là vào ngày 13 - 14.3.2025, khi hiện tượng nhật thực toàn phần kéo dài khoảng 1 giờ 5 phút. Lần thứ hai vào đêm 7.9 đến rạng sáng 8.9.2025 kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ. Lần thứ ba sẽ là vào ngày 2 - 3.3.2026 tới đây, khi pha toàn phần kéo dài khoảng 58 phút.

Hướng dẫn quan sát ở Việt Nam

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), năm mới Bính Ngọ sẽ khởi đầu bằng cảnh tượng vô cùng ma mị, với hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Cụ thể, trong lần trăng tròn đầu tiên của năm Bính Ngọ, mặt trăng sẽ đi hoàn toàn vùng bóng tối của trái đất và nhuộm lên mình một màu đỏ máu rực rỡ.

Sự kiện ngoạn mục này sẽ có thể được quan sát bởi gần 2,5 tỉ người trên khắp thế giới. Chuyên gia cho biết nguyệt thực toàn phần là hiện tượng thiên văn rất ấn tượng, đẹp mắt và dễ quan sát, trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Trong quá trình nguyệt thực, mặt trời, trái đất và mặt trăng tạo thành một đường thẳng trong không gian. Do đó, bóng của trái đất phủ lên mặt trăng. Toàn bộ bán cầu trái đất có thể quan sát được nguyệt thực. Thực tế, toàn bộ phần trái đất, nơi diễn ra nguyệt thực vào ban đêm, đều có thể quan sát được.

Theo số liệu của Timeandate.com, tại vị trí TP.HCM, nguyệt thực này bắt đầu vào lúc 15 giờ 44 phút và kết thúc vào lúc 21 giờ 23 phút ngày 3.3.2026 ẢNH: HỨA CHẤN HƯNG

Ai sẽ chiêm ngưỡng được trọn vẹn nhất? Những người quan sát tại Bắc Mỹ, khu vực Thái Bình Dương, Châu Úc và Đông Á sẽ có vị trí xem đẹp nhất. Việt Nam có thể quan sát được hiện tượng này.

Theo số liệu của Timeandate.com, tại vị trí TP.HCM, nguyệt thực này bắt đầu vào lúc 15 giờ 44 phút và kết thúc vào lúc 21 giờ 23 phút ngày 3.3.2026.

Tuy nhiên, người yêu thiên văn Việt Nam không thể quan sát được pha nửa tối và pha một phần ban đầu, khi mặt trăng chưa mọc lên từ đường chân trời. May mắn, chúng ta vẫn có thể quan sát pha toàn phần, khi mặt trăng chuyển sang màu đỏ như máu từ đường chân trời.