Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Bất ngờ trên bầu trời Việt tối mùng 5 tết: Năm 2062 mới xuất hiện lại!

Cao An Biên
Cao An Biên
21/02/2026 18:10 GMT+7

Tối nay 21.2 nhằm ngày mùng 5 tết, người Việt Nam đừng bỏ lỡ 'bữa tiệc vũ trụ' ở chòm sao Song Ngư. Nếu bỏ lỡ, phải đến năm 2062, chúng ta mới có cơ hội được chiêm ngưỡng.

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) thông tin về "bữa tiệc vũ trụ" đáng mong chờ xuất hiện ở chòm sao Pisces (Song Ngư) tối nay 21.2, nhằm ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Mùng 5 tết: Bất ngờ trên bầu trời Việt tối nay, năm 2062 mới xuất hiện lại! - Ảnh 1.

Đừng bỏ lỡ bầu trời tối mùng 5 tết với nhiều điều thú vị

ẢNH MINH HỌA: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

"Tối nay, hai thế giới chưa từng ở gần nhau đến vậy kể từ năm 1989 sẽ "kề sát bên nhau" trong ánh chạng vạng đang tắt dần. Trên bầu trời chiều tối mùng 5 tết, sao Thổ và sao Hải Vương sẽ đạt khoảng cách biểu kiến gần nhất trong toàn bộ chuỗi giao hội ba lần ở giai đoạn 2025 - 2026", HAS giới thiệu.

Lần xuất hiện này, cả hai hành tinh chỉ cách nhau chỉ 0°49'. Khoảng cách này gần đến mức bạn có thể đặt cả hai hành tinh vào cùng một trường nhìn của ống nhòm.

Mẹo quan sát "bữa tiệc vũ trụ" mùng 5 tết

Hãy nhìn về phía tây - tây nam khoảng 30 đến 60 phút sau hoàng hôn. Sao Thổ với độ sáng biểu kiến 1.0 dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường như một điểm sáng màu vàng ổn định thấp phía trên đường chân trời.

Trong khi đó, sao Hải Vương, với độ sáng biểu kiến 7.9 ẩn ngay bên cạnh là một chấm xanh xám rất mờ, chỉ có thể nhìn thấy qua ống nhòm hoặc kính thiên văn nhỏ. Cả hai hành tinh nằm trong chòm sao Pisces (Song Ngư), cách mặt trời khoảng 32°.

"Thời gian sẽ là yếu tố quyết định, hãy bắt đầu quan sát ngay lúc bầu trời đủ tối sau khi mặt trời lặn. Giao hội giữa sao Thổ và sao Hải Vương xảy ra khoảng 36 năm một lần. Lần trước là năm 1989 và lần tiếp theo hai hành tinh ghé sát nhau như vậy sẽ là vào năm 2062. Đêm nay là lần chúng tiến gần nhất trong toàn bộ chuỗi giao hội này. Đừng bỏ lỡ!", HAS thông tin thêm.

Mùng 5 tết: Bất ngờ trên bầu trời Việt tối nay, năm 2062 mới xuất hiện lại! - Ảnh 2.

Hãy nhìn về phía tây - tây nam khoảng 30 đến 60 phút sau hoàng hôn để thấy điều bất ngờ tối nay

ẢNH MINH HỌA: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Mới hôm qua mùng 4 tết, tức ngày 20.2, người Việt vừa được chiêm ngưỡng hiện tượng nhiều hành tinh này cùng hội ngộ trong một vùng trời nhỏ bé ở hướng tây khi ánh sáng cuối ngày vẫn còn vương lại đôi chút tạo nên cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Theo HAS, đây một cảnh tượng hiếm lại cực kỳ dễ quan sát.

Cụ thể, nằm gần đường chân trời nhất là ánh sáng "cháy bỏng" của sao Kim. Phía trên đó là sao Thủy tỏa sáng yếu ớt hơn. Cao hơn nữa là bộ đôi sao Thổ và sao Hải Vương đang đồng hành cùng nhau. Trên cùng là mảnh trăng lưỡi liềm mỏng như sợi chỉ treo lơ lửng.

Tin liên quan

Tối mùng 4 tết, đừng bỏ lỡ 'cuộc hội ngộ vũ trụ' hiếm gặp trên bầu trời!

Tối mùng 4 tết, đừng bỏ lỡ 'cuộc hội ngộ vũ trụ' hiếm gặp trên bầu trời!

Một cuộc hội ngộ vũ trụ đầy hấp dẫn xuất hiện vào chạng vạng mùng 4 tết được nhiều người yêu thiên văn mong chờ. Nhìn lên trời, người Việt thấy gì?

Mùng 3 tết, người Việt nhìn lên trời thấy hiện tượng lạ: Năm 2132 mới có lại!

Tết Bính Ngọ 2026: Có con ngựa khổng lồ đang bay trên bầu trời Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

mùng 5 Mùng 5 Tết bầu trời Việt Nam tối mùng 5 tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận