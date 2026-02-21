Bất ngờ trên bầu trời Việt tối mùng 5 tết: Năm 2062 mới xuất hiện lại!

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) thông tin về "bữa tiệc vũ trụ" đáng mong chờ xuất hiện ở chòm sao Pisces (Song Ngư) tối nay 21.2, nhằm ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đừng bỏ lỡ bầu trời tối mùng 5 tết với nhiều điều thú vị ẢNH MINH HỌA: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

"Tối nay, hai thế giới chưa từng ở gần nhau đến vậy kể từ năm 1989 sẽ "kề sát bên nhau" trong ánh chạng vạng đang tắt dần. Trên bầu trời chiều tối mùng 5 tết, sao Thổ và sao Hải Vương sẽ đạt khoảng cách biểu kiến gần nhất trong toàn bộ chuỗi giao hội ba lần ở giai đoạn 2025 - 2026", HAS giới thiệu.

Lần xuất hiện này, cả hai hành tinh chỉ cách nhau chỉ 0°49'. Khoảng cách này gần đến mức bạn có thể đặt cả hai hành tinh vào cùng một trường nhìn của ống nhòm.

Mẹo quan sát "bữa tiệc vũ trụ" mùng 5 tết

Hãy nhìn về phía tây - tây nam khoảng 30 đến 60 phút sau hoàng hôn. Sao Thổ với độ sáng biểu kiến 1.0 dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường như một điểm sáng màu vàng ổn định thấp phía trên đường chân trời.

Trong khi đó, sao Hải Vương, với độ sáng biểu kiến 7.9 ẩn ngay bên cạnh là một chấm xanh xám rất mờ, chỉ có thể nhìn thấy qua ống nhòm hoặc kính thiên văn nhỏ. Cả hai hành tinh nằm trong chòm sao Pisces (Song Ngư), cách mặt trời khoảng 32°.

"Thời gian sẽ là yếu tố quyết định, hãy bắt đầu quan sát ngay lúc bầu trời đủ tối sau khi mặt trời lặn. Giao hội giữa sao Thổ và sao Hải Vương xảy ra khoảng 36 năm một lần. Lần trước là năm 1989 và lần tiếp theo hai hành tinh ghé sát nhau như vậy sẽ là vào năm 2062. Đêm nay là lần chúng tiến gần nhất trong toàn bộ chuỗi giao hội này. Đừng bỏ lỡ!", HAS thông tin thêm.

Hãy nhìn về phía tây - tây nam khoảng 30 đến 60 phút sau hoàng hôn để thấy điều bất ngờ tối nay ẢNH MINH HỌA: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Mới hôm qua mùng 4 tết, tức ngày 20.2, người Việt vừa được chiêm ngưỡng hiện tượng nhiều hành tinh này cùng hội ngộ trong một vùng trời nhỏ bé ở hướng tây khi ánh sáng cuối ngày vẫn còn vương lại đôi chút tạo nên cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Theo HAS, đây một cảnh tượng hiếm lại cực kỳ dễ quan sát.

Cụ thể, nằm gần đường chân trời nhất là ánh sáng "cháy bỏng" của sao Kim. Phía trên đó là sao Thủy tỏa sáng yếu ớt hơn. Cao hơn nữa là bộ đôi sao Thổ và sao Hải Vương đang đồng hành cùng nhau. Trên cùng là mảnh trăng lưỡi liềm mỏng như sợi chỉ treo lơ lửng.